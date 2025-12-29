المحرّق، مملكة البحرين : أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن حصول مطار البحرين الدولي على تصنيف الخمس نجوم من مؤسسة «سكاي تراكس» العالمية المتخصصة في تصنيف المطارات وشركات الطيران للعام الخامس على التوالي، في إنجاز يعكس الالتزام بمعايير الأداء العالية والتركيز المستمر على تقديم خدمات ومرافق متميزة للمسافرين.

يُعد هذا التصنيف إنجازًا مهمًا لمملكة البحرين، إذ يرسّخ مكانة مطار البحرين الدولي كبوابة رئيسية للمملكة إلى العالم، ويؤكد إسهامه في دعم الأهداف الوطنية في مجالات الطيران والسياحة والتنمية الاقتصادية، كما يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز حضور المملكة إقليميًا ودوليًا في قطاع الطيران.

وبهذه المناسبة، أعرب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين ورئيس العمليات في المطار، أحمد محمد جناحي، عن بالغ فخره بحصول مطار البحرين الدولي على تصنيف الخمس نجوم للعام الخامس على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُجسّد تفاني الكوادر العاملة وحرصها المستمر على تقديم خدمات ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية المتعارف عليها. كما شدّد على أن هذا التصنيف يعكس مستوى التعاون والتكامل الوثيق مع شركاء مطار البحرين الدولي، وفي مقدمتهم شركات الطيران ومزوّدو الخدمات وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز قوة العمليات التشغيلية ورفع كفاءتها على نحوٍ مستدام.

مضيفًا أن هذا الإنجاز يؤكد الدور المحوري لمطار البحرين الدولي كبوابة رئيسية للمملكة إلى العالم، وإسهامه في دعم الطموحات الوطنية في مجالات الطيران والسياحة والنمو الاقتصادي، معربًا عن تطلّعه إلى المرحلة المقبلة، التي سيستمر فيها التركيز على ضمان استدامة العمليات بكفاءة عالية، وتقديم خدمات تتسم بالعناية والدقة، إلى جانب مواصلة التطوير بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

كما يعزّز هذا التصنيف مكانة مطار البحرين الدولي وحضوره العالمي، ويؤكد التزامه بمعايير أداء عالية ومتميزة. ويعكس في الوقت ذاته مستوى الطموح والرؤية التي تدعم استدامة مسيرة تطويره، إلى جانب حرصه على الحفاظ على أداء متقدم ومتسق على مدى السنوات الماضية.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

