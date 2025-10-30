دبي: أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد بالتعاون مع شركة «مايكـــــــروسوفـــت» العالميـــة، "مسار المعلمين" ضمن مسارات مبادرة مليون موهبة في الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتأهيل مليون شخص بمهارات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بحلول عام 2027.

ويهدف المسار الذي تم إطلاقه بالتزامن مع يوم الإمارات للبرمجة 2025 "الإمارات تبرمج" إلى تمكين الكوادر التعليمية بمفاهيم مجال الذكاء الاصطناعي، ومعرفة الأدوات الحديثة والاستفادة من إمكانات هذا المجال، ودعم جهود القطاع التعليمي وتطوير مخرجاته بما يتماشى مع جهود الدولة لبناء جيل من المعلمين القادرين على قيادة التحول الرقمي في التعليم.

وقال صقر بن غالب المدير التنفيذي في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن المبادرة تجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الكوادر التعليمية من مواكبة التحولات التقنية وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من أدوات المستقبل، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي الوطني.

وأكد صقر بن غالب أن المعلم حجر الأساس في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، وتزويده بالمعرفة والتقنيات الحديثة يمكّنه من تحفيز الطلبة على الابتكار، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يسهم في إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم والتعلّم، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة.

تعزيز الكفاءة

ويسعى المسار المصمم ليتناسب مع متطلبات المعلمين المهنية المختلفة والبيئة الدراسية إلى تعزيز الكفاءة وتشجيع الابتكار في أساليب التعليم، من خلال نماذج ريادية ناجحة لاستخداماته في القطاع التعليمي، بالإضافة إلى استراتيجيات عملية لدمج الذكاء الاصطناعي في تخطيط الدروس، والتقويم، وتحفيز الطلبة.

ويمكن للمهتمين التسجيل والمشاركة من خلال الرابط الإلكتروني: https://ai.gov.ae/ar/

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار "الإمارات تبرمج"، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في نوفمبر 2023، مقترح دولة الإمارات بأن يكون 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، ما مثل اعترافاً دولياً بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة رئيسية للمواهب والعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم.

