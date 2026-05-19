الدوحة – افتتحت وايل كورنيل للطب - قطر النسخة الموسّعة من المشروع الرائد "لايف هَب" في موقع جديد في مشيرب قلب الدوحة. ويتيح المشروع الطموح تجربة تعليمية غامرة على نحو فريد توطّد رؤية دولة قطر الرامية إلى بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة يرتكز إلى الابتكار وتقدم البشرية. وقد أنجز هذا المشروع بدعم من شريكين إستراتيجيين هما وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية.

يقع "لايف هَب" في مبنى Z-07 بالقرب من محطة مترو مشيرب، وهو يطرح رؤية استشرافية جريئة وإيجابية للمستقبل حيث تجتمع الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والإنجازات والاختراقات في مجال العلوم الطبية لتهيئة عالم تنعم فيه أجيال المستقبل بالصحة والأمن والاستدامة.

ويمتد "لايف هَب مشيرب" على مساحة 1,643 متراً مربعاً موزّعة على ثلاثة طوابق، حيث يتيح للزوار استكشاف مساحات متتالية ذات مواضيع متنوعة. وتستعين كلّ مساحة منها بتكنولوجيات تفاعلية غامرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإبراز التحديات العالمية بطريقة تشدّ الأنظار، وتُظهر في الوقت نفسه الدور المؤثر للابتكار والبراعة البشرية في التغلّب على تلك التحديات. وتستعرض هذه المساحات أسباب وتبعات تغيّر المناخ، والآثار الإيجابية الفارقة للممارسات المستدامة، وسبل تسخير التكنولوجيات الفائقة لحماية النظم البيئية والحياة البرية المهددتين، مثلما ترصد تاريخ الطب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، وأنماط الحياة الصحية والمستدامة، ودور الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق في النهوض بصحة البشرية جمعاء.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر: "تفخر الكلية بإبرام هذه الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية لتطوير مشروع "لايف هَب" الذي يُعدّ مشروعاً محورياً ريادياً لتسخير الشغف العام بالإمكانات الهائلة المرتكزة على التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة والطب الدقيق، في التغلّب على التحديات العالمية الراهنة والنهوض بصحة الإنسان واعتماد الاستدامة. ونحن سعداء بالحفاوة التي أبدتها شركة مشيرب العقارية في احتضان "لايف هَب"، وممتنون لها لما قدّمته لنا من دعم واسع في تحقيق رؤية هذا المشروع الطموح".

وفي هذا الصدد، قال المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: “تنطلق مشيرب قلب الدوحة من مبدأ راسخ أن التنمية الحضرية الحقيقية لا تُقاس بالطموح المعماري وحده، بل بمدى انعكاسها على جودة حياة الإنسان وسلامة بيئته.

ومن هذا المنطلق، تأتي استضافتنا لمعرض ‘لايف هَب’ تجسيداً حقيقياً لالتزامنا بتحويل مشيرب إلى منصة حضرية متكاملة تجمع بين التعليم والابتكار وأنماط الحياة الصحية المستدامة. فنحن لا نستضيف معرضاً فحسب، بل نُرسّخ شراكةً استراتيجية مع مؤسسة أكاديمية بمكانة وايل كورنيل للطب، تنبثق من رؤية مشتركة تؤمن بأن الوعي الصحي والبيئي ركيزةٌ أساسية لبناء مجتمع قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وإننا على ثقة بأن "لايف هَب" سيكون وجهةً إثرائية لا غنى عنها لأبناء قطر وزوارها، مسهماً بشكل مباشر وملموس في تحقيق أهداف التنمية البشرية التي تتطلع إليها رؤية قطر الوطنية".

يُعتبر "لايف هَب مشيرب" امتداداً للنجاح الواسع الذي حققه جناح "لايف هَب" في إكسبو 2023 الدوحة، حيث استقبل أكثر من 77000 زائر. ويقدّم المشروع تجارب تعليمية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الصحة العامة، والاستدامة، وإعادة التدوير، والتغذية، والأمن الغذائي، والزراعة الخضراء، مع إيلاء اهتمام خاص بطلاب المدارس والأُسر والزوار من مختلف الأعمار بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

إن "لايف هَب" في موقعه الجديد في مشيرب قلب الدوحة سيكون منارة أمل ومورداً تعليمياً وتثقيفياً ملهماً بشأن القضايا المتداخلة بين الصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، ليُسهم في إنارة الطريق للأجيال القادمة. ويساعد موقعه على مقربة من محطة مترو مشيرب وغاليريا ومواقف السيارات على تسهيل الوصول إليه. ويستقبل "لايف هَب" الزوار من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساء، من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 3:00 عصراً حتى الساعة 10:00 مساء أيام الجمعة.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

-انتهى-

#بياناتشركات