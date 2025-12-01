الرياض – المملكة العربية السعودية : وقّعت الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات "ناڤا" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "سير"، والتي تُعد أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات ومعدات التقنية الأصلية، لإطلاق برنامج الدبلوم المتوسط في تقنية صناعة السيارات، أثناء يوم جيل المستقبل ضمن أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مدينة الرياض، تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وتهدف الشراكة إلى تطوير قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الكفاءات والقدرات الوطنية في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية، عبر تدريب وتأهيل 300 متدرب سعودي خلال السنوات المقبلة، دعمًا لتوطين الصناعات وتعزيز الإنتاجية الوطنية، والمساهمة في إعداد جيل جديد من الكفاءات المحلية المؤهلة لقيادة القطاع، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء صناعات وطنية تنافسية.

وقد أكد المدير العام للأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (ناڤا) الأستاذ محمد السحيم، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لالتزام الأكاديمية بدعم مسار التحول الصناعي الوطني، وقال: "نعتز في ناڤا بأن نكون شريكًا فعالًا في تطوير قطاع المركبات الكهربائية في المملكة، ودورنا لا يقتصر على تقديم برامج تدريبية، بل يمتد إلى تمكين الشباب السعودي من الالتحاق بوظائف نوعية داخل شركات وطنية رائدة مثل سير مما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في الصناعات الحديثة".

ومن جانبه قال السيد جيمس دي لوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير": "انطلاقًا من دورنا في إطلاق صناعة السيارات في المملكة؛ نؤمن بأن تطوير المواهب الوطنية محركًا رئيسًا للابتكار والنمو، وبصفتنا شريكًا مؤسسًا للأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات "ناڤا"، نلتزم بتمكين الفنيين السعوديين بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مستقبل قطاع السيارات في المملكة."

نبذة عن الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات:

من الجدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات "ناڤا" تأسست بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، لتصبح المؤسسة التدريبية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمنصة تعليمية رائدة تعد مركزًا وطنيًا متقدمًا لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات تصنيع وصيانة المركبات بمختلف أنواعها، مع التركيز على تقنيات المركبات الكهربائية، وقد تم بناء الأكاديمية وفق رؤية واضحة لتتيح للمتدربين التكيف مع البيئة التعليمية التي تحاكي مواقع العمل الصناعية الفعلية لقربها من المصانع وخطوط الإنتاج بمجمع الملك سلمان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتعتمد الأكاديمية في برامجها على أحدث المناهج وأعلى المعايير العالمية للتدريب، كما تحمل ضمن مستهدفاتها المستقبلية خططًا تدعم رؤية المملكة لتوطين صناعة المركبات عبر بناء قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، وجذب الشركات الصناعية العالمية، وإعداد جيل قادر على قيادة التحول الصناعي في المملكة، ومن أكبر مستهدفاتها هو الوصول لتدريب أكثر من 10,000 متدرب بحلول العام 2030، و أن تسهم الأكاديمية في توفير آلاف الفرص التدريبية سنويًا، لاترتكز ناڤا فقط على قطاع المركبات الكهربائية بل تمتد برامجها التعليمية لتشمل مجال المركبات الاحتراق الداخلي، وصولًا للقطاع الصناعي وفق أحدث التقنيات العالمية.

نبذة عن شركة "سير" | www.ceermotors.com

أُطلقت شركة "سير" في نوفمبر 2022، كأول علامة تجارية سعودية متخصصة في صناعة السيارات ومعدات التكنولوجيا الأصلية، وهي نتاج مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون".

تركز "سير" على تصميم وتصنيع السيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات داخل المملكة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وبيعها للمستهلكين محليًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد الشركة على ترخيص تقنيات مكونات السيارات من "بي إم دبليو" في عمليات التطوير، بينما تتولى "فوكسكون" تطوير البنية الكهربائية للسيارات، مما يمكّن "سير" من تقديم أحدث تقنيات الاتصال، وأنظمة المعلومات والترفيه، والقيادة الذاتية.

ومن المتوقع أن تستقطب الشركة استثمارات أجنبية مباشرة، وتسهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب مساهمة مباشرة تُقدر بـ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.

