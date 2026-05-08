دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار زخم قوي على المدى الطويل، مما يعزز مكانة الدولة كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية عالمياً، رغم التحديات الإقليمية والدولية قصيرة المدى.

وبحسب منصة أبحاث السوق“Mordor Intelligence”، من المتوقع أن ينمو سوق خدمات العقارات في الإمارات من 74.53 مليار درهم في عام 2026 إلى 97.60 مليار درهم بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.54%. كما يبرز التقرير الدور المحوري لإمارة دبي، التي استحوذت على 58.4% من إجمالي إيرادات خدمات العقارات في الدولة خلال عام 2025، مما يؤكد ريادتها المستمرة في المشهد العقاري المحلي.

في هذا السياق، يتزايد الطلب على الحلول والخدمات التي تعزز دقة التخطيط، وترفع مستوى ثقة المشترين، وتسهم في تسريع واتخاذ قرارات أكثر كفاءة خلال مختلف مراحل تطوير المشاريع.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية خدمات عرض المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي كأحد الحلول المتقدمة التي تعيد تعريف تجربة ما قبل البناء والمبيعات، حيث تتيح هذه التقنية للمطورين والمستثمرين والمشترين اختبار المشاريع على أرض الواقع وبمقياس 1:1، مما يوفر فهماً دقيقاً للمساحات والتفاصيل ويحد من الأخطاء والتعديلات المكلفة قبل التنفيذ.

وفي هذا الإطار، تواصل شركة ”لايف سايز بلانز دبي“، الرائدة عالمياً والمنطلقة من أستراليا في مجال عرض المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي وحلول الواقع الافتراضي والمعزز، تسجيل طلب متزايد من المطورين والمعماريين والمستثمرين الباحثين عن دقة أعلى وثقة أكبر خلال مراحل ما قبل البناء والمبيعات. ومنذ دخولها سوق الإمارات في عام 2023، التزمت الشركة بتقديم أداة بصرية تفاعلية متقدمة تحول المخططات إلى تجربة واقعية يمكن للمستخدمين التفاعل معها فعلياً، مما يعزز وضوح الرؤية ودقة اتخاذ القرار.

وقال جورج كلاس، الرئيس التنفيذي لشركة لايف سايز بلانز دبي: "يعكس النمو المستمر في سوق خدمات العقارات في الإمارات الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون والمطورون لدبي والدولة بشكل عام. ورغم أي تقلبات مؤقتة في المشهد الإقليمي، تبقى الأسس العقارية في الإمارات قوية للغاية، مدعومة برؤية عمرانية طموحة وأطر تنظيمية متقدمة وطلب دولي مستمر. وفي هذا السياق، نشهد إقبالاً متزايداً على الحلول التي تمكّن الأطراف المعنية من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وثقة—وخاصة تلك التي تتيح تجربة المشروع بالحجم الحقيقي قبل تنفيذه.“

مع استمرار دبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي متقدم للاستثمار العقاري، من المتوقع أن يتزايد الطلب على أدوات التصور المتقدمة والتخطيط التفاعلي، بما في ذلك تقنيات عرض المشاريع بالحجم الحقيقي، مما يدعم مستويات الشفافية والكفاءة ويعزز من مرونة السوق، ويضمن استمرار دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري طويل الأجل.

نبذة عن لايف سايز بلانز دبي:

تُعد لايف سايز بلانز دبي المزود الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لحلول إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي والجولات الافتراضية الغامرة. ومن خلال الجمع بين التصورات بالحجم الفعلي والتقنيات الغامرة، تعمل الشركة على سد الفجوة بين الفكرة والتنفيذ، بما يتيح للعملاء تجربة مشاريعهم وتقييمها وتطويرها قبل بدء أعمال البناء.

