كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن مؤشرات موسمية جديدة تسلّط الضوء على أنماط السفر الداخلي لسكان مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال موسم الشتاء.

وتُظهر بيانات ويجو ارتفاعا ملحوظا في الطلب على السفر المحلي خلال موسم الشتاء، مع زيادة حجوزات الرحلات الجوية من داخل السعودية بنسبة 64% سنوياً. ويعكس هذا النمو توجّها متزايدا لدى السكان نحو رحلات قصيرة تركّز على التجربة، مستفيدة من الطقس المعتدل والمشاهد الموسمية المحلية.

وتتصدر الرياض قائمة الوجهات الشتوية هذا العام، في ظل موسم الرياض وما يقدمه من حفلات وفعاليات رياضية وتجارب طعام وترفيه، ما ساهم في ارتفاع حجوزات السفر المحلي بنسبة 59.44% على أساس سنوي.

كما تشهد حجوزات الطيران نموا ملحوظاً إلى وجهات مثل تبوك بنسبة 40.90% والطائف بنسبة 67.97% على أساس سنوي، في مؤشر على تزايد الاهتمام بالوجهات الطبيعية والرحلات التي تركّز على الأنشطة الخارجية، والتي تناسب عطلات نهاية الأسبوع الطويلة والرحلات العائلية.

ويُظهر سلوك التخطيط للرحلات خلال موسم الشتاء مزيجاً لافتاً بين الحجز المبكر والقرارات اللحظية؛ إذ يتم التخطيط للرحلات المحلية بمتوسط يزيد عن أسبوعين، في حين أن 21% من الحجوزات تتم قبل يوم واحد فقط من موعد السفر.

ويعكس هذا الاتجاه تنامي ثقة المسافرين واعتمادهم على قرارات الحجز في اللحظات الأخيرة، حيث يفضّل الكثيرون تأكيد رحلاتهم قبيل موعد المغادرة. وبينما تظل القيمة والمرونة عاملين حاسمين في قرارات السفر المحلي، تتيح ويجو للمسافرين في السعودية إمكانية مقارنة خيارات الطيران والإقامة داخل المملكة بكل سهولة وفي مكان واحد. وتساعد أدوات ويجو الذكية، مثل تقويم الأسعار والتنبيهات، المسافرين على اختيار الأوقات الأنسب للسفر وبناء تجارب تتوازن فيها التوقيت مع الميزانية وجودة الرحلة.

ومع تنوّع جغرافيتها واعتدال الطقس في عدد من المناطق خلال فصل الشتاء، يواصل هذا الموسم تعزيز مكانته كفترة رئيسية للسفر المحلي في السعودية. وتزداد هذه الرحلات الشتوية سهولة في الاكتشاف والحجز عبر منصة ويجو، ما يتيح للمقيمين استكشاف مختلف مناطق المملكة خلال أكثر أشهرها ملاءمة للسفر.

