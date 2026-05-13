​​​​​52% من المستهلكين في الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، و67% يتوقعون زيادة وتيرة تسوقهم خلال الـ12 شهراً المقبلة

96% من المستهلكين في الإمارات يفضلون المدفوعات المُدمجة، والثقة تبقى العامل الحاسم في التجارة الرقمية

54% مستعدون لاستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسوّق نيابةً عنهم، فيما يعتبر 54% أن الخصوصية تمثل العائق الأكبر أمام تبني هذه التقنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة– تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق الرقمية تقدماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعةً بتبني واسع للمدفوعات الرقمية، وتسارع الاعتماد على التجارة الإلكترونية في مختلف جوانب الحياة اليومية. ويكشف تقرير تشيك أوت دوت كوم لعام 2026 بعنوان "التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026: العصر الجديد للذكاء الاصطناعي في المدفوعات" عن تحول واضح في سلوك المستهلك الإماراتي، حيث باتت التجارة الرقمية جزءاً أساسياً من نمط الحياة اليومي، حيث تُستخدم لطيف واسع مع الخدمات بدأً بتوصيل الطعام ومروراً بحجوزات السفر وانتهاءً بإدارة الأموال والمدفوعات.

وبحسب التقرير، يتسوق 52% من المستهلكين في الإمارات عبر الإنترنت مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، فيما يتوقع 67% منهم زيادة وتيرة تسوقهم الإلكتروني خلال الـ12 شهراً المقبلة، ما يعكس النمو المتواصل في الاعتماد على القنوات الرقمية لتلبية الاحتياجات اليومية.

هذا وتؤكد البيانات الدور الريادي للإمارات في تبني حلول الدفع الرقمية، حيث يستخدم 67% من المستهلكين المحافظ الرقمية بشكل شهري على الأقل للشراء وإدارة النفقات، بينما يعتمد 71% عليها لتحويل الأموال، في مؤشر واضح على تحول المدفوعات الرقمية إلى جزء أساسي من الحياة المالية اليومية للمستهلكين في الدولة.

ويشير التقرير إلى أن تجربة الدفع السلسة أصبحت من التوقعات الأساسية لدى المستهلك الإماراتي، إذ أبدى 96% من المشاركين تفضيلهم للمدفوعات المُدمجة التي تتم بانسيابية تامة ضمن التجربة الرقمية دون تعطيل المُشترى وهي معاملات تتم دون الحاجة إلى إدخال البيانات أو خطوات متعددة. إلا أن التقرير يؤكد في الوقت ذاته أن سهولة التجربة وحدها لم تعد كافية، بل أن الثقة والأمان هما العاملان الحاسمان في بناء الولاء واستمرارية النمو في التجارة الرقمية.

وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تشيك أوت دوت كوم: "تُعد الإمارات اليوم من أكثر الأسواق تقدماً على مستوى العالم في تبني المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، ولدى المستهلكين في الدولة توقعات متقدمة للغاية فيما يتعلق بسرعة وسلاسة التجربة الرقمية. لكن ما يميز السوق الإماراتية اليوم هو أن المستهلك لم يعد يبحث فقط عن الراحة، بل أصبح يضع الثقة والأمان في مقدمة أولوياته عند اتخاذ قرارات الشراء عبر الانترنت."

وأضاف: "مع توسع نطاق الاقتصاد الرقمي في الإمارات، نشهد اعتماداً متزايداً على التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءاً من التسوق والمدفوعات وحتى الخدمات المالية والسفر. وهذا يفرض على الشركات تقديم تجارب ذكية وسلسة، لكن دون أي تنازل عن أمن البيانات وحماية المستهلك."

الثقة أصبحت أساس التجارة الرقمية في الإمارات

تزداد أهمية تحقيق التوازن بين سهولة تجربة الدفع ومستويات الحماية العالية مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات. ويطلب 96% من المستهلكين يرغبون في أن تكون المدفوعات مُدمجة وتتم دون أي خطوات إضافية، فإن تحقيق ذلك يعتمد بشكل أساسي على الثقة. وعندما تتزعزع هذه الثقة، تكون النتائج فورية. ويُظهر التقرير أن الثقة أصبحت العامل الأساسي لاستمرار نمو التجارة الرقمية في الإمارات، حيث أكد 63% من المستهلكين أن أمان عملية الدفع هو العنصر الأهم عند التسوق عبر الإنترنت. وفي المقابل، أشار 32% إلى أنهم تخلوا عن عمليات شراء بسبب مخاوف تتعلق بأمن المدفوعات، بينما قال 38% إنهم يتجنبون الشراء من مواقع لا يثقون بمستوى الحماية فيها. وإذ أشار 39% من المستهلكين في الإمارات إلى أنهم سيتحولون مباشرة إلى منافس آخر في حال تعرضهم لرفض خاطئ لعملية دفع.

