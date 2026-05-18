مُنح المشاركون فرصة التعلّم التطبيقي تحت إشراف خبراء ومتخصصي في واحة الابتكار، ضمن بيئة عملية تجمع بين التطبيق الميداني والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة.

العين، الإمارات العربية المتحدة: نظمت مجموعة سلال، الرائدة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "روّاد المستقبل" ضمن "واحة الابتكار"، مركز الأبحاث والتطوير التابع للمجموعة في منطقة العين، والمصمم لإحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا الزراعية بالدولة.

وينظم البرنامج سنوياً تحت مظلة "أكاديمية التكنولوجيا الزراعية المتقدمة"، وهي مبادرة وطنية متخصصة تابعة لواحة الابتكار، تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين الإماراتيين في القطاع الزراعي، عبر تزويدهم بالخبرات العملية، والمعرفة العلمية المتقدمة، والتجارب التطبيقية الواقعية. ويأتي إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، و"مواهب"، ليجسد نموذجاً متكاملاً لتظافر الجهود الوطنية بين القطاعين الأكاديمي والبحثي بهدف إعداد جيل جديد من الكوادر المتخصصة في قطاعي الزراعة والغذاء.

شهد الحفل حضور مجموعة من المسؤولين وممثلي المؤسسات الأكاديمية، والخبراء، والشركاء الاستراتيجيين، للاحتفاء بإنجازات الدفعة الأولى 2025–2026.

ومن جانبه، قال الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار: "يمنح هذا البرنامج الطلبة في تجارب واقعية تعزز من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر مختلف التخصصات الزراعية، من خلال تدريبهم بشكل مباشر تحت إشراف خبراء واحة الابتكار، وتمكينهم من أدوات العمل المخبري، والتدريب الميداني، والأبحاث الزراعية التطبيقية وابتكارات التكنولوجيا الزراعية المتقدمة. وانطلاقاً من نهجنا في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية، نلتزم بتصميم تجارب تعليمية عملية تسهم في تعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتمكين جيل جديد قادر على قيادة مستقبل الابتكار الزراعي في دولة الإمارات والمنطقة، كما نوفر للمشاركين الذين نجحوا في اتمام البرنامج فرص وظيفية ضمن المؤسسات التابعة لمجموعة سلال."

وخلال حفل التخرّج، استعرض الطلبة مجموعة من مشاريع التخرج الابتكارية التي تم تطويرها ضمن البرنامج. وشملت المشاريع تطبيقاً رقمياً لإدارة المختبرات، يهدف إلى أتمتة عمليات فحص التربة والمياه بما يعزز سلامة البيانات والكفاءة التشغيلية، إلى جانب تطبيق "أجري تراك" (Agri Track)، وهو نظام مركزي لإدارة سير العمل، يهدف إلى توحيد البيانات اللوجستية والميدانية ضمن منصة موحدة تدعم التنسيق التشغيلي واتخاذ القرار، بالإضافة إلى مشروع "تطوير منتجات الكينوا" الذي يركز على إنتاج دقيق من الكينوا المحلي عالي القيمة الغذائية.

يذكر أن "أكاديمية التكنولوجيا الزراعية المتقدمة" تم اطلاقها عام 2025 على هامش افتتاح "واحة الابتكار" في منطقة العين، وتهدف الأكاديمية إلى دعم القدرات الزراعية لدولة الإمارات وتعزيز منظومة الأمن الغذائي طويلة الأمد، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

نبذة عن مجموعة سلال:

تأسست مجموعة سلال في سبتمبر 2020 بهدف تنويع مصادر الغذاء وتحفيز التصنيع والتوزيع في قطاعات الأغذية والزراعة داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشمل مهام الشركة إدارة برامج المشتريات والمخزونات الاستراتيجية للمواد الغذائية. كما تنفذ الشركة برامج متخصصة لنقل المعرفة في تقنيات الزراعة الصحراوية، وتطوير مشاريع البحث والتطوير.

