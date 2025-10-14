• الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم تسهم في تعزيز التعاون الدولي من خلال منظومتها الرائدة التي تضمّ 4,000 عميل من روّاد القطاع من حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تدعم مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، التعاون والشراكات الدولية في سبيل رسم معالم مستقبل الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.

وتشارك مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم من جديد هذا العام في المعرض التكنولوجي الرائد كشريك المعرفة، حيث تواصل سعيها الدؤوب لاستقطاب نخبة عالمية من الشركاء إلى منظومتها المتكاملة، التي ساهمت بقيمة 100 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال السنوات الـ 15 الماضية ونجحت في توفير أكثر من 125 ألف فرصة عمل لغاية اليوم.

وفي هذه المناسبة، أكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ مستقبل الاقتصاد الرقمي يرتكز على ثقافة التعاون في سبيل الابتكار وإبرام الشراكات واتفاقيات التعاون القوية والمثمرة. وقال: "لطالما ساهمت مدينة دبي للإنترنت منذ أكثر من 25 عاماً في توفير البيئة المثالية للتعاون والعمل المشترك، حيث توفّر ما يلزم من مقومات وموارد وبنية تحتية متقدّمة لدعم نمو 4,000 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" من كافة أنحاء العالم، لتحقيق أهدافهم الطموحة".

وأضاف: "تؤكد مدينة دبي للإنترنت، التي تسهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي، التزامها الراسخ بمواصلة دعم مثل هذا التقدّم من خلال منظومتها المتكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

رسم معالم مستقبلٍ واعدٍ

تسلّط مدينة دبي للإنترنت، بصفتها وجهة التكنولوجيا الرائدة في المنطقة، الضوء على دورها المحوري في رسم معالم مستقبل الاقتصاد الرقمي، من خلال مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال". وتضمّ هذه الوجهة، التي تسهم بشكل بارز في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الملهمة في المنطقة، 4,000 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية والتي يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظف متخصّص، بالإضافة إلى 20 مركزاً للابتكار والبحث والتطوير لشركات عالمية رائدة مثل "هايسنس" و"ڤيزا" و"ماستركارد" و"ساب" و"جوجل" و"3M".

وتُعدّ مدينة دبي للإنترنت وجهة عالمية رائدة تستقطب نخبة من روّاد قطاع التكنولوجيا المتخصّصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات الضخمة. ويضمّ مجتمعها المتنامي من شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة شركة "أوراكل"، التي بادرت في بداية شهر أكتوبر إلى توسيع نطاق أعمالها في مدينة دبي للإنترنت عبر إطلاق مركز عالمي لتعزيز تجربة العملاء، يضمّ مركز زايد للابتكار بحلّته الجديدة وهو من أول مراكز الذكاء الاصطناعي التي تمّ إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي أبريل الماضي، افتتحت شركة "باي بال"، منصّة التجارة الرقمية العالمية الرائدة، أول مقرّاتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة دبي للإنترنت.

وفي إطار مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال"، تسلّط مدينة دبي للإنترنت الضوء على المبتكرين الذين يسهمون في رسم مستقبلٍ واعدٍ لقطاع التكنولوجيا في المنطقة. وتستعرض إنجازات عدد من الشركات الرائدة فيها، مثل شركة "بومي" المتخصّصة في توفير منصّات الدمج كخدمة وشركة "ويتيفاي" المتخصّصة في تعزيز التفاعل مع العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي والناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5، وهي حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

