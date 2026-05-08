أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الدولي إطار شراكة يهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار في الدولة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار الأجنبي المباشر. ويستند هذا التعاون إلى رؤية مشتركة تركز على ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية والتنافسية العالمية، بما ينسجم مع الطموحات التنموية طويلة الأمد لدولة الإمارات.

وتندرج هذه الشراكة ضمن الاتفاق الإطاري الموقّع بين ووزارة المالية في دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي في عام 2019. وقد وقّع الاتفاقية سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبثينة جيرمازي، مديرة الاستراتيجية والعمليات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP).

وستمكّن هذه الشراكة مجموعة البنك الدولي من توظيف خبراتها العالمية ومعارفها المتخصصة لدعم أجندة شاملة للإصلاحات الاستثمارية، وتعزيز المقومات المؤسسية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية واستبقائها وتنميتها، بما يعزز جاهزية دولة الإمارات لاقتناص الفرص في المشهد الاستثماري العالمي المتغير.

وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات:

" انطلاقاً من علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، والمبنية على الاتفاق الإطاري المبرم مع وزارة المالية في عام 2019، تعكس هذه الشراكة طموحنا المستمر لترسيخ مكانة دولة الإمارات كبوابة استراتيجية للاستثمار العالمي. وقد مثّل انضمام الدولة إلى قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 إنجازاً محورياً في مسيرتنا، فيما نتطلع إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031 لتصل إلى 65 مليار دولار أمريكي. ونواصل التزامنا بتعزيز بيئة استثمارية أكثر شفافية ووضوحاً وتنافسية."

وأضافت بثينة جيرمازي، مديرة الاستراتيجية والعمليات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان:

"تعكس هذه الشراكة التزام مجموعة البنك الدولي بدعم دولة الإمارات في تطوير بيئة استثمارية عالمية المستوى. ومن خلال توظيف الخبرات الدولية إلى جانب الحلول المصممة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، نسعى إلى دعم دولة الإمارات في جذب واستبقاء الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام."

وتدعم هذه الشراكة الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. ومن خلال تعزيز أطر التعاون المؤسسي مع شركاء رئيسيين، مثل مجموعة البنك الدولي والولايات المتحدة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ المقومات اللازمة لاستقطاب واستبقاء رؤوس الأموال النوعية، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكية وترابطاً على مستوى العالم.

حول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة:

تضطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري عالمي يتميز بشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى بالأسواق الدولية. ومن خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستثمر الوزارة في البيئة الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنويع الاقتصادي الطموحة، ما يُرسّخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة وذات رؤية مستقبلية للمستثمرين والشركات الدولية.

حول "استثمر في الإمارات (Invest UAE)"

تُعد منصة "استثمر في الإمارات (Invest UAE)" مبادرة تابعة لوزارة الاستثمار، مخصصة لتعزيز منظومة الاستثمار في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار. وبقيادة الوزارة، تهدف "استثمر في الإمارات" إلى استقطاب وتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مختلف قطاعات اقتصاد الدولة، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين العالميين والدول. وتسعى المنصة إلى توفير بيئة تمكّن الأفراد والشركات ورؤوس الأموال من النمو والازدهار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة ومتميزة على المستوى العالمي.

