دبي، الإمارات العربية المتحدة: على أعتاب فصلٍ جديد من الحياة الاستثنائية، تضع شركة التطوير العقاري الرائدة أر إيفوليوشن، بخبرةٍ تجاوزت 25 عاماً، اللمسات الأخيرة على مشروعها الرائد ايوا، الذي من المقرر أن يكتمل بناؤه خلال الربع الثاني من عام 2026، وسيشكّل المشروع علامةً فارقة في مفهوم الحياة العصرية المتجددة.

ترمز أحرف ايوا في اللغة الإنجليزية إلى معانٍ تعكس جوهر المبنى، حيث يشير الحرف الأول من كلمة ايوا للحرف الأول في كلمة "اينيرجي" والتي تعني الطاقة، بينما يشير الثاني للحرف الأول من كلمة "يوثفولنس" والتي تعني التجدد، ويشير الحرف الثالث من كلمة ايوا للحرف الأول من كلمة "ويلبيينغ" التي تعني جودة الحياة، بينما يشير الحرف الرابع من كلمة ايوا للحرف الأول من "إنشنت نولدج" والتي تعني المعرفة القديمة. يحمل هذا الصرح بين ثناياه بيئةً صحية ومستدامة ترسي معايير جديدة للحياة العصرية وتضمن مستقبلاً أفضل لجميع قاطني المبنى. ويتربع المشروع في قلب الخليج التجاري النابض بالحياة، ويتجلى كواحةٍ للسكينة تجمع بين فخامة الحاضر، واستدامة المستقبل، والألفة المجتمعية.

ولا تقتصر الفخامة في ايوا على المظهر المبهر الذي يخطف الأنظار فحسب، بل يتجاوز ذلك ليرسم ملامح تجربة ومسكن يرتقي بحياة الأفراد ويعزز جودة الحياة. ويرمز هذا الصرح المعماري إلى منظومةٍ متجددة لا تنضب، تفيض بالحياة في كل زاوية مع تصميمه العضوي المميز المستلهم من شجرة البانيان، شجرة الحياة، ويمزج عناصر الطبيعة مع عبقرية التصميم المعماري بكلّ براعة. ومن خلال استخدام المواد النادرة والشلالات المتدفقة التي تتوج كل شرفة تقريباً، يمنح ايوا إحساساً بواحةٍ آسرة تنبض بالحياة في قلب دبي، ويعيد تعريف الرفاهية، لتصبح تجربة عميقة تربط السكان بالطبيعة لعيشوا بتناغمٍ مع ذواتهم ومع العالم من حولهم.

سمفونية معمارية تجمع الفاستو شاسترا بالمعرفة القديمة

في ايوا تتجسد المعرفة القديمة وكنوز الحكمة مع مبادئ نظام العمارة الهندية القديمة فاستو شاسترا في كل تفصيل لابتكار تجربة معيشية تتجاوز الماديات إلى الأمور المحسوسة. وحرصت أر إيفوليوشن على دمج هذه الفلسفة العريقة بسلاسة في تصميم ايوا طوال فترة إنشائه، فيعتمد الفاستو شاسترا على نصوص قديمة تصف أسس التصميم، بما في ذلك التخطيط، والمقاييس، وعمليات تجهيز الأرض. بالإضافة إلى ذلك، ينسجم فاستو شاسترا مع ترتيب المساحات، والهندسة الفراغية، وأحدث التقنيات لتمهيد الطريق أمام بيئة معيشية متناغمة تعزز جودة الحياة العقلية والجسدية والروحية.

يعمل تصميم ايوا المعماري على موازنة تدفقات الطاقة والتماشي مع العناصر الطبيعية، مما يؤدي إلى نشر أجواء إيجابية وتعزيز الصحة الجيدة. وفي قلب هذا الصرح المعماري الفريد، يتربع الهرم الكريستالي الفريد المدمج في هيكل البناء ويضم 3,355 قطعة من الكريستال والأحجار شبه الكريمة، بوزن يتجاوز 16 طناً. هذه الإضافة الفريدة تعمل على تنقية طاقة المكان، وتعزيز التركيز، ودعم تجدد الخلايا، مما يحوله إلى ملاذ حقيقي للطمأنينة والسكينة.

