أعلنت شركة نايل ستون للتطوير العمراني عن الإطلاق الرسمي لمشروعها السكني الجديد «سمايا ريزيدنس» في قلب حدائق أكتوبر، على مساحة تمتد إلى 11.5 فدان، بجوار القرية الكونيه ، بإجمالي استثمارات تتجاوز ٢ مليار جنيه، ليقدم مجتمعًا سكنيًا مختلفًا عن السائد في السوق المصري من حيث فلسفة التصميم، واتساع المساحات، وتكامل الخدمات.

يضم المشروع ٤٣٠ وحدة سكنية بمساحات كبيرة ومرنة، إضافة إلى:

• مول تجاري يضم محلات ومطاعم وكافيهات لخدمة السكان والمنطقة

• مكاتب إدارية مجهزة بكامل الخدمات

• مركز طبي وعيادات تلبي احتياجات المجتمع السكني بالكامل

هذا التنوع في الاستخدامات جعل «سمايا ريزيدنس» مشروعًا متكاملًا يعيش فيه العميل دون الحاجة للخروج لتلبية احتياجاته اليومية.

يتميز المشروع بأن 80% من مساحته مخصصة للمناظر الطبيعية والمساحات المائيه والخضراء، وهي نسبة غير مسبوقة في المنطقة. وتم تصميم الحدائق على الطراز الآسيوي الهادئ الذي يعزز الإحساس بالراحة والاتساع، وهي إحدى الركائز الأساسية لفلسفة معمار المشروع.

يقدم المشروع باقة ضخمة من الخدمات تعكس حرص نايل ستون على تقديم مشروع حقيقي متكامل، آمن، وصالح للعيش العائلي:

• حدائق واسعة مصممة بعناية على الطراز الآسيوي

• حمامات سباحة ومسطحات مائية موزعة بين المباني

• منطقة ألعاب آمنة للأطفال

• منطقة شواء وتجمعات عائلية

• ممشى ومضمار جري وسط الطبيعة

• تراك دراجات وسكوتر

• مول تجاري ومرافق خدمية متنوعة

• مسجد بتصميم خاص

• منطقة تمارين كاليستينكس Calisthenics في الهواء الطلق

• جيم ونادي صحي

• أمن وحراسة وكاميرات مراقبة 24 ساعة

• نظام إطفاء ذاتي للمباني

• محطة شحن للسيارات الكهربائية

• منطقة عمل مشتركة (coworking space) للمحترفين

• جراج مغطى يخدم جميع سكان المشروع

• بوابات ذكية إلكترونية لضمان أعلى مستويات الأمان

تولي تصميم مشروع «سمايا ريزيدنس» المهندس المعماري الكبير رائف فهمي الذي اعتمد فلسفة قائمة على:

• الوسع والرحابة في كل تفاصيل الوحدة

• واجهات بانورامية تسمح بدخول الضوء الطبيعي

• فيوهات مفتوحة دون أي اختناقات

• مساحات أكبر من المتعارف عليه في السوق

• مرونة داخلية تسمح للعميل بتقسيم وحدته كما يشاء

ويقول المهندس رائف فهمي:

“سمايا مشروع مبني على فلسفة الراحَة البصرية والمساحات اللي بتتنفس. كل وحدة تم تصميمها لتكون ‘بيت واسع’ وليس مجرد شقة.”

*أنظمة سداد مرنة… وأسعار تبدأ من 23,000 جنيه للمتر*

أطلقت الشركة المرحلة الأولى بأسعار تبدأ من 23 ألف جنيه للمتر، مع أنظمة سداد تمتد حتى 10 سنوات، مما يجعل المشروع فرصة قوية للسكن والاستثمار في واحدة من أكثر المناطق نموًا في غرب القاهرة.

وقد صرح رئيس مجلس إدارة نايل ستون، الأستاذ أحمد جبر خلال كلمته في الطرح:

“سمايا ريزيدنس هو تجسيد لرؤية نايل ستون… رؤية قائمة على خلق مجتمعات واسعة، راقية، وإنسانية. نحن لا نصنع وحدات، نحن نصنع أسلوب حياة.”

وأضاف:

“اخترنا مساحات كبيرة وتصميمات مرنة لأن العميل يستحق أن يعيش في مكان يعبّر عنه، وليس في مساحة مغلقة تُفرض عليه.”

وأكد أن المشروع يقدم قيمة حقيقية مقارنة بالسوق، سواء من حيث المساحات، أو الخدمات، أو جودة التصميم، أو العائد الاستثماري المتوقع.

«سمايا ريزيدنس» ليس مجرد مشروع سكني…

إنه مفهوم جديد للعيش يجمع بين:

• رحابة المساحات

• جمال التصميم

• تكامل الخدمات

• خصوصية الحياة الأسرية

• واستثمار آمن في منطقة تتطور بسرعة

برعاية نايل ستون ورؤية رائف فهمي، ينتظر أن يصبح المشروع أحد أبرز مشروعات حدائق أكتوبر خلال السنوات القادمة.

