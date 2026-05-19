دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نخيل"، التابعة لــ"دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق "فلل بوديوم" ضمن مشروع "بالم بيتش تاورز"، وهي عبارة عن مجموعة محدودة من 16 منزلاً على شاطئ البحر تقع عند مدخل نخلة جميرا ضمن أحد أكثر الوجهات الساحلية تكاملاً وترابطاً في دبي، ومن المتوقع تسليمها في النصف الأول من عام 2027.

تجمع "فلل بوديوم" بين مساحات العيش الرحبة، وإمكانية الوصول المباشر إلى شاطئ خاص بالسكان، وموقع متميز عند مدخل نخلة جميرا، ما يوفر فرصة استثمارية جاذبة للمشترين الباحثين عن العيش على شاطئ البحر في وجهة راقية ومتكاملة ومترابطة. تم تصميم المنازل المكونة من غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم لتوفير الخصوصية والرحابة التي تتميز بها المعيشة في الفلل، إلى جانب وسائل الراحة والخدمات التي توفرها وجهة الأبراج السكنية الفاخرة.

تضم المجموعة منازل من غرفتي نوم تتراوح مساحتها من حوالي 3400 إلى 3500 قدم مربعة، ومنازل من ثلاث غرف نوم تتراوح مساحتها ما بين 2500 و3800 قدم مربعة، ومنازل من أربع غرف نوم تتراوح مساحتها من حوالي 3900 إلى 4500 قدم مربعة. تقع "فلل البوديوم" بين البرجين الثاني والثالث، وتوفر للسكان مزيجاً نادراً من المساحة والخصوصية والتواصل وسهولة الوصول إلى أحد أبرز المواقع في دبي.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": "لا تزال نخلة جميرا تمثل واحدة من أبرز الوجهات السكنية والسياحية في دبي على مستوى العالم، وتواصل إرساء معايير جديدة للعيش على الواجهة البحرية. وتأتي ’فلل بوديوم‘ في مشروع "بالم بيتش تاورز" لتعزز هذا الإرث والنهج من خلال مجموعة محدودة من المنازل المطلة على شاطئ البحر، والتي توفر المساحة والخصوصية وإمكانية الوصول إلى شاطئ خاص بالسكان. ويعكس إطلاق هذه الفلل اهتمام ’ نخيل‘ المتواصل بابتكار تجارب سكنية فريدة في وجهات راقية تتمتع بجاذبية دائمة للسكان والمستثمرين".

تستهدف "فلل بوديوم" المشترين الباحثين عن تجربة سكنية أكثر خصوصية ضمن وجهة ساحلية مميزة، لتقدم نمطاً معيشياً جديداً وفريداً في "بالم بيتش تاورز". جاء تصميم كل فيلا ليحقق أقصى استفادة من الإطلالات البانورامية على ساحل دبي ونخلة جميرا، فضلاً عن توفير مساحات معيشة رحبة ضمن بيئة سكنية أكثر خصوصية.

سيتمتع السكان بمجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة، تشمل شاطئاً خاصاً بهم، ومسابح لا متناهية، ومرافق للياقة البدنية والاستجمام، ومناطق مخصصة لممارسة اليوغا في الهواء الطلق، وتجارب منتجع صحي "سبا" مميزة، وحدائق مُنسقة بعناية، ومساحات خارجية مشتركة. كما يضم المشروع صالة على السطح مع مناطق لتناول الطعام والاستمتاع بالمناظر، ما يخلق بيئة سكنية فاخرة على طراز المنتجعات مع إمكانية الوصول المباشر إلى البحر.

يقع مشروع "بالم بيتش تاورز" عند مدخل نخلة جميرا، ما يتيح سهولة الوصول إلى مرسى دبي، ودبي هاربر، وشارع الشيخ زايد، وعدد من أهم وجهات الحياة العصرية في المدينة. يجمع هذا المشروع بين المعيشة على شاطئ البحر، والتواصل الحضري مع المدينة، ووسائل الراحة المختارة بعناية في أحد أرقى المجمعات السكنية في دبي.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

