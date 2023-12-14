"سينومي سنترز" تفتتح مركز التسوّق الداخلي والخارجي الأول من نوعه على الإطلاق في جدة

"يو ووك جدة" يعيد ابتكار مفهوم المجمّعات التجارية من خلال تصميمه الإبداعي وخدماته المتنوّعة ويشكّل مركزاً رائداً لنمط الحياة العصري في المدينة والوجهة المفضّلة للتسوّق وتناول الطعام والترفيه

المجمّع الجديد سيفتح أبوابه في 15 ديسمبر 2023 بالتزامن مع انطلاق المهرجانات الاحتفالية على أن يشهد الافتتاح الكبير المرتقب في الربع الأول من عام 2024

المملكة العربية السعودية: أعلنت "سينومي سنترز"، المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، عن افتتاح "يو ووك جدة"، مجمّعها التجاري الأحدث في المدينة، ومركز التسوّق الهجين الأول من نوعه في جدة والذي يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية ليقدّم للزوّار تجارب تسوّق متكاملة. وستستضيف الشركة بمناسبة الافتتاح مهرجانين احتفاليين يُتوقّع أن يستقطبا أعداداً كبيرة من الزوّار.

ويساهم مجمّع "يو ووك جدة" في إحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة في جدة، حيث يشكّل مركزاً رائداً لنمط الحياة العصري في المدينة والوجهة المفضّلة للتسوّق وتناول الطعام والترفيه. فهو يقدّم باقة واسعة من المطاعم الراقية ومجموعة من أبرز العلامات التجارية، ويضمّ بوليفارد داخلياً يحتضن متاجر متنوعة، ومنطقة ترفيهية خاصة، إضافة إلى ممشى خارجي ممتدّ على طول كيلومترين تقريباً يشكّل واحة خارجية مميزة تزيّنها مساحات خضراء منسّقة وشرفات مظلّلة ونافورة مياه راقصة تضفي إليه طابعاً فريداً.

ويتخذ المجمّع الجديد موقعاً استراتيجياً في شارع الأمير سلطان، وسيتم افتتاحه التجريبي في 15 ديسمبر حيث سيتمّ تنظيم مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة على مدى شهرين تُتوّج بالافتتاح الاحتفالي الكبير الذي سيقام في الربع الأول من عام 2024.

وسيستضيف "يو ووك جدة" بدءاً من يوم الافتتاح التجريبي وحتى 22 ديسمبر، منطقة مشجّعيAdidas من "سينومي"، وهي عبارة عن مهرجان لكرة القدم يتزامن مع بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي تقام في جدة. ويمكن لزوّار منطقة المشجّعين أن يشاهدوا بثاً مباشراً لجميع مباريات البطولة وسط أجواء حماسية ومشوّقة تجمع عشّاق كرة القدم وأفراد عائلاتهم.

وستقام في منطقة مشجّعيAdidas من "سينومي" مجموعة تحديات وأنشطة مرتبطة برياضة كرة القدم، حيث سيتمكن الزوار بمختلف أعمارهم من المشاركة في تحديات تفاعلية تختبر مهاراتهم وتشمل ألعاب تمرير الكرة ورميها ومسابقات استعراض مهارات مباشرة، وستقدَم جوائز لأفضل المتنافسين في كل تحدٍ. وستقام منطقة مشجّعيAdidas من "سينومي" تحت رعاية نادي الاتحاد، وهو النادي السعودي الوحيد المشارك في كأس العالم للأندية هذا الموسم، والذي سيستضيف منطقة مخصّصة لمشجعيه تتيح للضيوف فرصة الفوز بقمصان وأكواب تحمل شعار النادي إضافة إلى جوائز أخرى مميزة.

وسيتبع فعالية كرة القدم مهرجان Urban Festival من "سينومي" الذي يستمرّ حتى نهاية فبراير 2024، ويعيد إحياء ذكريات الطفولة من خلال ما يتضمّنه من معروضات مضاءة بالنيون تشكّل خلفيات رائعة لالتقاط الصور، ومجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الغامرة التي ستحوّل "يو ووك جدة" إلى ميدان ناشط يزخر بالتجارب الترفيهية الممتعة المناسبة للعائلات.

وبالإضافة إلى الاحتفالات، سيتاح للضيوف الاطلاع على ما يضمّه الممشى من مطاعم ومقاهٍ وعلامات تجارية رائدة في مجال نمط الحياة والتي سيحتضنها المجمّع عند افتتاحه الرسمي في الربع الأول من عام 2024. وسيكون بوليفارد المتاجر الداخلي عند الافتتاح الكبير للمجمّع جاهزاً للعمل بكامل طاقته، حيث ستُعرض مجموعة كبيرة من العلامات التجارية التي تشمل Zara، وNike، وStarbucks، وVictoria’s Secret ، وAdidas.

ويعكس المركز التجاري الجديد رؤية "سينومي سنترز" المتمثّلة بإنشاء الجيل القادم من وجهات نمط الحياة المتطورة في المملكة العربية السعودية، ويشكّل افتتاحه محطة مهمة في مسيرتها حيث تواصل الشركة توسيع حضورها في مجال وجهات نمط الحياة والتسوّق والأغذية والمشروبات.

وتعليقاً على افتتاح المجمّع الجديد، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي سنترز": "يسعدنا الإعلان عن فتح أبواب مجمّع "يو ووك جدة" الذي يحدث نقلة نوعية في قطاع التجزئة ويشكّل وجهة تسوّق ونمط حياة عصرية ومركزاً متطوراً يتيح للعملاء خوض تجارب فريدة تبقى محفورة في ذاكرتهم. فنحن نستهلّ من خلال "يو ووك جدة" حقبة جديدة في مجال التجزئة والترفيه، ونواصل عبره تحقيق أهداف "سينومي سنترز" الطموحة وتطلّعاتها، وندعو الجميع بمناسبة افتتاحه لمشاركتنا هذه الرحلة المشوّقة."

يتخذ "يو ووك جدة" موقعاً استراتيجياً في قلب حيّ الزهراء النابض بالحياة، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر الطرق الرئيسة. كما يضمّ مواقف للزوّار صُممت لاستيعاب 1250 سيارة.

#بياناتشركات

-انتهى-

ملاحظات للمحرّرين:

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: ir.centers@cenomi.com.

لمحة عن شركة "سينومي سنترز":

تُعدّ "سينومي سنترز" المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها. تأسست الشركة عام 2002 تحت اسم المراكز العربية، وتوفّر لعملائها باقة متنوعة من مراكز التسوّق عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العصرية، وذلك في أكثر الوجهات جاذبيةً في المملكة حيث تهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات العملاء ومتطلّبات السوق.

تضمّ محفظة الشركة حالياً 21 مركز تسوّق وتحتضن متاجر يفوق عددها الـ4900 وتتخذ جميعها مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية في المملكة. ويبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير في محفظة مراكز التسوّق التابعة للشركة قرابة 1.3 ملايين متر مربع، حيث تقدّم باقة فريدة من أرقى العلامات التجارية الدولية والإقليمية والمحلية في قطاع التجزئة وأحدثها على مستوى المملكة.

لمزيد من المعلومات حول "سينومي سنترز"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cenomicenters.com.