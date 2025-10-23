في خطوة تعزز ربط العالم بوجهات السياحة المتجددة في السعودية، استقبل مطار "البحر الأحمر الدولي"، الذي طوّرته "البحر الأحمر الدولية" وتُشغّله "دي إيه إيه العالمية"، أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية القادمة مباشرة من الدوحة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

ويشكّل هذا التشغيل، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً (الأحد، الثلاثاء، الخميس)، إنجازاً محورياً كونه الخط الدولي الثاني للمطار، مما يفتح آفاقاً جديدة لوجهة "البحر الأحمر" ويربطها بشبكة واسعة من المسافرين من مختلف أنحاء العالم، خاصة من أوروبا، عبر محطة ربط سلسة ومباشرة في الدوحة.

وشهدت الرحلة الافتتاحية استقبالاً رسمياً، بدعم استراتيجي من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للسياحة، وبرنامج الربط الجوي. وكان في مقدمة مستقبلي الرحلة وفد رفيع المستوى ضم جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية"، والمهندس أحمد غازي درويش، كبير الإداريين في "البحر الأحمر الدولية"، وأندرو تايلر سميث، الرئيس التنفيذي لمطار "البحر الأحمر الدولي"، وأنس المحبوب، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الاقتصادية في الهيئة العامة للطيران المدني.

وضم وفد الخطوط الجوية القطرية القادم على متن الرحلة الافتتاحية كلاً من عبدالله المالكي، النائب الأول للرئيس لإدارة الأعمال والدعم المالي، وكاريثك فيسواناثان، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان وشبه القارة الهندية، والشيخ جاسم بن فهد آل ثاني، رئيس إدارة شؤون سياسة الطيران والشؤون التنظيمية.

وعقب تسليم الهيئة العامة للطيران المدني الرخصة الرسمية للتشغيل للخطوط الجوية القطرية، اطّلع الوفود على تجربة المسافرين الاستثنائية التي يوفرها المطار، مستكشفين روعة تصميمه المعماري الفريد والأعمال الفنية النادرة التي تزين أرجاءه، والحدائق الداخلية، ومستوى الخدمات الفاخرة في صالة كبار الشخصيات.

ويتمتع مطار "البحر الأحمر الدولي" بموقع استراتيجي على بُعد 90 كيلومتراً جنوبي مدينة الوجه غربي السعودية، ليصبح بوابة رئيسية لأجمل الوجهات الطبيعية في العالم، حيث يقع على مسافة ثلاث ساعات طيران فقط عن 250 مليون شخص، وضمن نطاق ثماني ساعات عن 85% من سكان العالم.

ويتكامل هذا التطور في المطار مع الإنجازات المتلاحقة في وجهة "البحر الأحمر"، التي تستقبل زوارها حالياً في منتجعات: Six Senses Southern Dunes، ومنتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر"، و"نجومه، ريتز كارلتون ريزيرف"، ومنتجع "ديزرت روك"، ومنتجع "شيبارة". ويأتي ذلك بالتزامن مع التدشين الأخير لجزيرة "شورى"، القلب النابض للوجهة، والتي بدأت بدورها استقبال الضيوف مع افتتاح منتجع "إيدشن" الفاخر، وتستعد قريباً لإطلاق منتجعي "إس إل إس" و"إنتركونتننتال".

لمحة عن مطار البحر الأحمر الدولي

يُعد "مطار البحر الأحمر الدولي" (RSI) البوابة الجوية الرئيسية لوجهة "البحر الأحمر"؛ وجهة السياحة المتجددة الطموحة التي تطورها "البحر الأحمر الدولية". صُمم المطار لتقديم تجربة سفر سلسة وفاخرة، تعكس حفاوة الضيافة السعودية الأصيلة والجمال الطبيعي للمنطقة.

استوحت شركة التصميم العالمية "فوستر وشركاه" تصميم مبنى المطار من المناظر الطبيعية المحيطة، ليحاكي بأجوائه الصحراء والمساحات الخضراء والبحر، بينما تولّت شركة "جاكوبس" مهام تصميم المخطط العام للمطار.

ويهدف "مطار البحر الأحمر الدولي" إلى خدمة مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يضعه على بُعد 8 ساعات طيران من 85% من سكان العالم. وتتولى "دي إيه إيه العالمية"، الشركة الرائدة في قطاع تشغيل وإدارة المطارات عالمياً، مهام تشغيل المطار لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتقديم خدمات عالمية المستوى.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rsiairport.sa

عن "الخطوط الجوية القطرية"

فازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس". وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم في الأعوام 2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021 و2022 و2024.

كما نالت الناقلة القطرية جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم". وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للمرة 13.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختارته شركة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة 11 على التوالي، وأفضل مطار في العالم للتسوق للعام الثالث على التوالي. وقد حصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" من قبل سكاي تراكس في أعوام 2021 و2022 و2024.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت على شهادة للتقييم البيئي تعد الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA) لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الناقلة القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016 لمحاربة ومنع النقل الجوي غير المشروع للأحياء البرية ومنتجاتها.

عن "دي إيه إيه العالمية":

دي إيه إيه العالمية هي شركة رائدة عالمياً في إدارة المطارات وتقديم الاستشارات والاستثمار فيها ومقرها في دبلن، وتشكل جزءاً من مجموعة دي إيه إيه الأشمل. ومع حضورها في أكثر من 30 موقعاً ضمن 15 دولة، تمتد شبكة دي إيه إيه العالمية من أستراليا إلى أمريكا الشمالية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تتولى إدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي وتتمتع بحضور بارز في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض. وبالاستفادة من خبرة مجموعة دي إيه إيه الممتدة لأكثر من 85 عاماً والحائزة على جوائز في مجال تشغيل المطارات، تقدّم دي إيه إيه العالمية قيمة مضافة لعملائها من خلال نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب توفير تجربة مطارات عالمية المستوى للمسافرين والضيوف في مختلف المطارات ضمن محفظتها.

-انتهى-

#بياناتشركات