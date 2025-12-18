مصر: اختتمت هواوي شمال أفريقيا اليوم فعاليات "قمة هواوي شمال أفريقيا للطاقة الشاملة 2025"، والتي أقيمت في فندق فورسيزونز بشرم الشيخ، مصر، بحضور أكثر من 300 من ممثلي الحكومات، وعملاء القطاع الصناعي، وشركاء منظومة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. وعلى مدار يومين، أجرى المشاركون مناقشات معمّقة حول تمكين سيادة الطاقة، ودفع النمو منخفض الكربون، وتحقيق نتائج قائمة على المنفعة المتبادلة من خلال حلول الطاقة الشمسية الذكية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة (ESS)، مع التركيز على استكشاف تكامل التقنيات الرقمية وإلكترونيات القدرة لدعم تطوير مفهوم «الطاقة الشاملة» وتسريع تحول الطاقة في أفريقيا.

واستنادًا إلى خبرتها الطويلة في البحث والتطوير، تعمل هواوي، بالتعاون مع شركاء منظومة الصناعة، على بناء نظام طاقة جديد يرتكز على مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتم رقمنة عمليات التوليد والنقل والتوزيع والاستهلاك والتخزين بالكامل. ومن خلال حلول الشبكات الذكية، والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وشبكات الاتصالات، وحلول الأمن، تقدم الشركة قيمة مضافة عبر تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وضمان استقرار الشبكات وأمن الطاقة، بما يحقق في النهاية مفهوم الطاقة الشاملة.

وكان من أبرز محطات القمة إطلاق هواوي لمبادرة هواوي لتقوية واستقرار شبكات الكهرباء في أفريقيا، ومع التوسع المستمر في قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة، تواجه أنظمة الطاقة تحديات جديدة تتعلق بالاستقرار والموثوقية والمرونة. وتعتمد مبادرة هواوي على ست قدرات أساسية للتشكيل الشبكي، تمهّد الطريق أمام تطور مصادر الطاقة المتجددة من دور «مكمّل» إلى مصدر رئيسي للطاقة. ومن خلال التنظيم الديناميكي للجهد الكهربائي والتردد وتدفقات الطاقة، تُمكّن هذه القدرات الشبكات من دمج نسب كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع الحفاظ على استقرار وجودة الإمداد، بما يسهم في بناء نظام طاقة أكثر موثوقية وخضرة في مختلف أنحاء المنطقة.

وعلّق فيليب وانج، رئيس هواوي للطاقة الرقمية في هواوي شمال أفريقيا (شمال وغرب ووسط أفريقيا) قائلًا: "تشهد أفريقيا تسارعًا لافتًا في التحول الرقمي والذكي. وفي الوقت نفسه، تسعى الدول إلى تأمين طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومنخفضة الكربون للجميع. إن تمكين الطاقة الشاملة سيسهم في الوقت ذاته في دعم استراتيجيات الاتصال الشامل، والتعليم الشامل، والأمن الشامل، والحكومة والخدمات الشاملة، بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة في أفريقيا. ومن خلال مبادرة التشكيل الشبكي الشامل لجميع السيناريوهات واستراتيجيتنا للطاقة الشاملة، تلتزم هواوي بالعمل مع الحكومات وشركات المرافق والشركاء لجعل الطاقة المتجددة الركيزة الأساسية لنظم الطاقة، وضمان ألا تُترك أي مجتمع خلف ركب التحول في مجال الطاقة".

وخلال القمة، أكدت هواوي التزامها بمفهوم «الجودة العالية»، من خلال الجمع بين قدراتها العالمية في البحث والتطوير وخبرتها الواسعة في تنفيذ المشاريع، والتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين وصنّاع السياسات والعملاء، لتقديم منتجات وحلول عالية الجودة.

وفي أفريقيا، غالبًا ما تكون الظروف المناخية قاسية؛ إذ تواجه المناطق الساحلية مستويات مرتفعة من الملوحة في الهواء، وتشهد بعض المناطق الداخلية درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، بينما تحتوي المناطق الصحراوية على جسيمات غبار دقيقة قد تقلل من كفاءة المعدات بنسبة تصل إلى 30% وتزيد من مخاطر تعطل المكونات. وفي هذا السياق، يتعين على أنظمة الطاقة أن توفر أعلى مستويات السلامة والموثوقية على المدى الطويل. ولا يُعد الالتزام بـ«الجودة العالية» مجرد شعار، بل مسؤولية تتطلب تقديم حلول قادرة على تحمل البيئات القاسية، والحفاظ على معدلات أعطال منخفضة وتكاليف صيانة محدودة، وتقديم تكلفة محسّنة لكل كيلوواط/ساعة طوال دورة حياة الأصول، مما يشكّل الأساس لتحول طاقة أكثر خضرة واستدامة.

وأضاف فيليب وانج: "الطاقة الشاملة هي التزام مشترك بالتنمية، ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في شمال أفريقيا، نستطيع معالجة عدد أكبر من التحديات المرتبطة بالكهرباء عبر حلول عالية الجودة، وتسريع الوصول إلى الطاقة، ودعم النمو الصناعي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للدول في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي".

وقد أكدت قمة هواوي شمال أفريقيا للطاقة الشاملة دورها كمنصة رائدة لتبادل الاستراتيجيات المرجعية، ومشاركة أفضل الممارسات، وتسريع تبنّي حلول هواوي الذكية في مجال الطاقة بما يعزز التنمية المستدامة، والعوائد التجارية القوية، والتحول الرقمي والذكي. واستنادًا إلى فلسفة «التحول الذكي، والفوز معًا. في أفريقيا، ومن أجل أفريقيا»، ستواصل هواوي تقديم حلول عالية الجودة لمواجهة تحديات الطاقة في القارة، ودعم الحكومات والقطاعات المختلفة في التوسع في الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والشبكات المصغرة، ومراكز البيانات، وشبكات الشحن الذكية، ودفع مسيرة التحول نحو الطاقة الشاملة في أفريقيا.Bottom of Form



