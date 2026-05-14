أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مدينة مصدر، في ختام قمة أبوظبي للبنية التحتية، عن حصول مباني المكاتب "M19A" و"M19B" على تصنيف خمس لآلئ من نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج "استدامة"، لتصبح بذلك أول مشروع مكاتب تجارية يحصل على هذا التصنيف في دولة الإمارات، مما يرسي معياراً إقليمياً جديداً للتنمية التجارية المستدامة.

يساهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة مدينة مصدر نموذجاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية المستدامة. ويأتي تتويجاً لما يقارب العشرين عاماً من التزام المدينة بتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطوير بنية تحتية مرنة مناخياً، إلى جانب مساعيها لدعم المستهدفات الوطنية طويلة الأجل لتنويع الاقتصاد وتحقيق تطلعات الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويعد هذا التصنيف الأعلى لشهادات المباني المستدامة في أبوظبي، ويحتفي بالأداء المتفرد في مجالات الاستدامة، وكفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، والمرونة التشغيلية، ورفاه شاغلي المباني، ويرسي معياراً جديداً للمشاريع التجارية المستقبلية في المنطقة.

تم تصميم مباني "M19A" و"M19B" وتطويرها بما يتماشى مع أهداف مدينة مصدر في مجال الاستدامة، حيث تم توظيف أحدث التقنيات البيئية ومراعاة مبادئ التخطيط الحضري الذكي. وساهم المشروع في توفير الطاقة بنسبة 91.8% متخطياً خط الأساس90.1-2010 الصادر عن جمعية مهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء الأمريكية (ASHRAE)، وذلك بفضل تطبيق أساليب التصميم الحراري الجيد، ودمج ألواح الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وخفض استهلاك المياه الداخلية بنسبة 45% باستخدام أنظمة مياه عالية الكفاءة وأنظمة تحكم ذكية. كما حقق المشروع كفاءة عالية للعزل الحراري بنسبة 56% مع تقليل حمل التبريد بنسبة 63%، مما يؤكد على دور التصميم المستدام المتكامل في تحقيق أثر قابل للتوسع.

وبهذه المناسبة قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "على مدار العشرين عاماً الماضية، لعبت مدينة مصدر دوراً رائداً في دعم مسار التنمية الحضرية المستدامة في الإمارات وخارجها. وما من شك أن إنجاز أول مشروع مكاتب تجارية في الدولة حاصل على تصنيف خمس لآلئ من نظام ’استدامة‘ يعكس التزامنا المستمر بدعم الاستدامة، ويؤكد على دور هذا النظام في تحفيز الأداء البيئي وتعزيز النجاح التجاري على المدى الطويل. وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والمساعي الوطنية المستمرة للاستثمار في بنية تحتية متطورة ونمو اقتصادي مستدام، تفخر مدينة مصدر بدورها الريادي في تطوير مجتمعات مرنة وعالية الأداء تدعم الأولويات الوطنية، وتساهم في تحسين جودة الحياة للشركات والمقيمين والأجيال القادمة."

يسعى المشروع أيضاً لنيل شهادتي LEED البلاتينية وWELL الذهبية، مما يعزز نهج مدينة مصدر المتكامل في مجالات الاستدامة، والكفاءة التشغيلية، والتصميم الحضري الذي يركز على الإنسان. ويشمل المشروع بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومواقف للدراجات الهوائية متصلة بشبكة طرق مدينة مصدر، إلى جانب ممرات مظللة للمشاة، ومساحات عامة، فضلاً عن استخدام مواد بناء مستدامة، واتباع إجراءات محسّنة لجودة الهواء والصحة العامة، بما يدعم تطوير بيئات حضرية أكثر صحة وملاءمة للعيش.

تضم مدينة مصدر مجموعة من أبرز المعالم المستدامة، بما في ذلك مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومسجد صفري الطاقة، ومبنى ""MC2، ومشروع "ذا لينك". وتعكس هذه المعالم التزام المدينة بدمج الاستدامة في جميع جوانب الحياة الحضرية.

وفي ضوء مساعي دولة الإمارات لتسريع استثماراتها في البنية التحتية المستدامة، وتحول قطاع الطاقة، والمرونة المناخية، تواصل مدينة مصدر دورها مركزاً عالمياً للأعمال والتكنولوجيا، ونموذجاً لمدن المستقبل الخضراء الراغبة في المساهمة في جهود التصدي لحل مشكلة التغير المناخي.

خضعت مدينة مصدر وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لفصل استراتيجي أواخر العام 2022 لمضاعفة مساهماتهما في دولة الإمارات والعالم مع ضمان استمرارية العلامة التجارية للجهتين. وقد باتت "مدينة مصدر" كياناً قانونياً منفصلاً.

نبذة عن مدينة مصدر

تعد مدينة مصدر أحد المجتمعات الحضرية الرائدة المستدامة، ومركزاً للأعمال والتكنولوجيا وفق أعلى المستويات العالمية، ونموذجاً لمدن المستقبل الخضراء الراغبة في المساهمة في جهود التصدي لحل مشكلة التغير المناخي. تضم المدينة واحدة من أكبر مجموعات المباني الحاصلة على التصنيف البلاتيني بنظام ليد "LEED" في العالم، بما يعكس التزامها بإنشاء نوع جديد من المدن، وطريقة جديدة للعمل والعيش، فضلاً عن مستقبل أكثر استدامة للجميع.

تحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر مجموعة متنوعة ومبتكرة وطموحة من الشركات والمؤسسات التي تصل إلى أكثر من 2000 مؤسسة تستفيد من منظومة دعم الأعمال الشاملة في المدينة. وتشمل قائمة المستأجرين نخبة من المؤسسات العالمية المرموقة، مثل "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا)، ووكالة الإمارات للفضاء، والمقرات الإقليمية لكل من "سيمنز للطاقة" ومجموعة(G42) للرعاية الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالإضافة إلى العديد من الشركات ضمن قائمة "فورتشن 500"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما تحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر المستثمر الاستثماري الوحيد في المنطقة الذي يركز على التكنولوجيا النظيفة، The Catalyst، وهو مشروع مشترك بين مدينة مصدر وشركة بريتيش بتروليوم.

