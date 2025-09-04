أطلق مركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع أسطورة كرة القدم العالمية كلارنس سيدورف نادي "إس كيه برفورمانس كلوب" في منطقة أبراج بحيرات جميرا، لتقديم برامج تدريبية مبتكرة للناشئين تدمج بين كرة القدم وعناصر من الفنون القتالية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة عالمياً في مجال الأعمال والمساهم البارز في تعزيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، والشريك الاستراتيجي لـ"إس كيه سبورتس هولدنغ" بالتعاون مع أسطورة كرة القدم كلارنس سيدورف، عن إطلاق نادي "إس كيه برفورمانس كلوب" (SK Performance Club) في منطقة أبراج بحيرات جميرا، ليقدّم للناشئين برامج تدريبية مبتكرة تدمج بين كرة القدم وعناصر الفنون القتالية. ويُعد هذا البرنامج الأحدث ضمن شبكة عالمية متنامية من الأندية التابعة لنادي "إس كيه برفورمانس كلوب"، بعد إطلاق برامج مماثلة في البرازيل وكندا.

ويقدّم كل من أسطورة كرة القدم كلارنس سيدورف، الرئيس التنفيذي لشركة "إس كيه القابضة"، وبطل الفنون القتالية المختلطة العالمي حبيب نورمحمدوف فلسفتهما التدريبية وقيمهما الملهمة لشباب دبي، عبر منهجية علمية قائمة على الدمج بين تدريبات كرة القدم عالية المستوى وعناصر الفنون القتالية، بما يسهم في غرس قيم الانضباط، والمرونة الذهنية، والقوة العقلية في نفوس الأجيال الصاعدة.

برنامج مُصمَّم للارتقاء بمهارات الأبطال الصغار

يقع النادي في مركز اللياقة بحديقة أبراج بحيرات جميرا، ويفتح أبوابه للبنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً، مقدماً لهم منهجاً تدريبياً متطوراً يجمع بين:

تدريب احترافي للمهارات الأساسية في كرة القدم، مستند إلى المنهجية العلمية التي أثبتت نجاحها والتي طورها كلارنس سيدورف.

تمارين مستوحاة من الفنون القتالية، مُعزَّزة بروح الانضباط والمثابرة التي يشتهر بها البطل حبيب نورمحمدوف، لتعزيز الرابط بين العقل والجسد.

تقنية "فيت لايت" (Fitlight) المتقدمة، التي تساهم في تحسين سرعة اللاعبين وردود أفعالهم وقدراتهم الإدراكية، ضمن برنامج شخصي يهدف إلى الارتقاء بالأداء الفردي وإعداد رياضيين أكثر تميزاً وأفراد أشد صلابة.

وتَعكِسُ هذه المبادرة النوعية حرص مركز دبي للسلع المتعددة على إثراء المشهد الرياضي والاجتماعي وأسلوب الحياة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بما يرسّخ مكانتها كواحدة من أكثر المناطق الحضرية حيويةً وجاذبية في دبي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لقد أصبحت أبراج بحيرات الجميرا واحدة من أبرز الوجهات للأعمال وأنماط الحياة في دبي، حيث تحتضن مجتمعاً حيوياً يضم ما يقارب 100,000 مقيم، فضلاً عن تزايد عدد المرافق الرياضية والصحية المتطورة. يسعدنا أن نتعاون مع اثنين من أساطير الرياضة العالمية، كلارنس سيدورف وحبيب نورمحمدوف، لإطلاق نادي الأداء الرياضي "إس كيه برفورمانس"، وهو برنامج مبتكر يجمع بين كرة القدم وعناصر الفنون القتالية ليمنح الرياضيين الشباب في مجتمعنا فرصة إضافية للحفاظ على التركيز والصحة والنشاط. هذا ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، بل هو انطلاقة لحركة تلهم الجيل القادم في دبي من خلال نخبة من أبرز نجوم الرياضة العالميين السابقين، وذلك من قلب أبراج بحيرات جميرا."

ومن جانبه، قال كلارنس سيدورف، مؤسس نادي "إس كيه برفورمانس كلوب": "تتمحور رسالتنا في نادي ’إس كيه برفورمانس كلوب‘ حول استخدام الرياضة كمنصة لنشر برامج شبابية عالية الجودة على مستوى العالم، قائمة على التميز والتطور السليم للشخصية. وتتيح لنا هذه الشراكة تقديم منهجية علمية رائدة في كرة القدم لشباب دبي. ومعاً، سنعمل على إعداد أبطال المستقبل داخل الملعب وخارجه، بجانب الارتقاء بمكانة مركز الأنشطة الرياضية في حديقة أبراج بحيرات جميرا ليصبح وجهة رياضية مجتمعية عالمية المستوى".

وبدوره، قال محمد البو، مؤسس شركة "كورة سبورتس": "في كورة سبورتس، نؤمن بأن الرياضة لغة عالمية قادرة على جمع الناس، وإلهام أنماط حياة أكثر صحة، وتعزيز روابط المجتمعات. ونحن فخورون بشراكتنا مع شركة ’إس كيه سبورتس هولدنغ’ ومركز دبي للسلع المتعددة لتوفير مساحة حيوية تجمع السكان والعائلات في قلب أبراج بحيرات جميرا، لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية".

وجهة للابتكار والفرص الواعدة

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى "إس كيه برفورمانس كلوب سيرفيسز باي كورة سبورتس" إدارة وتشغيل مركز الأنشطة الرياضية في حديقة أبراج بحيرات جميرا، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة أولى للرياضة المجتمعية في دبي. وتحتضن الحديقة بالفعل نخبة من الأكاديميات الدولية المرموقة وملاعب كرة القدم وكرة السلة، فيما يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والارتقاء بتجربة الأنشطة الرياضية المتاحة.

فرصة فريدة لصناعة الأبطال

تجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل مفتوح الآن في نادي "إس كيه برفورمانس كلوب" في أبراج بحيرات جميرا – دبي. ويدعو النادي البنين والبنات من عمر 7 حتى 14 عاماً لخوض واحدة من أكثر التجارب التدريبية حيوية وتكاملاً في دبي: https://skperformanceclub.com/uae

