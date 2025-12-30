أعلنت "يونيفونك" (Unifonic)، المنصة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتفاعل العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توسيع نطاق عملياتها في المملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تتماشى مع رؤيتها لقيادة التحول الرقمي في البيئات التنظيمية والمهام الحساسة على مستوى المنطقة وتعكس ثقتها في الاقتصاد الرقمي المتنامي للأردن وكفاءاته البشرية وبيئته الاستثمارية الجاذبة.

وأكد أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة "يونيفونك"، أن توسع الشركة يعكس قوة بيئة الأعمال الأردنية ومسار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة الأردنية الهاشمية، ما يسهم في نمو الشركات وابتكارها وتوسعها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال حمدان: "نثمن الشراكة الاستراتيجية مع الأردن ونتطلع إلى العمل المستمر والمشترك لمواصلة مسيرة نمو "يونيفونك" انطلاقًا من المملكة العربية السعودية".

من جانبه، رحب معالي المهندس سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، بتوسع "يونيفونك"، مشيدًا بمسيرة نمو الشركة المتميزة ودورها في دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة.

وأشار سميرات إلى أن هذا التوسع يحظى بدعم النهج التعاوني للقطاع العام في الأردن، والذي يهدف إلى بناء شراكات فاعلة مع قادة التقنية أصحاب الرؤى المستقبلية، لجمع الابتكار مع رؤية النمو المستدام طويل الأمد.

وتعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال برنامج جوردان سورس (Jordan Source)، على دعم توسع الشركات داخل المملكة، وذلك ضمن الجهود الأوسع لتعزيز المنظومة التقنية وجذب الاستثمارات ذات القيمة العالية وترسيخ التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.

وتسهم "يونيفونك" في تمكين المؤسسات والجهات الحكومية من تصميم تجارب متعاملين ذكية وآمنة ومتوافقة مع المعايير التنظيمية، مما يرسخ مكانتها كإحدى أكثر منصات الذكاء الاصطناعي موثوقية في المنطقة. ويعكس توسع الشركة في الأردن تطور المشهد الريادي في المملكة، حيث تهدف "يونيفونك" إلى تعزيز شراكاتها مع الجهات المحلية ومواصلة مسيرة نموها، دعمًا للاقتصاد الرقمي والتحول الإقليمي الشامل.

