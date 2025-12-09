الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن انضمام طيران كاسبين إلى شبكتها التشغيلية عبر رحلات مجدولة تربط الشارقة بخمس مدن رئيسية في إيران، في خطوة تعزّز السفر والسياحة بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يوسع شبكة الوجهات الدولية للمطار.

7 رحلات

وسيبدأ طيران كاسبين تشغيل رحلاته اعتباراً من 8 ديسمبر الجاري عبر طائرات بوينغ 500-737 بسعة 120 راكباً، وتشمل العمليات سبع رحلات أسبوعية من طهران، وثلاثاً من لامرد، ورحلتين من قشم، إلى جانب رحلة واحدة من شيراز وأخرى من بندر عباس.

أكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ترحيبه بانضمام طيران كاسبين إلى شبكة المطار، إذ تعزّز هذه الخطوة حركة السياحة والتبادل الثقافي، وتدعم تجربة المسافرين بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يرسخ مكانة الشارقة على خارطة السفر الإقليمية والدولية.

وأضاف سعادته أن الوجهات الجديدة، التي تربط الشارقة بعدد من المدن الرئيسية في إيران، تسهم في تعزيز موقع مطار الشارقة كمحور إقليمي في قطاع الطيران من خلال عمليات موثوقة وفعّالة تلبّي احتياجات مختلف فئات المسافرين. وتعمل هيئة مطار الشارقة الدولي بالتعاون مع شركائها من شركات الطيران على توسيع خيارات السفر وتوفير مستويات أعلى من الراحة وسهولة الوصول لجميع المسافرين.

من جانبه، قال عادل نورعلي، الرئيس التنفيذي لطيران كاسبين، إن الشركة تفخر بإطلاق رحلاتها المجدولة إلى مطار الشارقة، انطلاقاً من خبرتها التي تمتد لأكثر من 33 عاماً وشبكة دولية تضم أكثر من 11 وجهة خارجية، من بينها طهران وقشم ولار وبندر عباس. وأضاف أن تشغيل هذه الرحلات يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة لتوسيع شبكتها التشغيلية، ويوفر خيارات ربط أوسع أمام المسافرين، بما يعزز سهولة السفر والحركة الجوية بين الجانبين.

وأضاف نورعلي أن تشغيل هذه الرحلات يعزّز التبادل الاقتصادي والسياحي والثقافي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً الالتزام بتقديم خدمات آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أعلى المعايير الدولية. وأعرب عن تطلع طيران كاسبين لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع مطار الشارقة، مقدّماً شكره لإدارته على الدعم والتنسيق الذي أسهم في إطلاق هذه العمليات.

تعزيز تجربة المسافرين

ويواصل مطار الشارقة التزامه بتعزيز تجربة المسافرين ودعم شركائه من شركات الطيران من خلال عمليات سلسة وخدمات متطورة وبنية تحتية تواكب أعلى المعايير الدولية. وشهد المطار خلال الربع الثالث من عام 2025 نمواً تشغيلياً لافتاً، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى 5,127,120 مسافراً، بزيادة 16.7% مقارنة بـ 4.39 ملايين مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2024.

كما ارتفعت حركة الطائرات إلى 30,737 رحلة، بنمو 10.7% مقارنة بـ 27,758 رحلة في الربع الثالث من العام الماضي، مما يعزز مكانة مطار الشارقة كأحد أبرز مراكز السفر على المستويين المحلي والدولي.

-انتهى-