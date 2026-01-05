دبي، الإمارات العربية المتحدة: حافظ وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية - التي تتخذ من دبي مقرًا لها - على مكانته ضمن قائمة الوسطاء المواطنين الأكثر مبيعًا للعقارات في دبي خلال عام 2025، وذلك للسنة السابعة على التوالي، في تأكيد جديد على الأداء القوي والثقة المتنامية التي تحظى بها الشركة في السوق العقاري المحلي.

وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني، إن استمرار تفوق الشركة ووجودها ضمن قائمة الوسطاء الإماراتيين الأكثر مبيعًا على مدار سبع سنوات متتالية يعكس التميز المهني وجودة الخدمات التي تقدمها "دبليو كابيتال"، إلى جانب الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل العملاء والمطورين على حد سواء.

وأوضح الزرعوني، أن الشركة تحرص على تسويق نخبة من أفضل المشاريع العقارية في دبي، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة والاستشارات المتخصصة للعملاء، بما يلبي تطلعات المستثمرين ويعزز من استدامة النمو في القطاع.

وأضاف: "الشركة تحافظ على نموها عام تلو الآخر منذ تأسيس شركة دبليو كابيتال في عام 2007، ونعمل باستمرار على تحقيق نمو مستدام، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتقديم الدعم الاستشاري اعتمادًا على خبراتنا المتراكمة، إلى جانب الإسهام في الارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة، ونشر الثقافة العقارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة وشرف المهنة".

وأشار الزرعوني إلى أن شركته تختص في الوساطة العقارية، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، وتُعد معتمدة لدى أكثر من 100 مطور عقاري.

وقال الزرعوني: "إن الأداء الاستثنائي لسوق دبي العقاري وتسجيله مبيعات قياسية خلال عام 2025 بلغت 682.5 مليار درهم بارتفاع سنوي قدره 31% متجاوزًا الأرقام القياسية التي حققها في 2024، يؤكد مجددًا متانة السوق وحالة الانتعاش التي يشهدها، وهو ما ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف الفاعلة، من مطورين ووسطاء وشركات مقاولات، ويسهم في تسهيل عمليات التسويق وتحقيق مستويات مبيعات أعلى".

وأكد وليد الزرعوني، على أن "دبليو كابيتال" تستهدف تعزيز حضورها ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع دعم خطط التوسع التي تنفذها الشركات العقارية في الدولة، والتركيز على تنشيط الطلب الاستثماري للأفراد والشركات، وإبراز الفرص الجاذبة في السوق العقاري، الذي لا يزال يسير في مسار صاعد على المدى المتوسط.

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 100 مطور عقاري.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.5 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

