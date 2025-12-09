دبي، الإمارات العربية المتحدة: تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تطوير منطقة حتّا بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضريّة 2040، وجعل حتّا نموذجاً عالمياً في التناغم بين الإنسان والطبيعة. وتسهم المشاريع التي نفذتها الهيئة في حتّا في تعزيز السياحة الداخلية والاستدامة البيئية للمنطقة من خلال التوظيف الأمثل لما تملكه حتّا من مقومات تاريخية وطبيعية. واستخدمت الهيئة لتنفيذ مشاريعها مواد مستدامة ‏تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على جميع تفاصيل المشاريع، كما استثمرت الهيئة أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم العوامل الجيولوجية للمنطقة، مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية ولتتناغم المشاريع مع محيطها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تنسجم جهودنا في حتّا مع الرؤية الاستشرافية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وبحسب كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لم تكتفِ ببناء أجمل مدن العالم، بل ونجحت أيضاً في تطوير أجمل أريافها وبراريها. وندعم القفزة التنموية القوية التي أحدثتها الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتّا في دبي، وشملت مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، علاوة على تحقيق أثر إيجابي في حياة أهالي منطقة حتّا. وفي إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، تعزيز تنافسية حتا بوصفها مركز جذب سياحي واستثماري محلي وعالمي مع الحفاظ على تراث المدينة وطبيعتها الخلابة، وتطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في حتّا، وتدعم مقومات السياحة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

مشاريع بارزة تقود مسيرة تطوير حتا

تشكل حتا، التي صنفتها مجلة "كوندي ناست ترافيلر" الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر ضمن أجمل 50 بلدة في العالم، محوراً أساسياً في رحلة دبي نحو الاستدامة. وتدعم هيئة كهرباء ومياه دبي الخطة التنموية الشاملة والمستدامة في حتا، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المتنوعة الهادفة إلى تعزيز استدامة الطاقة والمياه. ومن أبرز هذه المشاريع محطة الطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا، والتي تُعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتميز بقدرتها على تزويد الشبكة بالطاقة الكاملة خلال 90 ثانية فقط. ونفذت الهيئة كذلك مشروع خزان للمياه في منطقة حتا بسعة 30 مليون جالون، ومحطات الفلترة الدقيقة للمياه بنظام التقطير الدقيق (3 ملايين جالون من المياه يومياً) والتي تستخدم مياه سد حتا أثناء حالات الطوارئ، ومشاريع الربط المائي الاستراتيجي مع الإمارات الأخرى ومبادرة شمس دبي لمنطقة حتا.

ولتعزيز تنافسية حتا بوصفها إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نفذت الهيئة أيضاً مشروع "شلالات حتّا المستدامة" السياحي الذي يقع على منحدر السد العلوي لمحطة حتّا الكهرومائية. واستفادت الهيئة من منحدر السد في إبداع جدارية الفسيفساء التي تحمل صورة المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وتعتبر أكبر موزاييك رخامية في العالم وفق "غينيس للأرقام القياسية" العالمية. ونفذت الهيئة الجدارية بالشراكة مع براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

مسجد الريان أيقونة التصميم المستدام

يرسخ مسجد هيئة كهرباء ومياه دبي في حتّا تميز دبي وريادتها في مجال التنمية الحضرية المستدامة وإنشاء بيئات حضرية مصممة لمواجهة تحديات المستقبل. وقد سجل مسجد الريان ثلاثة أرقام قياسية عالمية في مجال التصميم البيئي، حيث يعتبر أول دار عبادة في العالم تنال شهادة "صافي صفري انبعاثات الكربون للريادة في الطاقة والتصميم البيئي" (LEED ZERO Carbon) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في العام 2025، بعد نجاحه في معادلة انبعاثاته الكربونية السنوية بنسبة 175%. كما أن المسجد أول مسجد في العالم ينال التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع) (LEED BD+C v4)، محققاً 83 نقطة في العام 2021، إضافة إلى أنه أول دار عبادة في العالم تحصد شهادة "صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED ZERO ENERGY) في العام 2024.

ريادة عالمية في الطاقة والتصميم البيئي

ينتج مسجد هيئة كهرباء ومياه دبي في حتا 150% على الأقل من احتياجاته السنوية من الطاقة من خلال ألواح شمسية كهروضوئية عالية الكفاءة أعلى مواقف السيارات ومنطقة الوضوء. وتلبي الطاقة التي تنتجها هذه الألواح إجمالي استهلاك المسجد السنوي، بما في ذلك الإضاءة وأنظمة تكييف الهواء وغيرها، ويتم إرسال الفائض إلى شبكة الكهرباء، ما يجسد مبادئ صافي الطاقة الإيجابي. وتبلغ قدرة نظام الطاقة الشمسية في المبنى 158 كيلووات يمكن التحكم بها سحابياً. ويستوعب مسجد الريّان أكثر من 600 مصلٍ. ويضم المسجد مرافق مخصصة لأصحاب الهمم ومحطة "شاحن أخضر" للمركبات الكهربائية. وتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية إلى جانب وحدة لمعالجة المياه لإعادة استخدامها لأغراض الري والتنظيف. والتزمت الهيئة في بناء المسجد بأعلى المعايير العالمية لضمان جودة الهواء باستخدام نظام عالي الكفاءة لتنقية الهواء لتوفير بيئة صحية ومستدامة داخل المسجد، مع استخدام مواد معاد تدويرها في البناء.

