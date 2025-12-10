كسب نقاط "شير" واستبدالها في أكثر من 5,000 وجهة تسوق وترفيه تابعة للمجموعة، بما في ذلك "مول الإمارات" ومراكز "سيتي سنتر"، و"كارفور"، وغيرها.

أبوظبي: - أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي" (ADIB)، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تعاونه مع "ماجد الفطيم"، المجموعة الرائدة في مجالات مراكز التسوق وتطوير المجتمعات والتجزئة والترفيه، في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لإطلاق أول بطاقة من برنامج " شير" متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات. وتتوفر البطاقة الجديدة ضمن فئتي "شير فيزا إنفينت" (ADIB SHARE Visa Infinite) ، و"شير Visa البلاتينية" (ADIB SHARE Visa Platinum) لتشكل إضافة مميزة إلى برنامج المكافآت "شير" من "ماجد الفطيم". وتتيح هذه البطاقات للمتعاملين استرداد نقاط يمكن استخدامها في متاجر التجزئة التابعة لبرنامج "شير"، إلى جانب كسب نقاط إضافية مع كل عملية شراء.

وتتيح البطاقتان الجديدتان للمتعاملين كسب نقاط "شير" واستبدالها في أكثر من 5,000 وجهة تسوق وترفيه تابعة للمجموعة، بما في ذلك "مول الإمارات" ومراكز "سيتي سنتر"، و"كارفور"، إضافة إلى مجموعة واسعة من المتاجر والشركاء خارج منظومة المجموعة.

وسيحصل حاملو بطاقة "Visa إنفينت" على 6% من قيمة مشترياتهم على شكل نقاط "شير"، فيما ينال حاملو بطاقة "Visa البلاتينية" على 3% من قيمة المشتريات المؤهلة. واحتفالاً باطلاق البطاقتين ، يمكن للمتعاملين الاستفادة من عرض مضاعفة المكافآت خلال أول 90 يوماً وحتى 15 مارس، حيث يحصل حاملو بطاقة "Visa البلاتينية" على 12% من قيمة المشتريات على شكل استرداد نقاط "شير"، بينما يحصل حاملو بطاقة "Visa إنفينت" على نقاط "شير" تصل الى 6%.

وبالإضافة إلى ذلك، يحصل حاملو بطاقة "Visa إنفينت" على 10,000 نقطة شير ترحيبية، في حين يحصل حاملو بطاقة "فيزا البلاتينية " على 2,000 نقطة شير ترحيبية عند الانضمام.

وفي هذا الإطار، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في "مصرف أبوظبي الإسلامي": من خلال هذه الشراكة مع "ماجد الفطيم" نقدم معياراً جديداً للقيمة لعملائنا، إذ تجمع هذه البطاقة بين حلولنا المالية المتوافقة مع الشريعة، وأحد أكثر برامج المكافآت موثوقية وانتشاراً في المنطقة. تم تصميم بطاقات "شير" المغطاة، من "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، لتلبية احتياجات عملائنا اليومية، من خلال مكافآت قيّمة، تمنحهم الراحة والمرونة في الإنفاق".

وأضاف: "يعكس هذا البرنامج التزامنا الراسخ بتطوير حلول تلبي احتياجات المتعاملين، وتعزّز من مجموعة منتجاتنا التي تسهم في تحسين تجاربهم في الخدمات المصرفية، وتثري تجاربهم في مجال التسوق والتجزئة."

من جانبه، قال دارين تايلور نائب رئيس برنامج "شير" للمكافآت ووحدة حلول العملاء في ماجد الفطيم: "تمثل هذه الشراكة مع "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، إنجازًا مهمًا لبرنامج SHARE مع إطلاق أول بطاقة مغطاة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات. يتيح لنا هذا التعاون تقديم مزايا SHARE لعدد أكبر من المتعاملين بطريقة تتماشى مع قيمهم واحتياجاتهم المالية.»

وأضاف: "مع وصول عدد أعضاء "شير" إلى أكثر من 5 ملايين عضو في الإمارات، و10 ملايين في المنطقة، تجاوز البرنامج دوره التقليدي، باعتباره برنامج مكافآت، ليصبح رفيقاً مثالياً للتسوق. ويتيح إطلاق بطاقة "شير فيزا" المغطاة، من "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، للمتعاملين الباحثين عن حلول مالية متوافقة مع الشريعة، تجربة أكثر ثراءً، مع منحهم المكافآت في كل خطوة، أثناء تمتعهم بما تقدمه لهم "ماجد الفطيم".

ويمكن للمتعاملين استبدال نقاط "شير" في أي من وجهات "ماجد الفطيم" المشاركة، في دولة الإمارات، بما في ذلك أهمّ وجهات التسوق والترفيه، والمطاعم، وأسلوب الحياة.

وتعكس هذه الشراكة التزام "مصرف أبو ظبي الإسلامي" المستمر، بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، ومصممة لتلبية الاحتياجات اليومية للمتعاملين، إلى جانب تعزيز شراكاته مع أهمّ العلامات التجارية في المنطقة، لتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز ولائهم.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 270 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة.

ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 72 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

نبذة عن مجموعة "ماجد الفطيم"

تأسست مجموعة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية متنوعة الأنشطة، تعمل في مجالات أسلوب الحياة والتجزئة والترفيه، وتمتد عملياتها عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. واستلهمت المجموعة رؤية مؤسسها الراحل، ماجد الفطيم، في توفير لحظات رائعة للجميع كل يوم. وقد نمت المجموعة لتصبح واحدة من أكثر الشركات احتراماً في المنطقة. ويعمل فيها أكثر من 41,000 موظف، وتخدم نحو 600 مليون متعامل سنوياً، من خلال منظومتها المادية والرقمية. وتقدّر قيمة أصولها المملوكة بـ 19 مليار دولار أمريكي، وتحمل أعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة.

تمتلك المجموعة 29 مركزاً تجارياً، من بينها مول الإمارات، ومول مصر، ومول عُمان، إضافة إلى وجهات "سيتي سنتر" الشهيرة. وتضمّ محفظتها العقارية سبعة فنادق فاخرة، وخمسة مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات، كما أنشأت مجتمعات مرموقة مثل "غابة الغاف" و"تلال الغاف" في دبي، و"الزاهية" في الشارقة، و"الموج" في مسقط.

وفي عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم" مفهوم التجزئة الحديثة للبقالة إلى المنطقة. وتدير، اليوم، مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم نحو 500 متجر.

تشكّل أصول واهتمامات المجموعة، بوابة رئيسة للشرق الأوسط، أمام العلامات التجارية العالمية، في مجالات الموضة والمستلزمات المنزلية والجمال، من بينها "lululemon"، و"LEGO"، و"Crate & Barrel"، و"Shiseido"، بالإضافة إلى مفهوم المتاجر متعددة العلامات التجارية الإقليمية "That". وتدير المجموعة أكثر من 600 شاشة سينما (VOX)، وتقدم شبكة من تجارب الترفيه العالمية المستوى، بما في ذلك الوجهة الشهيرة (سكاي دبي).

وتتصل جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بالمجموعة عبر برنامج الولاء "شير"، أسرع برامج ولاء نمواً في الإمارات، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، لتقديم مكافآت وتجارب شخصية ولحظات رائعة للمتعاملين يومياً.

