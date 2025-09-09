الشركة تدخل السوق بإجمالي استثمارات حالية تتجاوز 150 مليار جنيه، واستراتيجية تركز على القيمة طويلة الأمد وجودة التخطيط

أربعة مشروعات متنوعة تشمل مجمعًا سكنيًا بالقاهرة الجديدة، ووجهة إدارية وتجارية في الشيخ زايد، و أرضاً جديدة في زايد الجديدة، بالإضافة إلى قطعة أرض في سفينكس

القاهرة : أعلنت شركة وان أوف وان للتنمية العمرانية عن إطلاق أعمالها رسميًا في السوق المصري، مدعومة بمحفظة استثمارات تتخطى 150 مليار جنيه، واضعة أمامها هدفًا واضحًا يتمثل في إعادة تعريف مفاهيم التطوير العمراني من خلال تقديم مجتمعات متكاملة تتمحور حول الانسان ، وتجمع بين التصميم المدروس، و الخدمات العملية، والقيمة المستدامة.

تدخل "وان أوف وان" السوق برؤية واضحة وهوية قوية، تسعى من خلالها إلى تقديم نموذجًا مختلفًا في صناعة التطوير العقاري في مصر، مبني على الفهم الحقيقي للاحتياجات المتغيرة للسوق، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، وتقديم تجربة متكاملة تعزّز العلاقة طويلة الأمد مع العملاء والمجتمع على حد سواء. وتتبنى الشركة استراتيجية تقوم على تطوير مجتمعات عقارية متكاملة بحجم تنفيذ مدروس يضمن سرعة الإنجاز، وتسليم الوحدات في بيئة جاهزة للحياة من اليوم الأول، دون انتظار مراحل بناء طويلة. وفي خطوة تعكس ثقتها في السوق المحلي وقدرتها على إرساء قيمة مضافة في المناطق الواعدة، تعمل "وان أوف وان" على توسيع محفظتها العقارية من خلال الحصول على أراضٍ جديدة في المواقع الأكثر طلبًا.

تبدأ الشركة انطلاقتها العملية بمحفظة متنوعة تضم أربعة أراضي استراتيجية في مواقع محورية شرق وغرب القاهرة. المشروع الأول في أكثر المواقع تميزاً على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد على مساحة 10 فدان، ويُعد وجهة إدارية وتجارية متكاملة تستهدف العلامات التجارية والمستخدمين الباحثين عن عنوان عصري يجمع بين الحيوية وتكامل الخدمات، ليكون مقراً مميزًا للأعمال والعلامات التجارية العالمية والمطاعم المتنوعة والضيافة.. أما المشروع الثاني في التجمع السادس بالقاهرة الجديدة على مساحة 50 فدانًا، وهو مشروع سكني متكامل مستلهم من فلسفة التصميم الحيوي (Biophilic Design)، يهدف إلى خلق مجتمع يربط الإنسان بالطبيعة عبر مساحات خضراء، وتخطيط ذكي، وتجربة معيشية تعزز الرفاهية اليومية للسكان. بينما تمتلك أيضًا قطعتين أرض في زايد الجديدة و مدينة سفينكس لتكونا جزءًا من خططها التوسعية في غرب القاهرة.

تعكس هذه المشروعات فلسفة "وان أوف وان" التي تقوم على أن يكون كل مشروع متفردًا في فكرته، ودقيقًا في تنفيذه، ومرتبطًا بسياقه الحضري والمجتمعي. تُركّز الشركة على التميز النوعي لا الكمي، من خلال تطوير مشروعات مخططة بفكر يضع الأنسان أولا ويضيف قيمة لكل التفاصيل، و يُقدَّم منهج يراعي الاستدامة، ويُرسّخ علاقة مبنية على الثقة مع السوق والمستخدم النهائي.

وفي تعليقه على انطلاقة الشركة، قال الأستاذ مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة وان أوف وان "وان أوف وان لم تأت لتكون مجرد مطور عقاري جديد، بل لتقدّم رؤية مختلفة بالكامل. نحن نؤمن أن كل مشروع يجب أن يُبنى على حاجة حقيقية، وسياق واضح، وتفكير استراتيجي طويل الأمد. لا نسعى إلى تقديم وحدات للبيع، بل إلى بناء وجهات ومعالم تعيش وتتطور مع الوقت. مشاريعنا الأولى في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة هي ترجمة مباشرة لفلسفتنا: مشروع يرتكز على الطبيعة والتوازن في المعيشة، وآخر يعكس حيوية الأعمال وسهولة الوصول. هذه هي البداية فقط، وهدفنا أن نكون مرجعًا في السوق لكل من يبحث عن قيمة حقيقية، ووضوح في الرؤية، والتزام في التنفيذ، مع ترك أثر ملموس في حياة الناس والمجتمع.

تمثل انطلاقة "وان أوف وان" خطوة نوعية تعكس تحولًا في مفاهيم التطوير العقاري، حيث تضع الشركة معيارًا جديدًا يقوم على ربط التصميم بالسياق، والخبرة بالاستدامة، والطموح بالشفافية. وتسعى من خلال مشروعاتها إلى تقديم حلول عمرانية متكاملة لا تواكب السوق فحسب، بل تسبق توقعاته، من خلال التفكير بواقعية، والتنفيذ بدقة، والتخطيط لما هو أبعد من البيع. بهذا التوجه، تؤسس "وان أوف وان" لنموذج تطوير يعيد تعريف العلاقة بين المطور، والمجتمع، والمكان.

