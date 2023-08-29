تم الإعلان في مؤتمر صحفي بحضور نجوم "الزعيم"

حمد نخيرات: "نعتز بشراكتنا مع إحدى أكبر المؤسسات الوطنية العالمية".

الجبيلي: "فخورون بالشراكة مع أحد أفضل الأندية في قارة آسيا".

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن كل من نادي العين ومجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. "إي أي أتش" خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد صباح اليوم في قاعة رئيس مجلس الإدارة، بإستاد هزاع بن زايد، عن التوقيع على عقد شراكة تسويقية واستراتيجية تصبح بموجبها إثمار الدولية القابضة، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الاستثمار وتطوير إدارة الأعمال بالشرق الأوسط، راعياً استراتيجياً لنادي العين، وسيظهر شعار المجموعة اعتباراً من الموسم الحالي على قميص "الزعيم" من الخلف، وذلك بحضور العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي والشركات التابعة للنادي، سعادة حمد نخيرات العامري وعلي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة.

كما حرص سعادة محمد عبدالله الظاهري رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية وسعادة سلطان المطوع الظاهري عضو لجنة تسيير شركة نادي العين للإستثمار وسعادة عوض بن صبيح الكعبي عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم وعدد من نجوم "الزعيم" على تسجيل حضورهم في المؤتمر الصحفي اليوم وهم سفيان رحيمي والتوجولي لابا كودجو وكوامي أتون وإيريك جورجنيس وخالد الهاشمي وحازم محمد عباس وخالد البلوشي ، كما حضر المؤتمر عدد من ممثلي النادي وإثمار الدولية القابضة ولفيف من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ورحب العضو المنتدب لنادي العين، بانضمام إي أي أتش إلى العائلة العيناوية، موضحاً: "تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية النادي الخاصة بالتوسع في التعاون مع الشركات الرائدة بمختلف المجلات وتهدف الشراكة إلى تعزيز العلاقة بين نادي العين وإي أي أتش من خلال تبادل الخبرات وزيادة رقعة العمليات التسويقية المشتركة التي من شأنها أن تعزز من مكانة النادي وتوسع دائرة استثماراته".

كما أعرب العضو المنتدب عن سعادته بهذه الخطوة التسويقية، مشيراً إلى أن الشراكة مع إي أي أتش ستسهم بشكل كبير في تطوير استثمارات النادي وتحقيق أهدافه المستقبلية، مؤكداً: "روح الأسرة التي ظل يعمل بها شركاؤنا لاسيما إي أي أتش تعبر عن سر نجاحهم ونجاحنا في مواكبة علامات التطور والرؤية المستقبلية المشتركة، والتي ستمكننا من تبوؤ المكانة المرموقة بين أفضل المؤسسات العالمية من خلال تجسيد المفهوم الحقيقي لمبدأ التميز والتفوق والنجاح في كل المجالات".

وزاد: "نعتز في نادي العين بانضمام واحدة من أهم مؤسساتنا الوطنية وإحدى أكبر الشركات العالمية في مجالات الاستثمار والطاقة والعقارات والتكنلوجيا والرعاية الصحية والضيافة، رسمياً إلى شركاء "الزعيم"، بعقد يمتد لموسمين قابلين للتجديد، ويأتي الإعلان عن عقد الرعاية الجديد مع إي أي أتش بالتزامن مع انفتاح النادي على الاستثمار في مجالات عدة".

وأكمل: "الموسم الحالي يعتبر استثنائياً "للزعيم"، والذي يشهد عودة "الزعيم" للدفاع عن اسم الدولة في الآسيوية، البطولة المحببة للاعبي وجماهير العين، ونتطلع مع شركائنا إلى تحقيق الطموحات المرجوة في ظل الرعاية السامية والدعم السخي من رئاسة النادي "للزعيم" من أجل حصد أفضل النتائج على الصعيدين المحلي والقاري وإسعاد الأمة العيناوية".

ومن جانبه قال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة: "نُعبر عن فخرنا بالإعلان عن رعايتنا لنادٍ كبير مثل نادي العين لكرة القدم الذي يمتلك سمعةً قويةً محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعتبر هذه أولى خطواتنا في مجال الرعايات الرياضية ونحن في طور الاستعداد للرعاية على المستوى العالمي قريباً، حيث تندرج هذه الرعاية ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية لدعم الأندية والمؤسسات الرياضية المحلية، لتحقيق المزيد من النجاح والإنجازات، كما أنها تتماشى مع طموحاتنا وتطلعاتنا كشركة استثمارية رائدة، ومُساهم فعّال في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "هذا التوجه يندرج في إطار عملنا الدائم لدعم المواهب في الدولة، ولاسيما المواهب الرياضية والتي ستؤسس لمزيد من النتائج الهامة على كافة الصعد وتُعدُّ هذه الرعاية بداية لتوثيق وتعزيز الشراكة بين إي أي أتش ونادي العين لكرة القدم، على أمل أن يؤدي هذا التعاون المشترك إلى تحقيق الأهداف المستقبلية لكلا الجانبين".

تجدر الإشارة إلى نادي العين لكرة القدم وفي إطار سعيه لأن يكون أحد أفضل الأندية الرياضية المحترفة في المنطقة وفي العالم، تمكن من تحقيق سجل رائع من الإنجازات الرياضية، وبدورها تمتلك إي أي أتش إثمار الدولية القابضة سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في ستة قطاعات رئيسية ومتنوعة.

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نبذة عن الشريك

حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ هي مجموعة قابضة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في ستة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة. تلتزم إي أي أتش بضمان النجاح لمستثمريها بشكل مستمر، من خلال تعزيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح. تدعم إي أي أتش رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين نمو محفظة استثمارية متنوعة، حيث تلتزم الشركة بمنح مستثمريها عوائد مستدامة، مع تعزيز دورها في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها. تواصل إي أي أتش نموها من خلال توفير قيمة حقيقية ضمن مشهد الأعمال الدولي، وتبني استراتيجية تفكير مستقبلية والتركيز على الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.eihuae.com