بالتزامن مع "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، يؤكد مركز دبي المالي العالمي مجدداً التزامه بمساعدة الشركات العائلية على النمو والازدهار

مع وجود أكثر من 1,250 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، و600 شركة لتقديم الدعم والاستشارات المالية، يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للشركات العائلية، ليصبح سريعاً ركيزة أساسية لإدارة الثروات الخاصة العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التزامه بدعم الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية من خلال تشكيل لجنة استشارية استراتيجية لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.

يتزامن هذا الالتزام مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص عام 2026 ليكون "عام الأسرة"، ومع إطلاق "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، تأكيداً على الدور المحوري للأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع. وتأتي هذه الأجندة لتشكل إطاراً استراتيجياً شاملاً يضمن استقرار الأسرة وازدهارها على المدى الطويل.

وبوصفه أكبر منظومة للشركات العائلية في دولة الإمارات، يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 1,250 كياناً مرتبطاً بهذه المنظومة. وتتلقى هذه الكيانات الدعم من أكثر من 600 شريك، من بينهم بنوك خاصة، وشركات إدارة الثروات والأصول، وشركات محاماة، وشركات استشارية. وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يساهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات. وتُشكل الشركات العائلية في الإمارات ركيزة أساسية إذ تُساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يواصل مركز دبي المالي العالمي ريادته في تمكين الشركات العائلية من المساهمة في نمو وتطور مجتمعنا، وضمان نجاحها وازدهارها في الوقت نفسه. وبفضل جهود مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والإرشادات والتوجيهات السديدة من الشركاء، والهياكل العالمية الرائدة التي تدعم النمو، يرسخ مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي كوجهة رائدة للجيلين الثاني والثالث من الشركات العائلية محلياً وإقليمياً، وبشكل متزايد عالمياً. ويبرز مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي كركيزة أساسية في مشهد إدارة الثروات الخاصة".

وتهدف اللجنة الاستشارية الاستراتيجية، التي تدعم هذه الكيانات، إلى توجيه وإرشاد المركز من خلال تعزيز أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب الإدارة عبر الأجيال، والحفاظ على الثروة، وتوفير الوصول إلى نخبة من الخبراء والمستشارين ومقدمي الخدمات، وتقديم حلول تدريبية للبرامج التعليمية، وتوفير أطر عمل عالية الجودة لهياكل الثروات والشركات العائلية من خلال معايير شديدة تتعلق بالخصوصية. وستُسهم هذه التوجيهات في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد في مجال استشارات إدارة الثروات الخاصة والشركات العائلية.

وبصفتها جهة استشارية، يكشف مركز دبي المالي العالمي عن تأسيس لجنة تهدف إلى تقديم التوجيه الاستراتيجي للمساهمة في تشكيل توجهات وأولويات مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، وتوفر رؤى مُتخصصة وغير متحيزة لتعزيز عروض مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، وتساهم في الريادة الفكرية بشأن الاتجاهات التي تؤثر على الثروة العائلية على مستوى العالم، وتقدم المزيد من الدعم بما في ذلك تسهيل التوعية وتبادل المعرفة والتواصل والتعاون والتعليم.

يأتي تفعيل اللجنة الاستشارية الاستراتيجية عقب العديد من المبادرات والشراكات النوعية البارزة التي تم إطلاقها في قمة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي التي عقدت مؤخراً، بما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في إدارة الثروات العائلية، وقيادة الجيل القادم، والتخطيط لتعاقب الإدارة.

ووفقاً لتقرير بحثي (ورقة بيضاء) صادر عن شركة "بلاك روك"، تسعى العديد من المكاتب العائلية إلى التعاون مع شركاء خارجيين لتحقيق أهدافها الاستثمارية، لا سيما في الأسواق الخاصة، أو لتطوير إمكاناتها في مجال التقنيات والابتكارات الحديثة. وتشير دراسة أخرى أجرتها شركة "بي إن واي ويلث" إلى أن المكاتب العائلية غالباً ما تكون في طليعة التوجهات الاستثمارية الجديدة، مثل دخول الأسواق الخاصة والأصول الرقمية. وفي عام 2025، استفاد أعضاء مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي من أكثر من 30 فعالية وورشة عمل وجلسة نقاش ومنشوراً حصرياً. وقد غطت هذه المبادرات، التي نُفذت بالتعاون مع شركاء مركز دبي المالي العالمي، مواضيع شملت هيكلة مكاتب إدارة الشركات والثروات العائلية، وتخطيط تعاقب الإدارة، وفهم استراتيجيات الاستثمار البديلة، وأطر الذكاء الاصطناعي، والعمل الخيري، والضرائب والحوكمة العالمية.

وتُساهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد في مجال إدارة الثروات والحوكمة وتخطيط تعاقب الإدارة، وذلك من خلال تزويد العائلات بدعم منظم لمعايير الحوكمة، ووضوح القوانين واللوائح التنظيمية، وتسهيل الحصول على التأشيرة الذهبية والتراخيص اللازمة، وبرامج التعليم والتثقيف المتخصصة، والتواصل مع شبكة رفيعة المستوى داخل مركز دبي المالي العالمي. وبفضل شراكاته وفعالياته وقاعدة أعضائه المتنامية، يُتيح مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي للعائلات تنظيم إرثها، وبناء هياكل تنظيمية مصممة خصيصاً لها، والاستفادة من الكفاءات المتميزة، والنمو بثقة عبر الأجيال المتعاقبة، مع المساهمة في الوقت نفسه في تعزيز قدرة دبي التنافسية العالمية.

يؤكد مركز دبي المالي العالمي التزامه الراسخ تجاه الشركات العائلية منذ تأسيسه في عام 2004 – حيث يوفّر لهم منظومة متكاملة من الحلول تشمل تأسيس الهياكل القانونية والشركات القابضة، ومكاتب الإدارة، وشركات الائتمان الخاصة، وكيانات الاستثمار الخاصة وقد أكد إطلاق مركز دبي المالي العالمي لائحة القواعد والإجراءات المُنظمة لعمل الشركات العائلية لعام 2023 التزام دبي بتسهيل الإدارة والحوكمة الفعالة للثروات العائلية بما يلبي احتياجاتها الخاصة، ويعزز الشفافية والاستقرار والثقة داخل منظومة مكاتب الشركات العائلية.

في مايو 2026، سيقوم مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي بتوسيع قمته السنوية التي ستعقد خلال فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي".

