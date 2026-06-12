أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : احتفلت أكاديمية أبوظبي العالمي، ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي، أبوظبي العالمي (ADGM)، بالتعاون مع هيئة سوق المال في دولة الإمارات وصندوق الوطن بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج "رواد الأسواق المالية".

ويُمثل البرنامج مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى إعداد الكفاءات الإماراتية الشابة من خلال تزويدها بمعارف متخصصة في مجال الأسواق المالية، وخبرات عملية، ومهارات مهنية تمكّنها من المساهمة في مواصلة تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعكس البرنامج التزاماً مشتركاً بين هيئة سوق المال وصندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي بتمكين الشباب وتنمية رأس المال البشري ودعم جهود التنوع الاقتصادي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشهد البرنامج هذا العام تخريج 28 شاباً وشابة من مواطني دولة الإمارات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خريجيه عبر الدفعات الثلاث إلى 86 خريجاً وخريجة. ومن خلال برامج تعليمية متخصصة، وتجارب عملية، والتفاعل المباشر مع خبراء الأسواق المالية، اكتسب المشاركون المعارف والثقة اللازمة لفهم المشهد المالي المتطور ومواكبة متغيراته.

أُقيم حفل التخرج يوم 11 يونيو 2026 في مقر أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) ، بحضور الخريجين ومدربي هيئة سوق المال وفريق إدارة البرنامج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة، للاحتفاء بإنجازات المشاركين.

وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات: "تمثل الكفاءات الوطنية القادرة على القيادة بالابتكار والمسؤولية والمعرفة المتخصصة بالأسواق الركيزة الأساسية لمستقبل الأسواق المالية في دولة الإمارات. ومن خلال برنامج "رواد الأسواق المالية"، نستثمر في جيل جديد من الكفاءات الإماراتية يساهم في مواصلة تطوير أسواق رأس المال في الدولة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. ويعكس التقدم الملموس الذي حققه البرنامج على مدار دفعاته الثلاث التزاماً وطنياً مشتركاً ببناء قدرات مالية مستدامة وإعداد قادة المستقبل في الأسواق المالية".

من جانبه، سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: قال سعادة ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن النجاحات المتتالية للبرنامج منذ انطلاقه تعكس رؤية وطنية واضحة للاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن الشراكة بين المؤسسات الوطنية تمثل نموذجاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن حريص كل الحرص على تأهيل وتمكين المتميزين من أبناء وبنات الإمارات في مختلف المجالات، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال صندوق الوطن ، ولاسيّما فيما يتعلق بأسواق الاوراق المالية باعتبارها مجالا خصبا للكفاءات الإماراتية .

وأضاف القرقاوي " إننا نفخر اليوم بتخريج دفعة جديدة من شباب الإمارات الذين يواصلون مسيرة التميز التي أرسَتها الدفعتان الأولى والثانية، إن برنامج رواد الأسواق المالية يجسد التزام صندوق الوطن بتمكين الكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمعرفة والمهارات التي تؤهلها للإسهام بفاعلية في تطوير القطاع المالي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي.

بدوره، قال سعادة محمد الشرياني، عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM): "يؤكد برنامج "رواد الأسواق المالية" التزام أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) بتطوير كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل في القطاعات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد في دولة الإمارات. ومن خلال التعليم المتخصص، والخبرات العملية، والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، يزوّد البرنامج الشباب الإماراتي بالمعارف اللازمة والثقة والفهم العميق للأسواق المالية، ليتمكنوا من المساهمة بفعالية في رسم مستقبل القطاع المالي في الدولة".

ويؤكد تخريج الدفعة الثالثة الدور المحوري لبرنامج "رواد الأسواق المالية" في تطوير المهارات التخصصية، وتعزيز القدرات المرتبطة بالأسواق المالية، وإعداد كوادر إماراتية مؤهلة لمتابعة مسارات مهنية مستدامة وذات أثر ملموس في القطاع المالي بالدولة.

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نبذة عن أكاديمية أبوظبي العالمي

تعد أكاديمية أبوظبي العالمي ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي، أبوظبي العالمي (ADGM). وتم إنشاء أبوظبي العالمي (ADGM) لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالمياً.

وأُسّست أكاديمية أبوظبي العالمي لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية أبوظبي العالمي العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

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