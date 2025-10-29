استقبلت هنكل مصر، الشركة العالمية الرائدة في الابتكار والاستدامة، وفدًا من ممثلي كبرى الشركات الألمانية، وذلك في إطار زيارة نظّمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt) تحت عنوان ”البناء الموفر للطاقة والحلول الكهروضوئية المتكاملة في التنمية الحضرية المصرية“ بدعم من "برنامج حلول الطاقة – صنع في ألمانيا" كجزء من مبادرة حلول الطاقة الألمانية التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتهدف هذه الزيارة الى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البناء المستدام، كفاءة الطاقة، ودمج حلول الطاقة الشمسية في التنمية العمرانية. تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج رسمي لتعزيز العلاقات بين الشركات المصرية والألمانية، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الابتكار الصناعي والتكنولوجيا الخضراء.

زار الوفد مصنع هنكل في مدينة السادس من أكتوبر، والذي يُعد نموذجًا يُحتذى به في مجال التصنيع المستدام، حيث أصبح في عام 2024 أول مصنع تابع لهنكل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأستراليا ونيوزيلندا يحقق إنتاجًا محايدًا كربونيًا بالكامل.

ضم الوفد عددًا من الشركات الألمانية الرائدة في مجالات تكنولوجيا البناء الأخضر، أنظمة التهوية، الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، من بينها: ECODRY، MAINCOR Rohrsysteme، Otto Lehmann GmbH، وRubitherm Technologies.

خلال الزيارة، قدّم فريق هنكل مصر عرضًا شاملًا حول عمليات الشركة العالمية وأنشطتها في السوق المصري، مع تسليط الضوء على إنجازات مصنع أكتوبر في مجال الاستدامة.

"وقال شريف خليل، رئيس شركة هنكل مصر: "تمثل الزيارة لمصنع هنكل في السادس من أكتوبر تأكيدًا على أهمية التعاون الدولي في دفع أجندة الاستدامة قدمًا. نحن في هنكل مصر نؤمن بأن التحول نحو التصنيع المستدام ليس خيارًا، بل ضرورة لمستقبل أكثر توازنًا وكفاءة. لقد كان المصنع نموذجًا ملموسًا على ما يمكن تحقيقه من خلال الابتكار، والتخطيط الاستراتيجي، والاستثمار المستمر في الحلول الخضراء. ونفخر بتقديم تجربة مصرية ناجحة تُجسد التزامنا بمستقبل صناعي منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة."

تضمن العرض تقديم أبرز ممارسات الاستدامة المطبقة في المصنع، ومنها التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة من خلال الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وتركيب غلايتين كهربائيتين واستخدام الطاقة الشمسية المنتجة داخل جمهورية مصر العربية، وقد ساهم ذلك في تقليل نحو 1,900 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل قيادة سيارة حول العالم 237 مرة.

وسلّط فريق هنكل الضوء على التزام الشركة بمنهج الاقتصاد الدائري من خلال تطوير حلول تغليف مستدامة تعتمد على مواد معاد تدويرها، إلى جانب التحول الكامل لاستخدام عبوات كرتونية مُعاد تدويرها بنسبة 100%. وفي السياق نفسه، تواصل شركة هنكل مصر جهودها الرائدة في مجال النقل المستدام، حيث كانت أول شركة في مصر تطبّق نظام النقل ذو الطابقين، مما ساهم في تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 48%، بالإضافة إلى تطوير منتجات تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، تلتزم هنكل مصر بمبادرات مجتمعية فاعلة تشمل برامج التطوع والشراكات التعليمية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على المجتمع.

نَبْذَة عن هنكل مصر:

بدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 وتعمل على تطوير نشاطها المستدام منذ ذلك الحين. تفخر هنكل بعلاقتها المثمرة التي تجمعها بعملائها من المستهلكين في مصر بفضل منتجاتها وعلامتها التجارية فضلاً عن شراكتها البناءة مع الحكومة المصرية وثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري وسواعد أبناء الوطن. واليوم، يعمل بالشركة أكثر من 450 موظف بشكل مباشر والالاف بشكل غير مباشر. حرصت الشركة منذ بَدْء التصنيع في السوق المحلى على استخدام التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية للمستهلك المصري. كما تتميز الشركة بفهم عميق للسوق المصري واحتياجات المستهلكين. ولا تغفل هنكل دورها في إرساء دعائم الاستدامة في مصر فتعمل دوماً على الاستثمار في المجتمعات والبيئة وتطوير ممارساتها للنهوض بهم ضمن استراتيجياتها وتوجهاتها العالمية.

نبذة عن هنكل العالمية:

تحتل هنكل مكانة رائدة في السوق في جميع أنحاء العالم من خلال الأعمال الصناعية والاستهلاكية وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية وابتكاراتها وحلولها التكنولوجية المتطورة. تعد وحدة أعمال هنكل لتقنيات المواد اللاصقة رائدة عالمياً سوق المواد اللاصقة ومانعات التسرب والطلاء الوظيفي. ومع إطلاق وحدة الأعمال الموحّدة "هنكل للمنتجات الاستهلاكية"، تحظى الشركة بحضور عالمي بارز وانتشار واسع خاصة في منتجات العناية بالشعر ومنتجات الغسيل والعناية المنزلية في العديد من الأسواق والفئات حول العالم. إضافةً إلى أقوى ثلاث علامات تجارية للشركة هي لوكتايت وبرسيل وشوارزكوف. وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. وباعتبارها شركة رائدة طويلة الأمد في مجال الاستدامة، تلتزم هنكل بتحقيق أهدافها المستدامة الطموحة من خلال استراتيجيتها الواضحة. تأسست هنكل في عام 1876 ويعمل بها اليوم فريق متنوع يضم ما يقرب من 48000 شخص حول العالم - توحدّهم ثقافة مؤسسية راسخة وقيم مشتركة وهدف مشترك: "رواد في القلب من أجل خير أجيال المستقبل". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.henkel.com

نبذة عن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة:

تعد الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة من أقدم الغرف التجارية الاجنبية في مصر فقد تأسست الغرفة في مصر عام 1951. على مدى هذا التاريخ الطويل استطاعت ان تحوز على ثقة أكثر من 2500 شركة وينضموا كأعضاء، ما جعلها أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر من جهة والعالم العربي من جهة اخرى، لما لها من دور محوري مثمر في التعاون وتشجيع الاستثمار المصري الألماني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: aegypten.ahk.de

-انتهى-

#بياناتشركات