أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، اليوم، عن إنجاز صفقة بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي تقريباً لتمويل مشروع محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء بقدرة 1 جيجاواط و التي سيوفر الطاقة الكهربائية لمشاريع مراكز البيانات، بما يعزِّز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031.

ويحصل المشروع على التمويل بشكل رئيسي من خلال قروض مصرفية بنسبة 85% تقريباً من إجمالي قيمة التمويل، توفرها بنوك محلية ودولية، بما فيها، بنك "ستاندرد تشارترد"، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي"، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك "ووري" ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك "بوبيان"، وبنك عجمان.

وكانت أعمال الإنشاء في مشروع محطة "الظفرة"، قد بدأت بالفعل وتتولى تنفيذها "طاقة" بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.

تمتلك شركة "طاقة" كامل حصص الملكية في كلٍّ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة. وستتولى تنفيذ هذا المشروع على أساس (البناء، التملك والتشغيل). ويأتي الإعلان عن صفقة تمويل مشروع البنية التحتية الحيوي هذا، عقب توقيع "طاقة" مع "مياه وكهرباء الإمارات" اتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 24 عاماً في إبريل 2025 تتعلق بمحطة "الظفرة".

وفي هذه المناسبة، قال د. فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة": "يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة كبرى لكلٍّ من النمو الاقتصادي والزيادة في الطلب على الطاقة. وإن تلبية هذا الطلب، يستلزم نهجاً يشمل التوريد المرن للطاقة الكهربائية، وتوفير مزيج من الطاقة المستدامة لإعطاء الأولوية لإزالة الكربون وتعزيز المرونة. وإن محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء تجسد هذا النهج. وكانت "طاقة" قد تولت هذا المشروع منذ مراحله الأولى مروراً بالتطوير وبدء أعمال الإنشاء، والآن توفير التمويل اللازم، وذلك كله بسرعة قياسية، الأمر الذي يعكس قدرتنا والتزامنا بدعم النمو في الطلب على الطاقة من قِبل مراكز البيانات بشكل سريع. وستؤدي المحطة دوراً رئيسياً بتوفير قدرة مرنة من الأحمال الأساسية للطاقة بشكل يُمكِّن من دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الكهرباء بشكل أكبر. ونحن سعداء بإنجاز صفقة التمويل هذه، لأن المشاريع المميزة من هذا النوع، تعزز مكانة "طاقة" كشركة رائدة وشريك الأعمال المفضل في مجال أعمال توليد الكهرباء المستدامة والموثوقة."

ومن جانبه قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات: "يُعدُّ إنجاز صفقة تمويل هذا المشروع خلال فترة زمنية قصيرة علامة فارقة في مسيرتنا الرامية إلى ضمان مستقبل الطاقة في دولة الإمارات من خلال الابتكار والتعاون الاستراتيجي. وباعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تسهم محطة الظفرة للطاقة في توفير البنية التحتية الحيوية اللازمة لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات، وتعزيز ريادة الدولة العالمية في هذا المجال، كما ستسهم الطاقة الأساسية المرنة التي ستوفرها هذه المحطة بشكل رئيسي في دعم مشاريعنا المتنامية من مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة بطاريات التخزين على نطاق واسع، مما يوفر القدرة الانتقالية الضرورية لدمج مستويات أعلى بكثير من الطاقة النظيفة في الشبكة. تؤكد شركة مياه وكهرباء الإمارات التزامها بتحقيق نظام طاقة متطور ومنخفض الكربون يلبي الزيادة المطّردة في متطلبات الاقتصاد الرقمي على مدار الساعة، بالتزامن مع تسريع انتقالنا نحو مستقبل مستدام وخالٍ من الكربون. إننا نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركة "طاقة" خلال مرحلتي التسليم والتشغيل لضمان قيام محطة الظفرة بتقديم الدعم اللازم لأمن الطاقة ومواكبة النمو المتسارع للقطاع الرقمي في الدولة".

وإضافة لمشروع محطة "الظفرة"، ستتولى شركة "طاقة لشبكات النقل"، التابعة لمجموعة "طاقة"، تطوير بنية تحتية متقدمة لشبكة نقل الكهرباء بهدف ربط القدرة الإضافية، التي ستولدها هذه المحطة مع مصادر طلب جديدة للطاقة، بما يُمكِّن من الحصول على طاقة كهربائية موثوقة مع بصمة كربونية أقل.

ومن المهم الإشارة إلى أن محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء، كجزء من الاستثمارات المعلن عنها بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة فى أبوظبي بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و"طاقة" وشركة "مصدر"، ستوفر الدعم لمشروع "مصدر"، الأول من نوعه في العالم، والذي سيوفر إمدادات من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع، ما يعيد تأكيد مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون. وإن توفير طاقة كهربائية بقدرة تصل إلى 1 جيجاواط من الأحمال الأساسية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يومياً، سيكون أكبر منظومة طاقة كهربائية في العالم تجمع بين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، وستورد الكهرباء إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

و تستهدف "طاقة" رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 جيجاوات بحلول عام 2030، و يشمل ذلك مشاريع الطاقة المتجددة من خلال حصتها البالغة 43% في شركة مصدر وتواصل

"طاقة" التقدم وفق خططها نحو تحقيق طموحات هذا النمو.

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة":

تأسست "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيس في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:TAQA) ). تمتلك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه وأصول نقل الكهرباء والمياه وتوزيعهما، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب عمليات استكشاف وإنتاج، ونقل وتخزين النفط والغاز. كما تمتلك "طاقة" وتدير أصولاً تنتشر في 25 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.taqa.com ، ومتابعة صفحاتنا عبر وسم @TAQAGroup على منصّات "لينكدإن" و"تويتر" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae .

