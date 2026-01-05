عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف عجمان عن استكماله لعملية ترقية نظامه المصرفي بنجاح، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتعزيز المرونة التشغيلية، وضمان استقرار المنصات التقنية، واعتماد التحول الرقمي ضمن نهج مدروس ومنضبط.

وجرى تنفيذ الترقية بنهاية عام 2025، وفق خطة تنفيذ واضحة ومنظمة هدفت إلى رفع كفاءة أداء الأنظمة، وزيادة مستويات الأمان، وتعزيز قابلية الأنظمة للنمو والتوسع. وتأتي هذه المبادرة ضمن خارطة الطريق التقنية الأوسع للمصرف، بما يدعم أولوياته الاستراتيجية في مجالات الكفاءة التشغيلية، واستمرارية الخدمات، وبناء بنية تحتية جاهزة للمستقبل.



وعلّق مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان قائلاً: "تُعد ترقية الأنظمة المصرفية الأساسية عنصراً محورياً في تعزيز المرونة وضمان سلامة البنية التحتية المصرفية. وتسهم هذه الترقية في ترسيخ الأساس الذي يقوم عليه نموذجنا التشغيلي، بما يدعم قدرة مصرف عجمان على تقديم خدمات مصرفية موثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع مواصلة مسيرة التوسع والتطوير. ونحن نقدّر تفهّم عملائنا أثناء قيام المصرف بالاستثمار في أنظمة تدعم التميز التشغيلي على المدى الطويل".

وخلال فترة تنفيذ الترقية، حافظ مصرف عجمان على بيئة تشغيلية محكومة، مدعومة بخطط طوارئ وفِرق داخلية متخصصة لإدارة انتقال الأنظمة والحد من أي تأثير محتمل على العملاء. كما حرص المصرف على تنسيق وثيق بين الفرق التشغيلية والتقنية لضمان استمرارية الخدمات بسلاسة طوال فترة الترقية.

من جانبه، قال سالم الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف عجمان: "تم تنفيذ هذه الترقية من خلال تخطيط منضبط، وحوكمة فعالة، وتنسيق وثيق بين فرق الأعمال والتقنية. إن إنجاز تحديث معقد لنظام مصرفي أساسي ضمن إطار زمني محدد، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات، يعكس قوة نموذجنا التشغيلي وقدرتنا على إدارة التحولات المعقدة بمسؤولية وكفاءة".

وتعزز المنصة المصرفية الأساسية المطوّرة قدرة مصرف عجمان على دعم المبادرات الرقمية المستقبلية، وتحسين كفاءة المعالجة، وتعزيز مرونة الأنظمة، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية، وإطار الحوكمة وإدارة المخاطر المعتمد لدى المصرف.

ويواصل مصرف عجمان التزامه بالتحسين المستمر لمنصاته التقنية والتشغيلية، بما يضمن الاستقرار، والأمان، وتقديم خدمات مصرفية موثوقة تلبي تطلعات عملائه.



حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.



