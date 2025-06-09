دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت شركة فارنك، الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع عقود جديدةً من قطاع الضيافة الإماراتي، تُقدّر قيمتها بأكثر من 10 ملايين درهم إماراتي، حتى الآن خلال عام 2025.

ولتنفيذ هذه العقود، تم تخصيص 330 موظفًا إضافيًا للعمل في مواقع مختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصل إجمالي عدد موظفيها الآن إلى أكثر من 10,000 موظف، إذ تشمل الخدمات التي سيتم تقديمها موظفي التدبير المنزلي، وخدم الغرف، وخدم المناطق العامة، والموظفين الفنيين، والمضيفين، وجميعهم مؤهلون تمامًا وتلقوا تدريبًا عاليًا في مركز التدريب الداخلي المخصص التابع لشركة فارنك، قبل بدء العمل.

ووفقًا لـ تامر بيشاي، مدير تطوير الأعمال في فارنك، فإن حجم العقود التي فازت بها الشركة يؤكد نهجها الاستراتيجي في تطوير الأعمال، والذي يشتهر بحلولها الذكية المبتكرة، واستدامتها، وعروضها المتميزة في سوق إدارة المرافق.

وقد صرح بيشاي بهذه المناسبة قائلاً: "يُعد هذا أداءً استثنائيًا، خاصةً وأننا لم نتجاوز منتصف العام بعد، حيث ركزنا جهودنا على قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لتوسعه السريع ودوره المحوري في اقتصادها، ولقد تمكنا من زيادة حصتنا السوقية في هذا القطاع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وهذا يُبشر بالخير للنصف الثاني من العام الجاري".

وأضاف بيشاي قائلاً: "على الرغم من التوسع السريع لقطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن المنافسة شديدة، وتسعى الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات والمطاعم دائمًا إلى إيجاد طرق لجعل عملياتها أكثر كفاءةً واستدامةً وفعاليةً من حيث التكلفة، دون المساس بالجودة، إذ يستطيع موظفونا المدربون والمؤهلون والخبراء أداء مجموعة متنوعة من الأدوار في قطاع الضيافة بسلاسة".

هذا وقد وقّعت فارنك عقودًا جديدة متعددة مع علامات تجارية مرموقة في قطاع الضيافة، مثل كمبينسكي، وسوفيتيل، وجي دبليو ماريوت، وميلينيوم، وإعمار، وجراند حياة، وأتلانتس دبي، حيث يأتي هذا النمو الجديد في أعمالها عقب عام 2024 المتميز، بعد أن فازت فارنك بعقود ضيافة جديدة بقيمة 72 مليون درهم إماراتي، مما ساهم في توظيف 450 موظفًا جديداً.

فارنك شركة معروفة لدى معظم العاملين في قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب الدعم التشغيلي، فإنها تُعدّ الشريك المفضل لشهادة "جرين جلوب"، وهي شهادة استدامة عالمية رائدة مُصممة خصيصًا لقطاع السفر والسياحة، حيث تُجري فارنك عمليات تدقيق وتقييم للعقارات التي يجب أن تتوافق مع أكثر من 380 مؤشر استدامة دقيق، أو تتجاوزها.

هذا وقد قامت شركة فارنك بإصدار شهادات اعتماد لأكثر من 100 فندق ومنشأة ترفيهية في 38 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يتيح للأعضاء توفير ما يزيد على 180 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة، بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي وأكثر من مليوني متر مكعب من المياه بقيمة تقدر بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي، الشركة الشقيقة لفارنك، العام الماضي حلها "هاوس كيبينغ بلس"، وهو تطبيق جوال ذكي يوفر حلاً فعالاً واقتصادياً لقطاع الضيافة، حيث صُمم هذا التطبيق خصيصاً للفنادق والمنتجعات، ويُبسّط عمليات التدبير المنزلي ويُؤتمت سير العمل.

نبذة عن شركة فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

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