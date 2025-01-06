دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كاشيو، الشركة الرائدة في تقديم حلول إدارة الإنفاق، عن إبرام شراكة استراتيجية مع فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق “Visa Commercial Choice Travel”، برنامج السفر التجاري، وذلك لأول مرة في المنطقة. ومن خلال إطلاق هذا الحل المؤسسي المبتكر لدعم مدفوعات السفر، تساهم فيزا وكاشيو بدعم قطاع السفر في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة. من خلال قدرات الإصدار العالمية من خلال تخصيص أكثر من 100 مليون درهم إماراتي للبرنامج في السنوات القادمة.

سيتيح حل السفر لشركات السفر الحصول على بطاقات كاشيو وإجراء المعاملات بعملات مختلفة بما في ذلك الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني بمدفوعات صادرة من الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح الدفع والتسويات بعملات متعددة.

كما سيمكّن هذا الحل المتخصص شركات السفر من رقمنة وأتمتة مدفوعاتها ضمن إطار قطاع السفر، وتحسين عمليات التسوية وتعزيز السيولة. يمكن دمج الحل بسلاسة مع أدوات وأنظمة حجز شركات إدارة السفر العالمية، بها بما في ذلك أنظمة التوزيع العالمية، مما يجعل حجوزات السفر والمدفوعات سلسة وآمنة.

منذ إطلاقها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، نجحت كاشيو بسرعة في ترسيخ مكانتها كأفضل منصة لتقديم حلول التمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تلبي الاحتياجات المالية المتطورة للشركات اليوم مع الالتزام التام بالابتكار. باستخدام برنامج “Visa Commercial Choice Travel”، تهدف كاشيو للسفر المؤسسي (Qashio Corporate Travel) إلى تبسيط التعقيدات التشغيلية والتحكّم بالنفقات والحد منها، مع دعم الشركات من جميع الأحجام لإدارة مدفوعات السفر الخاصة بها.

من خلال الاستفادة من البنية التحتية للدفع الآمن من فيزا، تضمن هذه الشراكة معايير عالية من الحماية المؤسسية لجميع معاملات السفر.

بالإضافة إلى ضمان أمان الدفع وتمكين التحكم فيه، سيوفر حل “Visa Commercial Choice Travel” من كاشيو رؤى متعمقة وتحليلات لحظية للبيانات مما يجعل تتبع التدفق النقدي والميزانية أكثر دقة. ومع تقديم مجموعة غير محدودة من بطاقات كاشيو القابلة للتخصيص، ستكتسب الشركات سيطرة كاملة ورؤية نافذة على مدفوعاتها. يساهم التكامل المباشر مع برمجيات تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) من كاشيو بتمكين شركات ووكالات السفر والسياحة من التوفيق بين معاملات الحجز بكفاءة، مما يقلل التكاليف ويزيد من الإيرادات.

أشاد أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاشيو، بهذه الشراكة قائلاً: "نحن ملتزمون بمواصلة النمو مع فيزا، الشركة العالمية الرائدة المعروفة بابتكاراتها الفعالة في مجال المدفوعات والإدارة. ندرك في كاشيو الأهمية المتزايدة لقطاع السفر والسياحة في المنطقة، إلا أن شركات السفر لا تحصل على ما قدرٍ كافٍ من الحلول القوية لإدارة المدفوعات، لهذا نركز على إنشاء منصة شاملة تبسط تجربة السفر لعملائنا من الشركات، مما يسمح لها بالتركيز على ما يهم، ألا وهو تنمية أعمالها."



ومن جهتها، أعربت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات العربية المتحدة، عن حماسها لهذا التعاون، قائلة: "يعتبر قطاع السفر والسياحة من القطاعات الرئيسية التي تدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. يسعدنا في فيزا أن نتعاون مع كاشيو في تقديم هذا الحل المبتكر الذي يسخّر أحدث تقنيات فيزا وشبكتها الواسعة وتحليلات البيانات لخدمة شركات ووكالات السفر. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوفير حلول دفع آمنة وسلسة تمكّن التحول الرقمي وترتقي بكفاءة شركات السفر والسياحة".

عن كاشيو

منصة رائدة لإدارة الإنفاق تلتزم بتبسيط وتحسين إدارة النفقات للشركات. من خلال تقديم ميزات متقدمة مثل تتبع النفقات والبطاقات الافتراضية والتكامل السلس، تمكّن كاشيو الشركات من تحقيق الامتثال وتعزيز رؤيتها للتحكم بنفقاتها وإدارتها على أفضل وجه.

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