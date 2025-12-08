د. محمد بركات:

نؤكد حرص " وربة" الدائم على أن يكون في طليعة المؤسسات الداعمة والراعية لكل ما شأنه العمل التطوعي

رعايتنا امتداد للنهج التطوعي الذي يجمع بين خبرة "وربة" وأحدث التقنيات الرقمية لمنصة "فرصة"

الجاسر:

نُشيد بدور "وربة" الريادي في دعم المشاريع الوطنيّة التطوعية والمبادرات الرقميّة

نعتبر تعاوننا مع "وربة" خطوة مهمّة في مسيرتنا نحو التوسّع وتقديم خدمات متنوعة ومبتكرة

الكويت- أعلن بنك وربة عن رعايته الرسمية لمنصة "فرصة" التطوعية التي تعتبر شريكاً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد وتوفير فرص تطوعية متنوعة بالتعاون مع مختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي د. محمد بركات، قائلاً: "سعداء بهذه الرعاية التي تمثّل بداية تعاون مهم ومثمر مع منصة "فرصة" التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل التطوعي، كما أنها تعزز من دور بنك وربة الريادي في هذا المجال التطوعي ، وهي خطوة تؤكد التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة لعملائنا ، وتُعزز من دورنا الريادي في هذا القطاع الحيوي".

وأكد د. بركات على حرص بنك وربة الدائم على أن يكون في طليعة المؤسسات التي تدعم وترعى كل ما شأنه العمل التطوعي سواء للأفراد او المجتمعات ، لافتاً إلى أن هذه الرعاية هي امتداد لهذا النهج التطوعي الذي يجمع بين خبرتنا العريقة في السوق المحلي وأحدث التقنيات لمنصة "فرصة".

وأوضح د. محمد بركات أن بنك وربة يؤمن بأهميّة الابتكار كعنصر أساسي للارتقاء بالخدمات المصرفيّة، حيث أن هذه الرعاية تبرهن على هذا الالتزام ، من حيث التركيز على العمل التطوعي ، لا سيما أن العمل التطوعي هو فرصة لبناء مجتمع أفضل، وجعل التطوع تجربة فريدة ﺗُثري حياة الأفراد وتعزز من شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.

من جانبها قالت مؤسس منصة "فرصة" هند الجاسر: "نعتبر تعاوننا مع بنك وربة خطوة مهمّة في مسيرتنا نحو التوسّع وتقديم خدمات مبتكرة خاصة أن منصة "فرصة" تعتبر من أول المنصات في الكويت التي اهتمت بالمشاركة المجتمعية والتطوع بكل مجالاته من خلال تعزيز وربط القطاعات الثلاث وهي الحكومي والخاص وغير الربحي والذي يتوافق مع أهداف رؤية الكويت 2035 عبر دعم نمو القطاع غير الربحي والتحول الرقمي بكل المجالات وتمكين الأفراد من خلال منظومة العمل التطوعي، إضافةً إلى تحسين كفاءة العمل التطوعي في الكويت وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية".

وتابعت الجاسر قائلةً أننا في "فرصة" نؤمن بأن تعزيز المشاركة المجتمعية يساهم في خلق بيئة ملهمة تثري تجارب الأفراد وتدعم تطورهم وتساهم في تعزيز جودة حياتهم.

كما أشادت الجاسر بالدور الريادي لبنك وربة في دعم المشاريع الوطنيّة التطوعية والمبادرات الرقميّة، مؤكدةً أن منصة "فرصة" ستعمل على المساهمة في توفير فرص تطوعية تساهم في تطوير الأفراد والعمل على تحسين دور المواطنين والمقيمين في إيجاد حلول للتحديات المجتمعية بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية لدى الأفراد.

-انتهى-

#بياناتشركات