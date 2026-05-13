الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة هاي تك إيه آي، الرائدة في حلول الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لمجموعة شركات فارنك، عن توفير خدمات استشارية في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في السوق السعودي.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية عقب افتتاح مكتب هاي تك الإقليمي الجديد في وقت سابق من هذا العام في العاصمة السعودية الرياض، مما يُعزز مكانة الشركة ويؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المملكة.

وبهذه المناسبة قالت جافيريا إعجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك إيه آي: "من خلال الجمع بين خدمات الاستدامة التي تقودها الشركات الاستشارية وأدوات التحسين الرقمي المثبتة، تستطيع شركة هاي تك إيه آي دعم الشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في خفض انبعاثات الكربون، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحسين إدارة النفايات والموارد، وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع التركيز على النتائج القابلة للقياس والتدقيق بدلاً من مجرد إعداد التقارير فقط".

وأضافت إعجاز قائلة: "تعتمد شركة هاي تك إيه آي على سجل فارنك الحافل بالإنجازات في مجال الاستدامة عبر العديد من القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى محافظ الأصول الكبيرة التي تتطور فيها توقعات الاستدامة من مجرد الامتثال إلى تحسين الأداء".

ويتماشى هذا النهج مع التحول الذي تقوده المملكة العربية السعودية بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، ويعكس التوجه المتسارع حاليًا في إطار رؤية السعودية 2030. وتشمل الأهداف الرئيسية لشركة هاي تك الامتثال لنماذج الاستدامة التي تم اختبارها إقليميًا وعالميًا، ودعم المنظمات لتقليل انبعاثات الكربون الخاصة بها، وتمكين النضج البيئي والاجتماعي والحوكمة من خلال الأدوات القائمة على البيانات والاستشارات المتخصصة.

هذا وتتمثل استراتيجية هاي تك المستدامة في المملكة في سد الفجوة بين المفهوم والتطبيق الفعلي، وبالاستناد إلى خبرة فارنك الممتدة لعقود في مجال الاستدامة، ستركز هاي تك إيه آي على ترجمة طموحات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحقيق الحياد الكربوني إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ ضمن بيئات تشغيلية حقيقية.

وفي هذا السياق قالت منى النهدي، مديرة قسم الاستدامة والاستشارات في شركة فارنك:"يُعطي نموذج أعمال هاي تك المُحسّن الأولوية لتمكين العملاء وتعزيز قدراتهم، مما يضمن حصول المؤسسات ليس فقط على المشورة، بل أيضاً على المعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق تحول مستدام طويل الأمد، ومن خلال التوجيه المنظم، والمشاركة العملية والتنفيذ المدعوم بالأدوات، يُمكن لـشركة هاي تك إيه آي الآن تمكين العملاء من تولي زمام رحلة الاستدامة الخاصة بهم، والانتقال من النية إلى التأثير القابل للقياس".

ودعماً لخططهم، ستمتلك هاي تك إيه آي أيضاً مجموعة شاملة من أدوات الاستدامة تحت تصرفها بما في ذلك كل من: هوتيل أوبتمايزر، الذي يوفر تحسين أداء الطاقة والمياه والنفايات والكربون لأصول الضيافة والسياحة؛ و كاربون تك، الذي يتتبع انبعاثات الكربون وخطط الحد منها والتقارير المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؛ وWastek، الذي يتتبع بيانات النفايات وتحليلات التحويل والتحقق من المقاولين وتحسين النفايات الدائرية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الشركات من الوصول إلى لوحات معلومات أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأدوات مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، فضلاً عن مزايا خاصة بالقطاع مثل شهادة جرين جلوب لقطاع السياحة ودعم إنشاء فعاليات محايدة للكربون.

واستناداً إلى برامج الاستدامة التي قدمتها شركة فارنك في أماكن أخرى في المنطقة، يمكن للشركات التي تتخذ من السعودية مقراً لها أن تتوقع من شركة هاي تك إيه آي دعم نتائج قابلة للقياس بشكل كبير.

ومن خلال خدماتها الاستشارية، ستستفيد المنظمات في السعودية أيضاً من تحسين إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة ببيانات قابلة للتدقيق تتماشى مع أطر العمل العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحسين التكاليف التشغيلية، مدفوعاً بانخفاض استهلاك المرافق وتحسين مراقبة الأداء، وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وثقة المستثمرين، مدعوماً بنتائج استدامة قابلة للتحقق بشكل مستقل.

نبذة عن شركة هاي تك:

تعتبر شركة هاي تك سيرفيسيز (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitek.ai

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 12,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

-انتهى-

