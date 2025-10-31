دبي، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تعيين شركة المقاولات الهندسية (ECC) مقاولاً رئيسياً لمشروع سدر ريزيدنسز، المشروع السكني الفاخر المقرر إنجازه في عام 2027.

يتكون مشروع سدر ريزيدنسز من ثلاثة أبراج سكنية متصلة - برجان بارتفاع 15 طابقاً وبرج بارتفاع 13 طابقاً - ويضم 421 شقة وشققاً علوية (لوفت) ومساكن تاون هاوس، تتراوح مساحاتها بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم. ويشكل هذا المشروع جزءاً من محفظة مشاريع مدينة إكسبو دبي السكنية المتنامية، والتي تشمل إكسبو فالي، ومانغروف ريزيدنسز، وسكاي ريزيدنسز، والواحة ريزيدنسز.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري والتسليم في مدينة إكسبو دبي: "يجسد مشروع سدر ريزيدنسز جوهر رؤيتنا لمدينة مستدامة ومترابطة. وتضمن شراكتنا مع شركة محلية موثوقة مثل شركة المقاولات الهندسية أعلى معايير الجودة والتسليم في إطار سعينا المتواصل لبناء مدينة المستقبل."

وقال نضال حسون، المدير العام لشركة المقاولات الهندسية: "نحن متحمسون للغاية للعمل على تنفيذ مشروع سدر ريزيدنسز. يمزج هذا المشروع بين التصميم الذكي والواعي بيئيًا وراحة الحي الحضري المصمم للمشاة، ونفخر بتقديم مشروع يُجسّد التميز والتصميم الحضري القائم على رؤية فريدة."

يُرسي مشروع سدر ريزيدنسز في مدينة إكسبو دبي معايير جديدة للحياة الحضرية بفضل تصميمه العصري، وأسلوب الحياة المستدام، ووسائل الراحة المتمحورة حول المجتمع. تتميز مدينة إكسبو بموقعها الاستراتيجي بين دبي وأبوظبي، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي، ومركز دبي للمعارض. كما تُعدّ محورًا أساسيًا في خطة دبي الحضرية الكبرى 2040، التي تُعزز أجندة دبي الاقتصادية (D33).

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

