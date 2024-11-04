المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (م) "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم خلال النسخة الثانية من منتدى "بوابة الخليج"، الذي يقام في مملكة البحرين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر في فندق فورسيزونز خليج البحرين بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، عن اتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لنقل ملكية شركة البحرين للتطوير الزراعي (غراس) بالكامل إلى شركة غذاء البحرين القابضة (غذاء)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات، وذلك بهدف تعزيز النمو والابتكار في قطاع الأغذية والزراعة ودعم جهود مملكة البحرين في تحقيق الأمن الغذائي.

وقد تم تأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي(غراس) بموجب مرسوم ملكي في عام 2021، وهي شركة رائدة تعمل على تعزيز القدرات الزراعية في مملكة البحرين من خلال الممارسات المستدامة، مثل الزراعة المائية لدعم إنتاج المحاصيل المحلية. وكانت شركة البحرين للتطوير الزراعي قد افتتحت في وقت سابق من هذا العام مشروعًا رائدًا للزراعة المائية في هورة عالي، مما يؤكد دور الشركة في تلبية الطلب المحلي على المنتجات الزراعية الطازجة.

وكانت ممتلكات قد أطلقت في هذا العام شركة غذاء البحرين القابضة (غذاء) بهدف توحيد أصولها في القطاع الغذائي، ويمثل إعلان اليوم أول مبادرة رئيسية لتوسيع محفظة شركة غذاء منذ إنشائها، والتي تضم شركة البحرين لمطاحن الدقيق والشركة العامة للدواجن وشركة دلمون للدواجن، لتشمل تقنيات الزراعة المستدامة بما يتماشى مع رؤية ممتلكات لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي المستدام وتعزيز جهود الأمن الغذائي في المملكة.

وفي هذا الصدد أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، رئيس مجلس إدارة (غراس) الحرص على دعم المشاريع والبرامج في مختلف مجالات التنمية الزراعية، مؤكداً أن انضمام شركة البحرين للتطوير الزراعي إلى شركة غذاء البحرين القابضة (غذاء)، يعزز من الانتاج المحلي واستدامته، بما يتماشى مع الأهداف المنشودة في ملف الأمن الغذائي.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد باسم محمد الساعي، رئيس مجلس إدارة شركة غذاء: "سيساهم انضمام شركة البحرين للتطوير الزراعي إلى محفظة شركة غذاء في تعزيز مكانتنا ضمن سلسلة القيمة الغذائية، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية لدعم الأهداف الاقتصادية ومبادرات الاستدامة في البحرين. حيث أنه ومن خلال تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي والتقليل من الاعتماد على الواردات، فإننا ملتزمون بتعزيز الإنتاج المحلي عالي الجودة الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والنمو المستدام في المملكة".

تسعى شركة غذاء البحرين القابضة وشركة البحرين للتطوير الزراعي إلى وضع معايير جديدة للإنتاج الغذائي المحلي والتقليل من الاعتماد على الواردات إلى جانب المساهمة في تعزيز المرونة الاقتصادية للبحرين على المدى الطويل، وذلك من خلال الجمع بين الموارد والخبرات والالتزام المشترك بالممارسات المستدامة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية ممتلكات في تعزيز كفاءة أصولها الحالية وتطوير محفظتها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل للمساهمة في دعم الديناميكية الاقتصادية للمملكة.

عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

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