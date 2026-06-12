أبوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية القائمة منذ عام 2022، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض الألعاب الإماراتية المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو 2026.

وضمن إطار التعاون القائم بين الجانبين، يتولى مركز النقل المتكامل تقديم الدعم التشغيلي واللوجستي من خلال توفير الحافلات اللازمة لتغطية الفعاليات الرياضية والمعسكرات المعتمدة، إلى جانب الإشراف على وضع الخطط الشاملة والمتكاملة لإدارة النقل أثناء البطولات. وفي المقابل، تقوم المؤسسة بتوفير دورات تدريبية متخصصة لموظفي المركز حول أفضل الممارسات وآليات التعامل مع أصحاب الهمم، ودعوتهم للمشاركة في فعاليات الرياضة الموحدة، بما يعزز أواصر التلاحم والتعاون المؤسسي.

بحضور كل من سعادة طلال مصطفى الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والمهندس سامي عبدالقادر الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون النقل العام في مركز النقل المتكامل بالإنابة، ويؤكد التعاون على جهود المركز في توفير خدمات تنقل متكاملة وآمنة تدعم مشاركة الجميع في مختلف الأنشطة المجتمعية والرياضية.

ويستمر نهج مركز النقل المتكامل في بناء جسور التعاون الفاعل مع مؤسسات النفع العام، وتسخير الإمكانات والبنى التحتية المتطورة لخدمة كافة فئات المجتمع، بما يرفع جودة الحياة ويدعم المستهدفات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي كبيئة دامجة وصديقة للجميع.

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نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويشرف المركز على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، بما يضمن تعزيز تكامل المنظومة وتوافقها مع متطلبات النمو الحضري والسكاني. كما يعتمد على أحدث التقنيات وحلول الابتكار والاستدامة لتلبية احتياجات النقل المستقبلية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وإعادة صياغة معايير التنقل الحضري من خلال تعزيز مفاهيم التنقل المستدام.