· المتحدث: النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد بن عثمان الخويطر

· الحدث: كلمة في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغيّر المناخ

· التاريخ: 9 سبتمبر 2025

· المكان: مركز البحرين العالمي للمعارض، البحرين

الظهران - أكد النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد بن عثمان الخويطر، على أهمية التعاون لتطوير حلول مبتكرة في مجال المحافظة على المياه واستدامة الطاقة. وفي كلمة ألقاها في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغيّر المناخ الذي تستضيفه مملكة البحرين، سلّط الخويطر الضوء أيضًا على الدور المهم للتقنية والابتكار في مواجهة تحديات الاستدامة.

وبشأن الحاجة إلى تكثيف التعاون في هذا المجال، قال الخويطر: "تتطلب هذه التحديات العالمية تعاونًا أسرع وأعمق وأشمل من أي وقت مضى. بالنسبة لي، يُعد التعاون حافزًا للابتكار الذي يمثّل محركًا للتحول العالمي. ويُعد هذا التبادل للأفكار أمرًا أساسًا للحصول على وجهات نظر جديدة وتوسيع نطاق الحلول المتطورة. ومن خلال العمل معًا - كفريق واحد- يمكننا تسريع التحول اللازم لتأمين مستقبل أكثر استدامة للمياه والطاقة للجميع".

وحول أهمية التحوّل الواقعي في قطاع الطاقة، قال الخويطر: "حتى مع استثمار تريليونات الدولارات في البدائل، فلا يمكننا ببساطة التخلّي عن البنية التحتية للنفط والغاز التي لا تزال تمدّ الحضارة الحديثة بالطاقة. ولهذا السبب، تُعد تقنيات مثل استخلاص الكربون وتخزينه، والاستخلاص المباشر من الهواء، وتحسينات الكفاءة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ليست واعدة فحسب، بل ضرورية لتحقيق تخفيضات ملموسة في الانبعاثات وبناء مستقبل مستدام".

وبالنسبة إلى جهود أرامكو السعودية في المحافظة على المياه، قال الخويطر: "نلتزم في أرامكو السعودية بإدارة المياه من خلال مجموعة من المبادرات، تشمل: تنويع إمدادات المياه لدينا، ونعمل على زيادة معدلات إعادة استخدام مياه الصرف، وتقليل الخسائر في المياه في مرافق التشغيل والمجتمعات المحلية. كما أننا نستفيد من الحلول الرقمية لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة، ولذلك فأنا فخور بأن أشارككم نجاحنا في العام الماضي وحده في خفض استهلاك المياه العذبة في أرامكو السعودية بنحو 8%".

الجدير بالذكر أن أعمال المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغيّر المناخ تُنظم في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الحالي تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين. ويجمع المؤتمر أكثر من 5000 من صنّاع السياسات والباحثين وقادة الصناعة والخبراء الدوليين، وأكثر من 150 متحدثًا لمناقشة مستقبل الأمن المائي والموارد الطبيعية والطاقة المستدامة والتنمية والمرونة المناخية. ويتم تنظيم مؤتمر هذا العام بالتعاون مع أرامكو السعودية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووزارة النفط والبيئة في مملكة البحرين.

شرح الصورة:

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

-انتهى-

#بياناتشركات