ولزيادة سلاسة عملية الدفع، أبدى 57% من المستهلكين في الدولة استعدادهم لحفظ بيانات بطاقاتهم على مواقع الشراء لتسهيل وتسريع عملية الدفع، إلا أن هذه الرغبة مشروطة هي أيضاً بتوافر مستويات عالية من الحماية ضد عمليات النصب والاحتيال. وبالنسبة للتجار، فإن النجاح اليوم يتطلب تحقيق توازن دقيق بين توفير تجربة دفع سلسة ومدمجة تعزز معدلات إتمام الشراء، وبين ترسيخ الثقة والأمان لضمان ولاء العملاء على المدى الطويل.

أين ينفق المستهلكون في الإمارات أموالهم عبر الإنترنت؟

يكشف التقرير عن تنوع متزايد في أنماط الإنفاق الرقمي في الإمارات، ما يعكس تحول التجارة الإلكترونية إلى جزء أساسي من الحياة اليومية للمستهلكين. فقد جاءت خدمات توصيل الطعام في صدارة الفئات الأكثر شراءً عبر الإنترنت بنسبة 64%، تلتها الأزياء والملابس بنسبة 54%، ثم السفر بنسبة 51%، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مستحضرات التجميل والإلكترونيات 37% لكل منهما.

كما يشهد التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي نمواً متسارعاً، مع اعتماد 27% من المستهلكين على هذه المنصات لإتمام عمليات الشراء، في وقت يواصل فيه المستهلك الإماراتي الاعتماد بشكل متزايد على الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية لإدارة المدفوعات والإنفاق اليومي.

ويشير التقرير إلى أن مستقبل التجارة الرقمية في الإمارات لن يعتمد فقط على توفير تجارب أسرع وأكثر اندماجاً، بل على قدرة الشركات على بناء منظومة متكاملة قائمة على الثقة والشفافية والأمان. وفي سوق يتميز بسرعة الابتكار وارتفاع توقعات المستهلكين، فإن الثقة العملة الحقيقية للاقتصاد الرقمي الجديد.

الذكاء الاصطناعي والتجارة عبر الوكلاء في الإمارات

يسلط التقرير الضوء أيضاً على التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي باعتبارها المرحلة المقبلة من تطور قطاع التجزئة في الإمارات. وأظهر التقرير أن أكثر من نصف المستهلكين (54%) يشعرون بالراحة تجاه السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتسوق نيابةً عنهم، إلا أن انتشار هذه التقنية على نطاق واسع لا يزال مرتبطاً بعامل الثقة، حيث يرى 54% من المستهلكين أن الخصوصية تمثل العائق الأساسي أمام اعتمادها.

ورغم هذه المخاوف، تنبع جاذبية التجارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قدرتها على توفير الوقت والكفاءة. ففي سوق يقارن فيه 56% من المتسوقين الأسعار عبر هواتفهم المحمولة أثناء تسوّقهم في المتاجر، لذا يُتوقع أن يلعب وكلاء الذكاء الاصطناعي دور المتسوق الذكي القادر على تحليل الخيارات واقتراح أفضل العروض والمنتجات في الوقت الفعلي.

وأظهر المستهلكون في الإمارات استعداداً لتفويض العديد من المهام لوكلاء الذكاء الاصطناعي، أبرزها:

البحث عن أفضل سعر للمنتجات (47%)

مقارنة المنتجات وقراءة التقييمات (41%)

إنشاء قوائم التسوق بناءً على العادات الشرائية (30%)

شراء البقالة وإدارة الطلبات اليومية (27%)

حجز السفر ووسائل النقل (26%)

إلا أن مستويات التبني تختلف بين الشرائح المختلفة، حيث أبدى الرجال (57%) وأصحاب الدخل المرتفع (79%) مستويات أعلى من الثقة تجاه الذكاء الاصطناعي مقارنة بالنساء (48%) وأصحاب الدخل المنخفض (50%). ويشير ذلك إلى أن التجارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ستشهد انتشاراً أسرع في بداياتها بين الفئات الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا والأعلى إنفاقاً، قبل أن تتوسع تدريجياً لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.

واختتم أبونداندولو قائلاً: "ما نشهده اليوم في الإمارات هو تحول واسع نحو تجارب تجارة رقمية أكثر ذكاءً وارتباطاً برؤية الدولة للاقتصاد الرقمي والمجتمع غير النقدي. ومع ازدياد اعتماد المستهلكين على الذكاء الاصطناعي والمحافظ الرقمية والمدفوعات المُدمجة، تتزايد الحاجة إلى تقنيات تجعل التجارة أكثر سهولة دون التضحية بالشفافية أو الأمان. والشركات التي ستقود المرحلة المقبلة من نمو التجارة الرقمية في الإمارات هي تلك القادرة على الجمع بين الابتكار والموثوقية، وتقديم تجارب سلسة وآمنة ومصممة لمستقبل التجارة الرقمية."

