دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت "نخيل"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق مجموعة حصرية جديدة من الفلل الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في مشروعها "نخلة جبل علي"، ليبدأ بذلك فصل جديد في مسيرة تطوير واحد من أكثر المشاريع طموحاً في دبي.

ومع تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية في المشروع، يشمل هذا الإطلاق 11 تصميم معماري فريد ضمن مجموعتي الفلل "بيتش كولكشن" و"كورال كولكشن"، يُرسي كل منها معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية. وتم تصميم هذه الفلل بالتعاون مع استوديوهات عالمية مرموقة للتصميم المعماري، واستُلهمت أسماؤها لتعكس الطابع المعماري لكل فيلا، كما حرص المصممون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحات والضوء الطبيعي والإطلالة على البحر، مع تمكين القاطنين من الوصول المباشر إلى الشاطئ والتمتع بمشاهد بانورامية خلابة لمياه الخليج العربي.

تتضمن مجموعة "بيتش كولكشن" فللاً شاطئية مكونة من خمس وست غرف نوم، وتتراوح مساحتها بين 7,500 و8,500 قدم مربعة. وتشمل هذه المجموعة فيلا "سيان سكاي" من "ناجا للعمارة"، و"كوبالت بيتش" من "لوكاي"، و"بايا لونا" من "دبليو إيه تي جي"، و"ويف كريست" من "إل دبليو ديزاين جروب"، بالإضافة إلى "أوشن ويسبر" و"بلوجاي" من "ساوتا". تمتاز هذه الفلل بتصاميمها الراقية مع نوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف يبدو معها الأفق وكأنه لوحة طبيعية مؤطرة.

أما مجموعة "كورال كولكشن"، فتضم فللاً مكونة من ست وسبع غرف نوم، وتتراوح مساحتها بين 11,500 و12,500 قدم مربعة من تصميم شركات "ساوتا"، و"لوكاي"، و"إل دبليو ديزاين جروب"، و"ناجا للعمارة". وتشمل هذه المجموعة تصاميم فلل فريدة مثل "ريد أورورا"، و"بورسيلين روزز"، و"ريد وود"، و"كورال ديون"، و"صانسيت ميراج". ويغلب على هذه الفلل التصاميم الهندسية الجريئة والألوان الطبيعية الدافئة، مما يخلق انسجاماً وانتقالاً انسيابياً بين أناقة المساحات الداخلية وهدوء البيئة الخارجية.

علاوةً على ذلك، تم تصميم جميع فلل المجموعتين بدقة متناهية لتعكس محيطها الطبيعي، وتجمع بين اللمسات المعمارية المتقنة والأجواء الساحلية التي تحتفي بالضوء والمناظر الطبيعية ومتعة الحياة.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يعكس مشروع ’نخلة جبل علي‘ رؤية دبي الطموحة. ويؤكد إطلاق المرحلة الجديدة منه على التزام ’نخيل‘ بالتميز في التصميم والتنفيذ وبناء المجتمعات. ومع تقدم أعمال البناء، نواصل تركيزنا على توفير مساكن وأحياء ترتقي بجودة الحياة وتساهم في مسيرة نمو دبي".

وإلى جانب العروض السكنية، ستضم البنية التحتية المجتمعية لمشروع "نخلة جبل علي" مركزاً للتجزئة يمتد على مساحة 9,000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، بالإضافة إلى مسجد يستوعب صلاة الجمعة من تصميم "سكيدموري أوينغس وميريل"، ويتسع لنحو 1000 مصلٍ. يحمل هذا المسجد طابع العمارة الإسلامية بلمسات عصرية، ويتميز بزخارف منحوتة تتناغم مع المناظر المحيطة وتخلق تفاعلات بصرية مذهلة بين الظلال والضوء عبر تصاميمه الأنيقة والمتناسقة.

تمتد جزر "نخلة جبل علي" السبع على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 90 كيلومتراً. ويُرسي هذا المشروع معياراً جديداً للنمو والتطور في منطقة جبل علي بما يتماشى مع هدف "خطة دبي الحضرية 2040" وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما يدمج المشروع تقنيات المدن الذكية ومبادئ التصميم المستدام والمساحات العامة النابضة بالحياة لبناء أحياء حضرية متعددة الاستخدامات مصممة لتناسب المشاة، وترسي بذلك معايير جديدة للحياة على الواجهة البحرية.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

