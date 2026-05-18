القاهرة: أعلنت شركة بيتي- احدى شركات المراعي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "علّمني" لإطلاق برنامج التغذية المدرسية الرائد تحت عنوان: "كوباية في اليوم.. بطل كل يوم". يأتي هذا البرنامج تحت الرعاية والإشراف العلمي للجمعية المصرية لطب الأطفال، ويستهدف شريحة الأطفال من عمر 7 إلى 10 سنوات. ويرتكز البرنامج على نموذج فريد يجمع بين توفير الدعم الغذائي المباشر وبين المناهج التعليمية التفاعلية، بهدف ترسيخ عادات غذائية صحية ومستدامة لدى الطلاب وأسرهم على حد سواء.



وقد شهدت مراسم التوقيع حضور نخبة من القيادات المعنية، يتقدمهم الدكتور أحمد السعيد، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، والدكتور شريف عبد العال، الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، والسيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي - احدى شركات المراعي، إلى جانب السيدة إنجي فهمي، مديرة التطوير والاتصال بمؤسسة "علّمني"، بحضور نخبة من أعضاء فريق المؤسسة.

يتماشى هذا البرنامج الرائد مع هدف شركة بيتي الأسمى "أن نغذي كل بيوت مصر بكل كوباية وكل قطمة وكل معلقة،" عن طريق دعم الجهود الوطنية بشكل مباشر لتحسين صحة الطلاب ومكافحة التحديات المتعلقة بسوء التغذية مثل التقزم والأنيميا. هذا الالتزام يعكس أهداف التنمية البشرية للدولة، مساهمًا في أساس أكثر صحة لشباب مصر.

وبحلول نهاية عام 2026، يهدف البرنامج إلى إحداث تأثير صحي مستدام يشمل 10,000 طالب وأمهاتهم في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والبحيرة. ويتمثل جوهر الدعم التغذوي للبرنامج في توفير العناصر الغذائية الأساسية من خلال مجموعة منتجات "بيتي" للألبان عالية الجودة؛ فمن خلال تزويد الطلاب بالحليب والزبادي، يضمن البرنامج حصولهم على الاحتياجات اليومية من البروتينات والفيتامينات عالية الجودة الضرورية للنمو البدني والمعرفي. كما يتم تعزيز هذا الأساس التغذوي بأدوات تعليمية تفاعلية تشرح للأطفال مبادئ النمو الصحي.



وفي هذا السياق صرح كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي - احدى شركات المراعي قائلاً: "إن هدفنا في بيتي واضح: أن نغذي كل بيوت مصر بكل كوباية وكل قطمة وكل معلقة. وهذا الهدف يتجاوز انتاج منتجات عالية الجودةس، فهو يحدد دورنا الوطني في دعم صحة الطلاب ومعالجة التحديات الحرجة مثل التقزم والأنيميا. في بيتي، نحن نؤمن بأن مسؤوليتنا تمتد إلى أبعد بكثير من خطوط إنتاجنا لتصل إلى قلب كل منزل نخدمه. ومن خلال هذا البرنامج الرائد، نحن نجسد التزامنا على أرض الواقع عبر تقديم منتجات عالية الجودة وموثوقة تعكس جوهرنا "جودة تستحق الثقة".

وأضاف: "إنه من خلال شراكتنا مع مؤسسات متخصصة مثل "علمني" والجمعية المصرية لطب الأطفال، وبمساعدة برنامجنا المميز "كوباية فى اليوم بطل كل يوم"، سنكون قادرين على تقديم حلول غذائية قائمة على العلم تساعد في منح الأطفال أفضل بداية ممكنة لحياة صحية. وبناءً على نجاح المرحلة الأولى، نتطلع إلى تطبيق هذا البرنامج في جميع أنحاء الجمهورية، لنصل إلى المزيد من الأطفال والأسر في السنوات القادمة".



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السعيد _ رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال: "إن مشاركتنا في هذا البرنامج هي استجابة مباشرة لأولويات الصحة الوطنية في مصر. فمن خلال موائمة هذا المنهج العلمي مع رؤية الدولة للقضاء على التحديات المتعلقة بسوء التغذية، نحن نخلق تآزراً قوياً بين التغذية عالية الجودة والوعي الطبي. هذا النموذج يمنحنا ثقة كاملة في قدرتنا على حماية النمو البدني والمعرفي لأطفالنا، ودعم الهدف الوطني لبناء جيل أكثر صحة.

وعلقت كرستين صفوت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "علمني" (Educate Me): "نحن فخورون بشراكتنا مع 'بيتي' في هذا البرنامج الذي يمكّن الأطفال من اكتساب المعرفة والعادات اللازمة لاتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة من سن مبكر".



وأضافت: "في 'Educate Me' نؤمن بأن تعلّم الطلاب و بصحتهم مترابطان بشكل وثيق. ومن خلال هذا البرنامج، نهدف إلى رفع الوعي بين طلاب المرحلة الابتدائية حول التغذية المتوازنة وعادات الأكل الصحية بطريقة تفاعلية ومناسبة لأعمارهم، مما يساعدهم على بناء أسس لأنماط حياة أكثر صحة ووعياً."



وسيواصل برنامج "كوباية فى اليوم.. بطل كل يوم" توسعه خلال الفصل الدراسي القادم خريف 2026، مؤكدًا على التزام شركة "بيتي" بتعزيز دورها المجتمعي والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية والتغذية للأطفال في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي مستدام على صحة قادة المستقبل في البلاد.

نبذة عن شركة بيتي – احدى شركات المراعي:

تم تأسيس شركة بيتي – إحدى شركات المراعي، عام 1998 كشركة مصرية متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، وتعد شركة بيتي من الشركات الرائدة في قطاع المواد الغذائية في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة و المصدرة للألبان والعصائر والزبادي في مصر التي توفر منتجاتها الرائدة من ألبان و أجبان المراعي، وزبادي المراعي، والمراعي تريتس، والمراعي يوجو ، وعصير المراعي، وكريمة المراعي، ولبنة المراعي بالإضافة إلى ألبان وعصائر بيتي.