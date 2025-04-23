تهدف "معادن" إلى إعادة تعريف قطاع التعدين من خلال تركيزها على اعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية، واستقطاب الجيل القادم من قادة القطاع.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، اليوم، عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، في خطوة تمثّل بداية فصل جديد ومحوري في مسيرة الشركة نحو المستقبل. وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة الرؤية الطموحة للشركة والمتمثلة في: تعزيز الريادة المدفوعة بالابتكار، والالتزام بإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، ومواصلة الاستثمار في الأجيال القادمة وإلهامها.

وبينما تمضي "معادن" قدماً نحو ترسيخ مكانتها كشركة وطنية سعودية رائدة في قطاع التعدين والموارد المعدنية على الساحة العالمية، وتبنّيها خطة طموحة تهدف إلى زيادة حجم نموها بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2040، يتمثل أحد أهداف شركة "معادن" في أن تصبح جهة العمل المفضّلة للجيل القادم من الكفاءات والمواهب السعودية. ولتحقيق هذا الهدف، عملت الشركة على إعادة تصميم هويتها المؤسسية بما يتماشى مع نهجها الاستراتيجي، لتجسّد ديناميكية الشركة، وطموحاتها المستقبلية، وتركيزها على تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وتعكس الهوية البصرية الجديدة لـ “معادن" مزيجاً متكاملاً بين الاعتزاز بالإرث السعودي والتطلعات والطموحات العالمية للشركة، من خلال دمج رمز اللانهاية مع حرفي "م" العربي و"M" الإنجليزي، في تجسيدٍ بصري يرمز إلى الأصالة، والرؤية المستقبلية، والترابط العالمي. أما الشعار "نستكشف الغد"، فيعبر عن الغاية الجوهرية للشركة والمتمثلة في تطوير الثروات المعدنية للمملكة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي.

وفي حديثه عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، قال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: "يمثل إطلاق هويتنا الجديدة اليوم علامة فارقة في مسيرة "معادن"؛ حيث تعكس هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في رحلتنا كشركة سعودية ذات حضور عالمي، وتجسّد التزامنا الراسخ بقيادة التحول في قطاع التعدين من خلال دفع حدود الابتكار، وتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية. ومع شروعنا في تنفيذ خططنا الطموحة للنمو، نسعى في "معادن" إلى مواصلة إلهام كوادرنا الحالية والمستقبلية لإحداث تحول ملموس في قطاع التعدين، واستثمار الإمكانات والثروات المعدنية الهائلة في المملكة العربية السعودية."

وأضاف ويلت: "بصفتها واحدة من بين أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، تلتزم "معادن" بلعب دور ريادي في قيادة رحلة تطوير هذا القطاع الحيوي. وقد حرصنا على بناء هوية مؤسسية تعكس طموحاتنا ورؤيتنا الاستراتيجية، وتبرز تميزنا وريادتنا، مع الحفاظ على الروح المتجددة التي تلهمنا وتحفزنا دائماً لمواصلة التميز في كل ما نقوم به ونقدمه."

وقد ظهرت علامة "معادن" التجارية الجديدة للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام خلال الكشف عن سيارة AMR25 لفريق "أستون مارتن أرامكو" لسباقات الفورمولا 1، حيث تصدرت العلامة التجارية الجديدة لـ "معادن" التصميم الخارجي للسيارة بصفتها الشريك الرئيسي للفريق. وتعكس هذه الشراكة مع فريق "أستون مارتن أرامكو"، إلى جانب الاتفاقية التي وقعتها "معادن" مؤخراً، وحصلت بموجبها على حقوق تسمية ورعاية بطولة "ليف غولف الرياض"، التحول المستمر الذي تشهده الشركة، وسعيها للتواصل مع شريحة أوسع من الجمهور، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب، وتعزيز حضورها عالمياً.

وفي إطار التزامها بتنمية القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المحلية، تواصل "معادن" دعم خطط التنوع الاقتصادي واستراتيجيات التحول الوطني في المملكة. وانطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030، يشهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تسارعاً في النمو والابتكار، وتعمل "معادن" على استقطاب شركاء عالميين، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يتماشى مع مكانتها كمساهم رئيسي في تطوير قطاع التعدين الذي يمثل الركيزة الثالثة في اقتصاد المملكة. ومع تدشينها مرحلة جديدة في مسيرة النمو، تواصل "معادن" التزامها الراسخ بتقديم قيمة مستدامة للاقتصاد السعودي من خلال دفع عجلة الابتكار ورفع معايير التميز في العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع رؤيتها الطموحة "نستكشف الغد".

نبذة عن شركة معادن

"معادن" هي أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، حيث بلغت إيراداتها 32.5 مليار ريال سعودي (8.7 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2024. تعمل الشركة على تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة انطلاقاً من رؤية 2030، وأن تكون نموذجاً يُحتذى به في المسؤولية والاستدامة.

تشغّل "معادن" 17 منجماً وموقعاً من خلال أكثر من 7,000 موظف مباشر، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، وتعمل الشركة وفق استراتيجيتها الطموحة (2040) لزيادة حجم أعمالها بشكل غير مسبوق في كل من الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، بالإضافة إلى استكشاف معادن جديدة، بهدف استثمار الثروات المعدنية الكامنة في أراضي المملكة والتي تقدر قيمتها بـ 2.5 تريليون دولار، والاستفادة منها على نحو فعّال لدعم الاقتصاد الوطني.

-انتهى-

#بياناتشركات