خليل: نستثمر في الصناعة المحلية، ونسعى لتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك المصري.

تركيبة متطورة تعتمد على تقنية "Renew" التي توفر عناية شاملة وتجدد مظهر الملابس لتبدو كأنها جديدة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمستهلكين.

القاهرة – في إطار التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التصنيع المحلي، أعلنت شركة هنكل مصر عن إطلاق منتجها الجديد للعناية بالأقمشة "برڤول"، والمُصنّع محليًا في مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. ويأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع جهود الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر دعم الصناعة المحلية وتمكينها من تقديم حلول مبتكرة للمستهلك المصري.

يمثل "برڤول" إضافة متميزة إلى محفظة منتجات هنكل مصر من المنظفات والعناية المنزلية، حيث يتميز بتركيبة مبتكرة تعتمد على تقنية "Renew" المتقدمة، المدعومة بالإنزيمات الفعالة التي تعمل على تجديد مظهر الأقمشة، من خلال إزالة الوبر والترسبات والحفاظ على الألوان والأنسجة، مما يجعل "برڤول" الخيار الأمثل للمستهلكين الباحثين عن حماية تدوم طويلاً لملابسهم المفضلة. يوفر هذا الحل المتكامل عناية فائقة تدوم طويلاً، ليمنح جميع انواع الملابس مظهرًا جديدًا مع كل غسلة.

ويعد إطلاق "برڤول" في السوق المصري خطوة استثنائية، حيث يلبي احتياجًا حقيقيًا طالما عبّر عنه المستهلك، من خلال منتج متخصص في العناية المتقدمة بالأقمشة. وتُعد هذه الخطوة بداية لفئة جديدة من منتجات العناية بالغسيل في مصر، حيث يُعتبر "برڤول" أول منتج من نوعه في السوق المحلي، ما يرسخ ريادة هنكل في الابتكار وتقديم قيمة مضافة للمستهلك المصري.

وفي هذا السياق، صرّح السيد شريف خليل، الرئيس والعضو المنتدب لشركة هنكل مصر: "نحن في هنكل نؤمن بأهمية تقديم حلول مبتكرة تواكب احتياجات المستهلك المصري، ويسعدنا أن نقدم ’برڤول‘ للمرة الأولى في السوق المحلي بتركيبته الفريدة التي توفر مستوى جديدًا من العناية بالأقمشة. هذا الإطلاق لا يقتصر فقط على طرح منتج جديد، بل يمثل تأسيسًا لفئة جديدة كليًا في سوق مساحيق ومنظفات الملابس في مصر، وهو ما يعكس ريادتنا وحرصنا على تقديم قيمة حقيقية للمستهلكين. كما نؤكد التزامنا المستمر بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتنا التصنيعية في مصر."

ويمثل "برڤول" نموذجًا لنجاح استراتيجية هنكل في التوسع المحلي ضمن مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة التي تشمل منتجات العناية بالشعر، والغسيل، والمنظفات والعناية المنزلية. وتواصل الشركة الاستثمار في بنيتها التصنيعية والبشرية لدعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في رفع تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتجدر الإشارة إلى أن "برڤول" يُعد علامة عالمية رائدة في مجال العناية بالأقمشة، ويحظى بثقة ملايين المستهلكين حول العالم بفضل فعاليته في حماية الألوان والأنسجة، ما يعزز مكانته كخيار مفضل في فئته.

نَبْذَة عن هنكل مصر:

بدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 وتعمل على تطوير نشاطها المستدام منذ ذلك الحين. تفخر هنكل بعلاقتها المثمرة التي تجمعها بعملائها من المستهلكين في مصر بفضل منتجاتها وعلامتها التجارية فضلاً عن شراكتها البناءة مع الحكومة المصرية وثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري وسواعد أبناء الوطن. واليوم، يعمل بالشركة ما يزيد عن ٤۰۰ موظف بشكل مباشر والألاف بشكل غير مباشر. حرصت الشركة منذ بَدْء التصنيع في السوق المحلى على استخدام التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية للمستهلك المصري. كما تتميز الشركة بفهم عميق للسوق المصري واحتياجات المستهلكين. ولا تغفل هنكل دورها في إرساء دعائم الاستدامة في مصر فتعمل دوماً على الاستثمار في المجتمعات والبيئة وتطوير ممارساتها للنهوض بهم ضمن استراتيجياتها وتوجهاتها العالمية.

نبذة عن هنكل العالمية:

تحتل هنكل مكانة رائدة في السوق في جميع أنحاء العالم من خلال الأعمال الصناعية والاستهلاكية وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية وابتكاراتها وحلولها التكنولوجية المتطورة. تعد وحدة أعمال هنكل لتقنيات المواد اللاصقة رائدة عالمياً سوق الماد اللاصقة ومانعات التسرب والطلاء الوظيفي. ومع إطلاق وحدة الأعمال الموحّدة "هنكل للمنتجات الاستهلاكية"، تحظى الشركة بحضور عالمي بارز وانتشار واسع خاصة في منتجات العناية بالشعر ومنتجات الغسيل والعناية المنزلية في العديد من الأسواق والفئات حول العالم. وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. وباعتبارها شركة رائدة طويلة الأمد في مجال الاستدامة، تلتزم هنكل بتحقيق أهدافها المستدامة الطموحة من خلال استراتيجيتها الواضحة. تأسست هنكل في عام 1876 ويعمل بها اليوم فريق متنوع يضم ما يقرب من 48000 شخص حول العالم.

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