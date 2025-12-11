دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار استعدادات دبي لاستضافة واحدة من كبرى الفعاليات الرياضية في الإمارة، استقبل مطار دبي الدولي (DXB) أكثر من 1,500 رياضي ومشارك، يمثلون 35 دولة، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب 2025. وعكست عملية الاستقبال كفاءة تشغيلية متقدمة والتزام المطار الثابت بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات الشاملة والميسّرة، بما يضمن سهولة ويسر وصول جميع الوفود في بيئة مثالية ومجهزة بالكامل.

وأكد مطار دبي الدولي جاهزيته التشغيلية الكاملة عبر مبانيه الثلاثة، حيث تم نشر فرق عمل متخصصة ومُدرَّبة على أرقى معايير التعامل مع أصحاب الهمم، في إطار جهود موحدة لضمان تجربة سلسة واستثنائية لجميع المشاركين.

وشملت الاستعدادات المكثفة، تنظيم ورش عمل توعوية لموظفي الخطوط الأمامية حول أفضل الممارسات، وتشكيل لجان إشراف مشتركة لمتابعة وصول الوفود وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء مناطق استقبال مجهزة ومكاتب مساندة للرياضيين، مع توفير دعم لوجستي متكامل لأسطول النقل الرسمي طوال مرحلة الوصول.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "إن خدماتنا الميسّرة هي تجسيدٌ حيٌ لالتزامنا الراسخ بتقديم تجربة متكاملة في كل مرحلة من تجربة المطار. فمن الكوادر المدربة والحلقات السمعية إلى مكاتب المساعدة المخصصة والمساحات الهادئة، يضمن مطار دبي الدولي لجميع الضيوف، بغض النظر عن احتياجاتهم، التنقل براحة وثقة تامة عبر جميع مرافقه".

وأضاف الجوكر: "لحظات هؤلاء الرياضيين الشباب الأولى في دبي تبدأ عند وصولهم للمطار، لذا حرصنا على أن تكون هذه التجربة سلسة وشاملة وبعيدة كل البعد عن أي توتر".

وتأكيداً على هذا الالتزام، يشارك مجموعة من موظفي مطارات دبي بجهود تطوعية لدعم الرياضيين خلال فترة انعقاد الألعاب، مما يبرهن على دعم المؤسسة لجهود دمج وتمكين أصحاب الهمم في نسيج المجتمع.

تشكل هذه الدورة أكبر مشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، حيث ستشهد منافسات قوية في 11 مسابقة رياضية موزعة على ثمانية ملاعب عالمية المستوى، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر. ويأتي هذا الحدث ليعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتميز في الرياضات البارالمبية، في استضافة هي الثانية من نوعها بعد النجاح الباهر لدورة 2017.

