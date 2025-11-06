لندن، المملكة المتحدة: وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اتفاقية استراتيجية مع المسافر، التابعة لمجموعة سيرا، بهدف تعزيز المنظومة السياحية في مكة المكرمة والارتقاء بالتجربة الكلية للحجاج والزوار.

من خلال هذه الشراكة، ستعمل المسافر بشكل وثيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإبراز التراث الثقافي والروحي الفريد لمدينة مكة المكرمة، مع تقديم باقة من الخدمات المبتكرة المدعومة بأحدث التقنيات، والتي تهدف إلى ضمان توفير تجربة متكاملة ترتقي إلى المعايير العالمية لكافة الزوار، سواء كانوا من داخل المملكة العربية السعودية أو من مختلف أرجاء العالم.

تستفيد هذه الشراكة من منصة المسافر المتكاملة لخدمات السفر إلى جانب محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية لتقديم تجارب ثرية ومتميزة لخدمة ملايين الزوار الذين يفدون إلى مكة المكرمة سنويًا. ويشمل ذلك:

مواسم، الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات الحج والعمرة التابعة لشركة المسافر، والتي ستعمل على الارتقاء بخدمات السفر الديني وتيسير إجراءات الحجاج والمعتمرين

اكتشف السعودية، الشركة الرائدة في إدارة الوجهات في المملكة التابعة لشركة المسافر، والتي ستتولى تصميم وترويج برامج "العمرة +"، التي تجمع بين الشعائر الروحية والتجارب الثقافية والتاريخية والترفيهية في مكة المكرمة.

من خلال التكامل بين خبرة شركة المسافر السوقية، والتقنيات الرقمية، وقدراتها التسويقية العالمية مع رؤية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتطوير الوجهات، يهدف الاتفاق إلى تقديم تجارب أصيلة وراقية ترتقي إلى مستوى المعايير العالمية، مع مراعاة القدسية الروحية لمكة المكرمة.

وفي هذا الصدد، صرّح سعادة الأستاذ خالد كردي، المدير العام لإدارة تطوير الوجهة قائلاً: "تعكس هذه الاتفاقية المبرمة مع شركة المسافر التزامنا بتطوير المشهد السياحي لمدينة مكة المكرمة بطريقة تحمي هويتها المقدسة وتتبنى في الوقت ذاته التميز في تجربة الزوار. وسنعمل معًا لتقديم خدمات تتسم بالأصالة والابتكار، وتحمل في طياتها احترامًا عميقًا للدلالات الروحية للمدينة. "

وأضاف مزّمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة «لمسافر (التابعة لمجموعة سيرا)، قائلاً: "نتشرف بالدخول في هذه الشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. تحمل مكة المكرمة أهمية روحية عالمية، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تصميم حلول متكاملة وتجارب مميزة تُلبي أعلى المعايير الدولية للسياحة، مع مراعاة جوهر رحلة الحاج."

تؤكد هذه الاتفاقية الاستراتيجية على الدور المحوري لشركة المسافر كعامل تمكين رئيس في مسيرة التحول السياحي للمملكة العربية السعودية، مما يعزز مساهمتها في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، ومهمة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ترسيخ مكة المكرمة كوجهة دينية عالمية رائدة.

المسافر

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

