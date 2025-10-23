أبوظبي: أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة أبولونيا القابضة ومراكز سينرجي لطب الأسنان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في رفع وعي المجتمع بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان كجزء أساسي من الصحة العامة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج وقائية وفعاليات توعوية مشتركة، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تعزيز الوقاية من أمراض الفم والأسنان وترسيخ العادات الصحية لدى أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

وقّع مذكرة التفاهم، كلٌّ من مدير مركز أبوظبي للصحة العامة، سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة أبولونيا القابضة ومجموعة مراكز سينرجي لطب وتقويم الأسنان الدكتور ياسر حاج حميد، وذلك خلال حفل أُقيم في أبوظبي. تعكس هذه الشراكة التزام الجانبين المشترك بتوظيف خبراتهما من أجل تحسين رفاه المجتمع، وتعزيز تبني العادات الصحية منذ الصغر، وتشجيع الوصول إلى خدمات رعاية الأسنان.

وبموجب هذه الشراكة سيركز مركز أبوظبي للصحة العامة ومجموعة أبولونيا القابضة، على دعم حملات التوعية المجتمعية التي تسلط الضوء على الصلة بين صحة الفم وعلاقتها بالصحة العامة، وتقديم برامج تثقيفية وقائية للأطفال وعائلات إمارة أبوظبي، واستكشاف الفرص لإطلاق مبادرات وقائية مبتكرة بصورة مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشراكة على تعزيز تبني أساليب مبتكرة في مجال الرعاية الوقائية المبنية على الأدلة، لتحسين نتائج صحة الفم لدى أفراد المجتمع.

ويعمل مركز أبوظبي للصحة العامة على تطوير وتوسيع مبادراته وتدخلاته الحالية لتشمل تدشين حملات توعوية موجهة، وإطلاق برامج وقائية مصممة خصيصًا للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وسياسات تهدف إلى توسيع فرص الوصول إلى الرعاية الخاصة والمتكاملة بصحة الفم وتحسين مستوى الرفاه العام في جميع أنحاء الإمارة، بالاستفادة من بيانات صحة الفم، والتقييمات الأكثر دقة لاتجاهات صحة الفم، وعوامل الخطر، وصلاتها بالقضايا الأوسع في مجال الصحة العامة.

وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بمفهوم الصحة الشاملة والوقاية من الأمراض وأهمية إشراك القطاع الخاص في مواجهة التحديات الصحية، فصحة الفم جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة أبولونيا القابضة ومراكز سينرجي لطب الاسنان سنتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من العائلات وترسيخ عادات صحية مستدامة منذ الصغر. كما تأتي هذه المذكرة في إطار حرص مركز أبوظبي للصحة العامة على بناء شراكات استراتيجية مع أبرز مزوّدي الرعاية الصحية لدعم رؤيته في حماية وتعزيز صحة المجتمع وتحقيق أنماط حياة صحية بما يتماشى مع تطلعات إمارة أبوظبي لمستقبل أكثر صحة."

من جهته، علّق الدكتور ياسر حاج حميد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة أبولونيا القابضة ومجموعة مراكز سينرجي لطب وتقويم الأسنان، قائلاً: "تأتي هذه المذكرة ضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتطوير آليات تنفيذ مشتركة، بما يساهم في تعزيز الصحة العامة في إمارة أبوظبي وتحقيق رؤية المركز نحو مجتمع أكثر صحة وسلامة. وتكتسب المذكرة أهميتها من كونها توفر إطاراً رسمياً للتعاون المشترك، وتسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات الوقائية، إضافة إلى دعم البحث العلمي وتطوير استراتيجيات مبتكرة لتحسين صحة الفم لدى المجتمع."

ومن خلال هذه الشراكة، يعمل كل من مركز أبوظبي للصحة العامة ومجموعة أبولونيا القابضة ومراكز سينرجي لطب وتقويم الأسنان على مواءمة أهدافهما المشتركة مع الرؤية الأشمل لإمارة أبوظبي، التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة السكان.

وتعد هذه الشراكة استكمالاً لجهود المركز الرائدة في تعزيز الوقاية من أمراض الفم وتقليل عبء أمراض الأسنان في المجتمع من خلال برامج الوقاية من التسوس في مرحلة الطفولة المبكرة، برنامج صحة الفم في المدرسة، ودمج فحوصات صحة الفم مع فحوصات الصحة العامة ضمن برنامج الفحص الدوري الشامل "افحص" وغيرها.

نبذة عن مركز أبوظبي للصحة العامة

يعد مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي تأسس في عام 2019 تحت مظلة دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة المعنية بالصحة العامة والوقاية في الإمارة. ويُعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقود جهود حماية وتعزيز صحة المجتمع من خلال برامج قائمة على الأدلة، تُعنى بالأمراض المعدية وغير المعدية، وصحة وسلامة بيئة العمل، والصحة البيئية، والاستجابة للطوارئ. ويُواصل المركز، من خلال الابتكار والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية، التزامه ببناء مجتمع أكثر صحة وسلامة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لنظام صحي استباقي ومستدام.

