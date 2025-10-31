يأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية مجموعة وصل التوسّعية في مجالي التطوير العقاري والضيافة خارج إمارة دبي .

يضم الموقع المطلّ على الواجهة البحرية في "شاطئ مرجان" فندقاً من فئة الخمس نجوم وشققاً سكنية تحمل علامات تجارية عالمية

يُعزّز المشروع مكانة "شاطئ مرجان" كوجهة رائدة للحياة الراقية والسياحة في رأس الخيمة ويسهم في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة عصرية للعيش والاستثمار

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مرجان"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات عن استحواذ "مجموعة وصل"، إحدى أبرز الشركات في مجالي التطوير العقاري والضيافة في الدولة، على موقع استراتيجي ضمن الواجهة البحرية المميزة في مشروعها الأحدث "شاطئ مرجان".

يشكّل هذا الاستحواذ محطة نوعية تعلن من خلالها "مجموعة وصل" دخولها الرسمي إلى مشهد التطوير العقاري في رأس الخيمة، بما يعكس الزخم المتصاعد للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والعيش الراقي، في انسجام تام مع "رؤية رأس الخيمة 2030". كما يمثل الاستحواذ إضافة استراتيجية لمحفظة أصول المجموعة، مما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع سكنية واستثمارية راقية في مواقع حيوية، ويدعم تطلعاتها نحو تطوير مجمعات متكاملة وعالمية المستوى تعيد تعريف مفاهيم الحياة العصرية والرفاهية في المنطقة.

ويقع المشروع على واجهة بحرية مميزة ضمن المخطط العمراني لـ "شاطئ مرجان"، أحدث الوجهات متعددة الاستخدامات التابعة لشركة "مرجان"، وتتميز قطعة الأرض التي استحوذت عليها "مجموعة وصل" بموقعها الاستراتيجي بالقرب من قرية الحمرا، وإطلالتها المباشرة على جزيرة المرجان التي تزخر بمرافق ترفيهية وسياحية عالمية المستوى بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية والطرق المؤدية لها.

ومن المقرر أن يحتضن المشروع الأيقوني الجديد لـ"مجموعة وصل" فندقاً من فئة الخمس نجوم، وشققاً سكنية بعلامة فندقية فاخرة تجمع بين التميّز المعماري وأسلوب الحياة العصري الراقي. وسيتمتع المشروع بإطلالات بانورامية على مياه الخليج العربي، مع وصول مباشر إلى مجموعة متنامية من مرافق الترفيه والاستجمام والثقافة في إمارة رأس الخيمة.

وبهذه المناسبة قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مرجان": "يُجسّد دخول ’مجموعة وصل‘ إلى ’شاطئ مرجان‘ دليلاً واضحاً على المكانة المتنامية لإمارة رأس الخيمة على الساحة العالمية، وعلى التزامنا الراسخ بتمكين مشاريع تطويرية بمعايير عالمية. ويعكس هذا الاستحواذ رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى إنشاء وجهات أيقونية تُسهم في الارتقاء بمشهدَي السياحة والاستثمار في الإمارة. ونحن على ثقةٍ بأن تعاوننا المشترك سيُعزّز مكانة رأس الخيمة كمركزٍ رائدٍ للحياة العصرية والاستثمار في المستقبل".

تمثل صفقة الاستحواذ هذه قفزة استراتيجية كبرى لـ"مرجان"، حيث تُطلِق من خلالها أولى مشاريعها الفاخرة ضمن مخطط "شاطئ مرجان" المتكامل، محققةً بذلك محطة جديدة في مسيرتها الابتكارية تستحدث من خلالها وجهة سكنية استثنائية تتميز بتنوعٍ أوسع في خيارات الفلل والشقق الفاخرة، ضمن بيئة عيشٍ راقية وغير مسبوقة. كما تعكس هذه الخطوة المتقدمة مكانة "مرجان" الراسخة كمطور عقاري رائد في إمارة رأس الخيمة، وقدرتها الثابتة على خلق قيمة مستدامة وتعزيز جودة الحياة لمجتمعها عبر مشاريعها الطموحة التي ترسي معايير جديدة للعيش والاستثمار في المنطقة.

من جانبه، قال سعادة هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة وصل": "يسعدنا توسيع حضور ’مجموعة وصل‘ إلى إمارة رأس الخيمة من خلال هذا المشروع الريادي الذي يُجسّد ثقتنا برؤية الإمارة الطموحة نحو مستقبلٍ مزدهر. ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتطوير وجهات نوعية تجمع بين تفرد التصميم وتميّز التجربة، بما يلبي تطلعات السكان والمستثمرين والزوار على حدٍ سواء. وتُعد وجهة ’شاطئ مرجان‘ المخططَ الرئيسي الأمثل لتوظيف خبراتنا الممتدة في مجالي التطوير العقاري والضيافة، بما يرسّخ رسالتنا في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المشهد العمراني في دولة الإمارات".

