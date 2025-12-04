مشاركون من 11 دولة يتلقون التوجيه والتدريب على أيدي خبراء ومدربين من 14 جهة مختلفة

البرنامج ساهم على مدار 20 أسبوعاً في تعزيز مهارات المشاركين الشباب ومساعدتهم في وضع أهدافهم المهنية وتمكينهم من القيام بدور فاعل وإحداث تأثير ملموس

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المبادرة العالمية التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والتي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، عن اختتام الدورة الأولى من برنامج التوجيه والإرشاد الذي استمر على مدار 20 أسبوعاً. وشارك في البرنامج 25 متدرباً من قادة المستقبل ينتمون إلى 11 دولة، وقد تلقوا جلسات للتوجيه والإرشاد أشرف عليها نخبة من الخبراء والمديرين التنفيذيين البارزين يمثلون مجموعة من المؤسسات الرائدة، وهدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين الشباب ومساعدتهم في وضع أهدافهم المهنية وتمكينهم من المساهمة بدور فاعل وإحداث تأثير ملموس.

وجمع البرنامج المتدربين الشباب مع خبراء ومدربين من 14 جهة مختلفة، تشمل جهات حكومية وشركات وجامعات عالمية، وذلك بهدف تعميق فهمهم ومعرفتهم بتحديات الاستدامة وفرصها، وتعزيز دورهم في قيادة التغيير الإيجابي ضمن مجتمعاتهم. والتقى كل من المرشدين والمتدربين في جلسات توجيه دورية لتبادل الأفكار، ومساعدة الشباب على التخطيط لمسيرتهم المهنية، وتنمية قدراتهم القيادية في مجالات مثل الابتكار وريادة الأعمال واستراتيجيات الاستدامة.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر": "تتمثل أولويتنا في إعداد قادة المستقبل القادرين على رسم مساراتهم المهنية برؤية وأهداف واضحة. ويركز برنامج التوجيه والإرشاد التابع لمنصة ’شباب من أجل الاستدامة‘على مساعدة المتدربين لتحديد توجهاتهم المهنية وفق أسس مدروسة، ويتيح لهم التواصل مع أبرز صنّاع القرار، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة التي تمكنهم من قيادة التحول في مجال الاستدامة."

من جهتها، قالت دانا الكعبي، خريجة دفعة 2025 من برنامج "قادة مستقبل الاستدامة": "ساهم برنامج التوجيه التابع لمنصة ’شباب من أجل الاستدامة‘ بدور مهم في تشكيل رؤية واضحة حول مساري المهني. فقد ساعدني البرنامج في تحديد توجهي، وعزز ثقتي بنفسي، ومكّنني من تبنّي أسلوب تفكير يتيح لي مواصلة تنمية قدراتي على المستويين الشخصي والمهني".

وتم استقطاب المشاركين في البرنامج من مناطق مختلفة حول العالم شملت الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، وأفغانستان، والعراق، ونيجيريا، والولايات المتحدة، والبرازيل، واليمن، والهند، وكازاخستان، وسوريا. وضمت قائمة المدربين خبراء من جهات وشركات بارزة شملت "مصدر"، وسيمنس للطاقة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، وجنرال إلكتريك فيرنوفا، وشركة ستيلر، وجامعة نيويورك أبوظبي، وشركة الفطيم، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومنتدى أسواق الكربون لشرق إفريقيا، ومجموعة أدنوك، ومنصة "هاب 71"، ومجموعة ايكيا في دولة الإمارات وقطر ومصر وعُمان، وفنادق ومنتجعات هيلتون في آسيا والمحيط الهادئ، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وشركة إي واي للاستشارات.

وشكلت الإناث 64% من المشاركين و60% من المدربين والخبراء، ما يعكس التزام منصة "شباب من أجل الاستدامة" بتعزيز الشمولية وتحقيق الموازنة بين الجنسين في مجال الاستدامة.