مزايا وخدمات لا مثيل لها

يحتضن ايوا 50 وحدة سكنية حصرية، تتراوح في مساحتها بين 3,064 و 16,256 قدماً مربعاً، وتضم خيارات متنوعة من غرفتين إلى خمس غرف نوم، بالإضافة إلى مسكني بنتهاوس فخمين. وتمّ تصميم كلّ وحدة بدقة متناهية مع إيلاء أقصى الاهتمام لجودة الحياة والتفاصيل الفاخرة. وبفضل تصميمه الرائد وتقنياته المتطورة، حاز المبنى على اعتماد معهد ويل الدولي للأبنية من الفئة البلاتينية المرموق، الذي يقيس تأثير جودة الهواء والماء والإمداد والإضاءة واللياقة البدنية والراحة والتركيز على صحة السكان. وتتميز جميع الوحدات بأنظمة تنقية مياه وهواء هي الأكثر تطوراً على مستوى العالم، لضمان أعلى معايير الصحة والراحة. كما توفر كل شقة عزلاً صوتياً تاماً، وشلالات داخلية آسرة، وأحواض سباحة خاصة، لينعم السكان بالخصوصية والهدوء المطلقين.

ولإكمال تجربة العيش الفاخرة، يوفر ايوا مجموعة من المرافق الحصرية للسكان، بما في ذلك مساعد شخصي ومستشار جودة الحياة ضمن المبنى على مدار الساعة، وخدمة ركن السيارات، وخدمات أمنية متكاملة، وخبراء في الصحة واللياقة، فضلاً عن منطقة لعب للأطفال، وحدائق خضروات، وطاهٍ خاص بالمبنى (خدمة مشمولة في رسوم الصيانة، مع تحمّل السكان فقط لتكلفة المكونات).

ايوا، أيقونة البناء الأخضر : الاستدامة في صميم كلّ تفصيل

يحمل ايوا شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية، التي تعدّ أعلى تقدير في مجال تصميم وإنشاء المباني المستدامة. هذا الإنجاز الرفيع يؤكد أن المشروع يلبيّ أشد المعايير صرامة في كفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على المياه، والمسؤولية البيئية. ومن خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين استخدام الموارد، وتوفير بيئة داخلية أكثر صحة، يجسد ايوا أبهى صورة لتناغم جودة الحياة والاستدامة، ليضع معياراً جديداً للحياة الصديقة للبيئة.

علاوةً على ذلك، تتميز واجهة المبنى، المصنوعة من السيراميك الطيني المزجج، بخاصية التنظيف الذاتي، مما يلغي الحاجة إلى المنظفات أو المواد الكيميائية. كما يتم استخدام المياه المعاد تدويرها لري المساحات الخضراء المحيطة بالمبنى، ليؤكد ايوا على التزامه العميق بكوكب الأرض.

في قلب دبي النابض، إطلالات خلابة وموقع استراتيجي لا يضاهى

يستأثر ايوا بموقع متفرد على ضفاف قناة دبي المائية، ليقدم أجمل الإطلالات البانورامية على منطقة داون تاون دبي وبرج خليفة الأيقوني. إن قربه من دبي مول، وبرج خليفة، ومطار دبي الدولي يضمن سهولة الوصول إلى أهم المعالم والوجهات في وقتٍ قصير، مع الحفاظ على أجواء هادئة وراقية ترتقي بالحياة بين أحضانه.

يمنح ايوا سكانه أرقى جوانب الحياة في دبي، جامعاً بين سهولة الوصول إلى منطقة الأوبرا بالسيارة ومتعة التنزه على طول الواجهة المائية. وبتصميمه الذي يستلهم فكرة أن المنازل تحمل في طياتها قصصاً يجب أن تروي حكاياتٍ تخطف القلوب، يتخطى ايوا حدود الجماليات والوظائف ليصبح جزءاً لا يتجزأ من هوية المدينة، وبصمة راسخة في تاريخ دبي لعقود مديدة.

وقال أليكس زاغريبيلني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ أر ايفوليوشن:" ايوا ليس مجرد مسكن، بل هو رؤية معمارية ترسم ملامح مساحات ملهمة تعيد تشكيل حياة قاطنيها. من خلال مزج عراقة الحكمة القديمة بأحدث التقنيات ومبادئ الاستدامة، يمثل هذا الصرح فجراً جديداً في عالم العقارات، حيث تتلاقى الفخامة بالرفاهية، ويتكامل الابتكار مع الانسجام".

في رحلة عبر الزمن والمدن، لأكثر من عقدين ونصف، كانت أر ايفوليوشن بمثابة النحات الذي يعيد تشكيل وجه العقارات. في دبي وبرلين وريغا وبرشلونة، تركت لمساتٍ فنية تجسد رؤى جريئة، حيث تتعانق روح الحكمة القديمة مع نبض التكنولوجيا الحديثة، لتبهرنا بتحف معمارية تترنم بالاستدامة والرفاهية وألفة المجتمع.

بينما يرتفع ايوا شامخاً، تعلن أر ايفوليوشن عن ميلاد فجر جديد في عالم العقارات الفاخرة. إنه ليس مجرد مسكن، بل هو تحفة معمارية تحتفي بالجسد والعقل والروح، ورمز لمستقبل المدن، يضع الاستدامة والرفاهية في قلب كل نبضة معمارية.

#بياناتشركات

- انتهى -