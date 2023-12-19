بقيمة 500 مليون درهم ومن فئة 5 نجوم

المشروع تطوره شركة "إم للضيافة" ويضم 350 غرفة فندقية، و60 مسكناً فاخراً

سيحتوي على أعلى مسبح معلق بزاوية 360 درجة في الإمارات الشمالية بالدولة

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن مشروع سياحي أيقوني جديد تديره العلامة التجارية هيلتون على جزيرة المرجان برأس الخيمة، إحدى الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة في الإمارة الشمالية. ويضم المشروع فندقاً من فئة 5 نجوم مع مساكن فاخرة وحصرية، وسيتم بناؤه من قِبل شركة "إم للضيافة" (M Hospitality) في جزيرة المرجان الراقية.

يعتبر الفندق الجديد ثالث فنادق هيلتون التي تقام على جزيرة المرجان من تطوير شركة "إم للضيافة" التي قامت بتنفيذ عدة مشاريع ناجحة بما فيها أكبر فنادق "هامبتون باي هيلتون" في العالم.

ويتألف المشروع الجديد من 410 وحدة، تشمل 350 غرفة فندقية، و60 مسكناً حصرياً، وسيحتوي على أعلى مسبح معلق بزاوية 360 درجة في الإمارات الشمالية بدولة الإمارات، مع ردهة تنفيذية، ومركز للمؤتمرات، وثلاثة منافذ للمأكولات والمشروبات، إلى جانب مجموعة من المرافق الترفيهية.

وتم تصميم هذا الفندق، الذي تديره العلامة التجارية هيلتون، من قبل شركة الهندسة المعمارية الحائزة على جوائز "جي تي اند بارتنرز" للاستشارات المعمارية والهندسية، مدعوماً باستثمار قدره نصف مليون درهم، حيث من المتوقع أن يساهم بارتقاء معايير الضيافة في رأس الخيمة.

وبهذه المناسبة قال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "يبشر أحدث فنادق هيلتون بعصر جديد من أنماط الحياة الفاخرة في جزيرة المرجان، حيث تستمر الجاذبية الدائمة للواجهة البحرية في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين إلى مشروعنا الرائد. ويعزز المشروع الجديد من مكانة رأس الخيمة المتنامية كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، كما يرسخ مكانة الجزيرة كوجهة عيش استثنائية لكل من أصحاب المنازل والمستثمرين الذين يسعون للارتقاء بسوية قطاع الضيافة. ونحن واثقون بأن أحدث فنادق ’إم للضيافة‘، والذي تديره علامة هيلتون التجارية، سيرتقي إلى حد كبير بأنماط حياة عملائنا المميزين".

من جانبه قال محمد رقيط، رئيس مجلس إدارة شركة "إم للضيافة": "نفخر اليوم بالكشف عن أحدث مشاريعنا الذي يضم فندقاً من فئة 5 نجوم ومساكن فاخرة في جزيرة المرجان الشهيرة. ويعكس هذا المشروع التزامنا بإرساء مفهوم جديد للحياة الفاخرة، عبر توفير تجربة غير مسبوقة الضيافة. ويمثل التعاون مع علامة هيلتون التجارية المرموقة ثالث منعطف مهم في رحلتنا، ونحن متحمسون للمساهمة في تعزيز المشهد الثقافي والاقتصادي في رأس الخيمة، من خلال هذا المشروع الذي تعهدنا من خلاله بإنشاء تصميم سيكون مثالاً للتميز في جزيرة المرجان. ويؤكد التصميم الدقيق والموقع الاستراتيجي والالتزام بالاستدامة هدفنا المتمثل في تجاوز أعلى معايير الضيافة في رأس الخيمة".

ويعزز مشروع الضيافة الأحدث في رأس الخيمة من جاذبية جزيرة المرجان كوجهة سياحية واستثمارية رائدة. وتتطلع "إم للضيافة" إلى تجاوز المعايير الذهبية بمجال الضيافة في الإمارة من خلال المشروع الجديد عبر توفير تجربة معيشية راقية وغير مسبوقة لعشاق الفخامة ومشتري العقارات الباحثين عن تجارب حصرية وفريدة من نوعها. وسيعمل المشروع على إثراء المشهد الثقافي والاقتصادي لرأس الخيمة، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الأخير من عام 2026.

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