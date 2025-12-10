الدوحة، قطر – جدّدت شركة ديلويت، الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات المهنية وحلول التحوّل الرقمي، التزامها بدعم مستقبل قطر الرقمي، من خلال تمكين المؤسّسات من اعتماد منصات السحابة العامة والسحابة السيادية والذكاء الاصطناعي بسلاسة وكفاءة. وتُسخّر ديلويت مركز التميّز السحابي (Cloud Center of Excellence - CCoE) الخاص بها، لتُعزّز جاهزيتها لتزويد العملاء من القطاعيَن العام والخاص في قطر بخبرات عالمية المستوى في هندسة السحابة وعمليات نقل البيانات إلى البيئة السحابية، بما يضمن الانتقال السلس والآمن إلى بنى تحتية سحابية ذات أداء عالٍ، تستوفي أعلى معايير الأمان والامتثال للأنظمة والقوانين، وتُدار بالكامل ضمن حدود الدولة.

وتأتي التطوّرات الأخيرة في البنية التحتية الرقمية في قطر لتُبرز الأهمية المتزايدة لحلول السحابة السيادية التي تستوفي الشروط الصارمة لحماية سيادة البيانات والامتثال التنظيمي. ومع تسارع وتيرة التحوّل الرقمي في الدولة، تتمتّع ديلويت، عبر مركز التميّز السحابي (CCoE)، بموقع استراتيجي يُخوّلها مساعدة المؤسّسات على اغتنام الفرص الجديدة من خلال طرح استراتيجيات سحابية مفصّلة حسب احتياجات المؤسّسة، بالإضافة إلى حلول هندسية متقدّمة، وابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي.

يوفّر مركز التميّز السحابي من ديلويت، الذي ينطلق من المكتب الجديد للشركة في مدينة لوسيل، مجموعة متكاملة من الخبرات المتخصّصة في استراتيجيات السحابة، والهندسة المعمارية، والهندسة والخدمات المُدارة. وتتمتّع فرق ديلويت بخبرة واسعة في عمليات التحوّل السحابي واسعة النطاق، وتحديث الأنظمة، ودمج أعباء العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها الشريك الأمثل للمؤسّسات التي تتطلّع إلى تحقيق أقصى استفادة من منصات السحابة السيادية. ومن خلال اتباع منهجيات مُجرّبة وأفضل الممارسات العالمية، تُساعد ديلويت العملاء على تقييم مدى جاهزيتهم الرقمية، وتصميم بنى سحابية مثالية، ونقل البيانات بطريقة سلسة وآمنة، حرصًا على ضمان الحد من المخاطر وزيادة القيمة التجارية.

وفي التفاصيل، تشمل القدرات الرئيسية التي توفّرها ديلويت:

• نقل البيانات إلى السحابة وتحديث البنية التحتية: خدمات متكاملة لنقل البيانات، تشمل تقييم البيئة التقنية، والتخطيط، والتنفيذ، والتحسين المستمر، بما يتماشى مع متطلّبات البيئات السحابية العامة والخاصة والسيادية.

• التميّز في الهندسة السحابية: حلول هندسية متقدّمة تشمل الأتمتة، ودمج أعباء العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتسريع المعالجة عبر وحدات GPU، لدعم التطبيقات عالية الكثافة في معالجة البيانات والمهام التشغيلية الحسّاسة.

• الامتثال التنظيمي: إلمام عميق بالبيئة التنظيمية في دولة قطر، بما يضمن توافق جميع الحلول السحابية مع متطلّبات سيادة البيانات الصارمة وشروط الحوكمة.

• التدريب وتطوير الكفاءات: مبادرات متخصّصة لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها، بهدف تمكينها من مواكبة أحدث تقنيات الحوسبة السحابية ومنهجياتها.

• حلول متخصّصة حسب القطاع: استراتيجيات وحلول مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والقطاع العام، مع مراعاة التحدّيات والفرص الفريدة التي تميّز كل قطاع.

وفي هذا الصدد، قال محمد مدهون، الشريك وقائد قطاع الحكومة والقطاع العام في قطر لدى ديلويت الشرق الأوسط:

"تتشرّف ديلويت بدعم أجندة التحوّل الرقمي في دولة قطر من خلال تمكين المؤسّسات من تسخير قدرات السحابة السيادية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويمتلك مركز التميّز السحابي وفِرَقنا الهندسية مقوّمات فريدة لمرافقة العملاء في جميع مراحل رحلتهم نحو اعتماد الحلول السحابية، بدءًا من وضع الاستراتيجية وعمليات نقل البيانات، ووصولًا إلى الابتكار والتحسين المستمر."

ومن جانبه، قال بيتر ستويكوفسكي، الشريك في قسم الهندسة وقائد مركز التميّز السحابي في قطر لدى ديلويت الشرق الأوسط:

"لا بدّ من تصميم حلول سحابية متينة ومتوافقة مع الشروط ضمن بيئة السحابة السيادية في قطر لتحقيق الإمكانات الكاملة للتحوّل الرقمي. ونحن ملتزمون بتوفير بنى تحتية سحابية مبتكرة وآمنة وقابلة للتوسّع، تُمكّن عملاءنا الكرام من مواكبة المشهد الرقمي المتسارع بثقة وكفاءة."

وفي ظلّ تزايد الطلب على حلول السحابة العامة، والسحابة السيادية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لا تحيد ديلويت عن التزامها بتقديم خدمات موثوقة وآمنة ومبتكرة، تُتيح لعملائها الازدهار في ظل مشهد رقمي سريع التطوّر والتغيّر.

لمزيد من المعلومات عن خدمات ديلويت لنقل البيانات إلى منصات السحابة العامة والسحابة السيادية، الرجاء التواصل مع محمد مدهون و بيتر ستويكوفسكي.

