الكويت: أصدرت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، بيانات جديدة تحلل عمليات البحث حول السفر من الكويت في شهر يناير، مسلطةً الضوء على سلوك التخطيط المبكر للعام والعوامل التي تشكل اتجاهات الطلب على السفر قبل مواسم الذروة.

وتُظهر بيانات البحث على موقع ويجو أن المسافرين من الكويت يستغلون شهر يناير بشكل أساسي للتخطيط والاستكشاف بدلاً من كونه موسم ذروة للحجز. ويعكس نشاط البحث خلال هذا الشهر نوايا السفر المستقبلية، حيث يستكشف المسافرون الوجهات، ويقارنون فترات السفر، ويتابعون أسعار الرحلات المجدولة في وقت لاحق من العام.

ويتشكل هذا التفاعل المبكر من خلال عوامل عدة هي التخطيط لما بعد العطلة، ووضع ميزانية العام المقبل، والرغبة في ضمان التوافر قبل ازدياد الطلب خلال فترات ذروة السفر.

وتشير أنماط البحث إلى أنَّ الاهتمام بالسفر من الكويت يتوافق مع فترات السفر المستقبلية. وقد شكلت عمليات البحث التي أُجريت قبل أكثر من 30 يوماً من موعد السفر 42% من إجمالي النشاط في شهر يناير.

وفي إطار هذه المرحلة التخطيطية المبكرة، يُظهر الاهتمام بالوجهات السياحية خلال الشهر تركيزاً على مزيج من الأسواق الإقليمية والدولية. ومن منظور جغرافي، مثّلت الوجهات الإقليمية 68% من إجمالي عمليات البحث، بينما بلغت نسبة الوجهات الدولية 32%، مما يعكس اهتماماً حالياً أكبر بالرحلات القصيرة والمرنة. ويتوقع خبراء ويجو أن يزداد الإقبال على تخطيط الرحلات الطويلة مع مرور العام.

وسجلت بيانات ويجو من الكويت لشهر يناير أكثر من 3 ملايين عملية بحث، وما يزال الرقم في ازدياد، مما يقدم رؤية مبكرة للطلب قبل فترات السفر الأكثر ازدحاماً في العام.

وفي ظل ازدياد نشاط التخطيط المبكر، تتيح ويجو منصةً شاملة للمسافرين تمكنهم من البحث عن رحلات الطيران والفنادق ومقارنتها وحجزها عبر مئات شركات الطيران ومزودي خدمات السفر. وتدعم ميزات مثل التوافر الفوري، وجداول الأسعار، وتنبيهات الأسعار، اتخاذ قرارات مدروسة خلال مرحلة التخطيط والبحث.

ومع استمرار شهر يناير بلعب دور رئيسي في تشكيل نية السفر، فإن سلوك البحث من الكويت يوفر لمحة واضحة عن كيفية تطور الطلب المتوقع خلال الأشهر المقبلة.