سيضم المشروع منتجعاً فاخراً للغاية تديره إحدى علامات الضيافة العالمية المرموقة، إلى جانب وحدات سكنية تحمل علامة فندقية فاخرة تقدم مجموعة من المرافق الخاصة وخدمات الضيافة، وتجارب منتقاة في مجالات المطاعم والتجزئة. وسيتم تطوير المشروع وفقاً لمعايير الاستدامة، بما يدعم أهداف رأس الخيمة البيئية ويتماشى مع أجندة الاستدامة الشاملة لـ"مجموعة وصل".

ويُرسّخ هذا الاستحواذ دور "شاطئ مرجان" كمحرّك رئيسي لجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز نمو قطاعي السياحة والضيافة، بما يدعم أهداف "رؤية رأس الخيمة 2030" الرامية إلى استقطاب 3.5 ملايين زائر سنوياً وتوفير نحو 20 ألف غرفة فندقية. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام 2026، على أن تبدأ مراحل افتتاح المشروع اعتباراً من عام 2029 فصاعداً.

صُمّم مشروع "شاطئ مرجان" حول ثمانية أحياء متميّزة، وسيضم 22,000 وحدة سكنية و12,000 غرفة فندقية، ليستوعب ما يقارب 74,000 مقيم و32,000 موظف. كما ستستقطب الوجهة ما يصل إلى 180,000 زائر سنوياً، وتمتد على واجهة بحرية بطول 3 كيلومترات ومساحات خضراء مفتوحة تبلغ 6.5 ملايين قدم مربعة. ويُسهم التصميم الذي يتيح مساحات للمشي والتخطيط القائم على ترسيخ مفهوم المجتمع في تعزيز مكانة رأس الخيمة كمركز مستدام للاستثمار ووجهة سياحية رائدة.

ويُطل "شاطئ مرجان" على مياه الخليج العربي الخلّابة عامة وجزيرة المرجان خاصة، ويتمتع بموقعٍ استراتيجيٍ بالقرب من عدد من المشاريع البارزة، مثل "منتجع وين جزيرة المرجان"، و"قرية الحمرا"، و"راك سنترال"، و"منطقة رأس الخيمة الاقتصادية – راكز" (RAKEZ). ويضم المخطط الرئيسي المستدام مجموعة متكاملة من الوحدات السكنية والفنادق والمكاتب ومراكز الترفيه، ليقدم أسلوب حياةٍ ساحلياً متكاملاً يركز على العافية والترابط المجتمعي.

-انتهى-

نبذة عن شركة مرجان:

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي شركة تُعنى بالاستثمار والضيافة في الإمارة، وتعمل على إعادة تعريف وتطوير الوجهات من خلال الجمع بين التخطيط العمراني المبتكر والضيافة العالمية ودمجها مع المجتمعات النابضة بالحياة. وبصفتها المطور الرئيسي لمشاريع أيقونية مثل "جزيرة المرجان"، و"شاطئ مرجان"، و"راك سنترال"، ومشروع "منتجع وين جزيرة المرجان"، تساهم "مرجان" في تحويل رأس الخيمة إلى واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيوية واستدامة وملاءمة للعيش، سواء للمستثمرين أو السكان أو الزوار، وتعزز مكانتها كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

نبذة عن مجموعة وصل:

تُعدّ "مجموعة وصل" واحدة من أكبر شركات التطوير والإدارة العقارية في دبي، وقد تأسست على يد مؤسسة دبي العقارية (DREC) للإشراف على إدارة أصولها وتوسيع محفظتها العقارية. ومن خلال محفظة متنوّعة تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية والصناعية، تؤدي المجموعة دوراً محورياً في رسم ملامح المشهد العمراني لإمارة دبي.

وبفضل محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من60,000 وحدة سكنية وتجارية، و1,000 مبنى، و5,500 قطعة أرض مخصّصة لاستخدامات متعدّدة، رسّخت "مجموعة وصل" مكانتها كركيزة أساسية في قطاع العقارات بدبي. وتلتزم المجموعة بدعم الرؤية طويلة الأمد للإمارة من خلال التنمية المستدامة والابتكار، والمبادرات التي تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة للمقيمين والمستثمرين على حدٍّ سواء.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.wasl.ae .

-انتهى-

#بياناتشركات